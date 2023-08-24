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З Днем Незалежності України 2023 року! Барвисті привітання у картинках та листівках українською мовою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
День незалежності України відзначається 24 серпня
День незалежності України відзначається 24 серпня. Фото Телеграф

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим святом

На календарі 24 серпня, а це означає, що свій "день народження" відзначає наша улюблена та рідна країна Україна. У цей день відзначається важливе державне свято – День Незалежності. І у 2023 році вільній та незалежній Україні виповнюється 32 роки.

На жаль, але й цього року це свято проходить під звуки сирен, без масштабних заходів, а також із погрозами масованих обстрілів та аваїударів з боку рф. Проте наші хлопці, які щодня борються за наші життя та життя нашої України, не дають нам зневіритися та втратити віру в нашу перемогу.

Обов’язково привітайте своїх рідних, близьких та друзів із Днем Незалежності України, та підніміть їхній бойовий дух за допомогою барвистих привітань та побажань миру та перемоги. У цьому матеріалі "Телеграф" підготував невелику добірку картинок та листівок з Днем Незалежності України 2023 українською мовою, які ви можете надіслати знайомим у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з Днем Незалежності України 2023 року українською мовою

Привітання з Днем Незалежності України 2023 року українською мовою
побажання мирного неба Україні
побажання світу
Привітання з Днем Незалежності України 2023
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Вітання з Днем Незалежності України
Привітання з Днем Незалежності України.

Нагадаємо, через продовження війни з російським агресором у 2023 році не передбачено вихідного 24 серпня. В умовах війни у столиці відмовилися від проведення масових заходів. Міський голова Києва Віталій Кличко закликав у свято суворо дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

Теги:
#День Незалежності #Поздоровлення #Картинки #Листівки #День Незалежності України