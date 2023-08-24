Музыкальные поздравления с Днем Независимости Украины 2023: трогательные картинки и видео

В 2023 году нашей Украине исполняется 32 года.

В этот четверг украинцы празднуют день рождения нашей страны — большой государственный праздник, который ежегодно отмечается 24 августа, — День Независимости Украины. Увы, но в и в 2023 году этот день омрачен полномасштабной войной, и пройдет без массовых мероприятий, да еще и под звуки сирен и с угрозой новых обстрелов.

Однако даже это не омрачит любовь каждого украинца к своей родине, а также веру в победу над российскими оккупантами. Более того, мужественная борьба наших защитников дает еще больше поводов гордиться своей страной, смело заявляя: "Я с Украины".

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравления в картинках и открытках с Днем Независимости Украины на украинском языке с самыми важными пожеланиями для каждого украинца сейчас — победы, мира и мирного неба над головой. Также в этой подборке вы найдете трогательные видеопоздравления.

Поздравления с Днем Независимости Украины 2023: картинки и открытки на украинском языке

Видеопоздравления с Днем Независимости Украины 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, какие праздники, кроме Дня Независимости, отмечают украинцы в конце лета. Все важные даты этого месяца найдете в календаре на август-2023.