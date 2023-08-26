Поздравление с юбилеем 60 лет подруге: трогательные пожелания своими словами, стихи и открытки
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Эта подборка поможет поздравить с 60-летием подругу
Юбилей 60 лет — красивая, но грустная дата. Далеко не каждая женщина может спокойно смириться с тем, что наступил возраст "золотой осени". Поэтому в этот день стоит особо поддержать свою подругу.
Душевное и искреннее поздравление с 60-летием подруге заставит именинницу забыть о грусти и улыбнуться. В пожеланиях неплохо напомнить юбилярше о том, что она не одинока, а возраст 60 лет — не так уж плох, а для кого-то и вовсе означает начало интересного этапа в жизни.
Если вы ищете, как поздравить подругу с шестидесятилетием, поможет эта подборка, которую составил "Телеграф". Здесь можно найти с юбилеем 60 подруге в стихах и прозе, а если лишние слова не нужны — выбрать для именинницы красочную открытку.
Напомним, что на нашем сайте можно выбрать достойные поздравления с днем рождения женщине во время войны.
Поздравление с днем рождения подруге с 60-летием в стихах
Моя подруга, с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят.
А ты все так же не стареешь,
И молодость блестит в глазах.
Желаю быть такой же яркой,
Чтоб в сердце жар не угасал.
Чтоб ты с широкою улыбкой
Взошла на жизни пьедестал.
Цени добро, любовь и нежность
От тех, кому ты дорога.
Всегда ты будешь самой лучшей,
А возраст — это лишь слова.
***
Празднуешь сегодня новый юбилей.
Ты не стала старше, стала лишь мудрей.
Шестьдесят прекрасных, очень разных лет ―
Это ведь не возраст, это твой расцвет.
Я тебе желаю в жизни не грустить
И всегда весёлой и активной быть,
Радоваться солнцу и дождю порой,
Пусть прямым и долгим будет путь земной!
***
Возраст твой лишь паспорт знает,
Ну и разве что и я.
С юбилеем, дорогая,
Подружка милая моя!
В 60 тебе желаю
Духом вечно не стареть.
Чтоб энергия фонтаном
В тебе всегда могла кипеть.
Чтобы сил на всё хватало,
Все исполнились мечты.
И была чтоб, дорогая,
Всегда только счастливой ты!
***
60 тебе, подруга!
Ближе для меня нет друга.
С юбилеем поздравляю!
Счастья от души желаю.
Пусть всё доброе случится,
Прилетит к тебе Жар-птица
И исполнит все желанья,
Твои планы, ожидания.
Крепкого тебе здоровья
И душевного раздолья.
Это возраст, чтоб чудить
Для себя любимой жить.
Так живи себе в усладу.
Большего, поверь, не надо.
Яркой звездочкой гори
Планов, сил тебе, любви!
***
Тебе, моя подруга,
Сегодня 60,
Просто две тридцатки
Встали ровно в ряд.
Желаю, чтоб душе
30 оставалось,
А вторые 30
Стажем чтоб считались.
В юбилей желаю
Тебе расправить плечи,
Скинуть годы лишние,
Чтоб плясалось легче.
Пусть будет вечных 30,
Ты лишнее сотри,
Ведь даже в 90
Их будет просто 3.
Поздравление подруге с 60-летним юбилеем в прозе
Вот и исполнилось тебе 60 лет!🎂 В этот юбилейный день для тебя звучат все самые прекрасные поздравления! Ты прекрасная подруга и прими от меня эти искреннее слова. Желаю оставаться такой же искренней, светлой, красивой, доброй, милой и замечательной женщиной, прекрасной и заботливой хозяйкой, вечно любящей и любимой. С юбилеем тебя, моя дорогая💐🥂!
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С юбилеем, подруга🎁🌺. Желаю в 60 лет чувствовать себя юной и обаятельной дивой, желаю в этот день стать на год только краше и счастливей. А также желаю лада в семье, благополучия в доме, бодрости в теле и вдохновения для души. И помни, подруга, возраст — не главное, главное, что чувствует твоё сердце, а оно пусть чувствует радость и любовь!😘
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В этот юбилей, в твои шестьдесят лет, я желаю тебе всегда быть такой цветущей, жизнерадостной и улыбчивой! 💖Пусть все твои мечты сбудутся! Пускай дети и внуки тебя любят и обожают! И пусть твою душу изо дня в день наполняют безграничное счастье и огромная любовь! 🎁🌺 Благополучия твоему дому и радости, крепкого здоровья и достатка.
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Моя дорогая подруга, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем 60 лет! 💖🎁🌺Хочется пожелать побольше энергии, поменьше болезней, прекрасного настроения и расположения духа. Пусть возраст выдает только паспорт, а любимые и родные всегда поддерживают и обожают. 💐Любви, верности, хорошего настроения и обычного женского счастья!
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Поздравляю от души с 60-летием и искренне желаю жизненного воодушевления и творческого вдохновения, искренних и светлых чувств, доброты души и чуткости сердца, удачных начинаний и успешных результатов, семейного блага и верного счастья🎁🌺.
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Моя дорогая подруга, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем 60 лет! 💐Хочется пожелать побольше энергии, поменьше болезней, прекрасного настроения и расположения духа. Пусть возраст выдает только паспорт, а любимые и родные всегда поддерживают и обожают. Любви, верности, хорошего настроения и обычного женского счастья💖🎁!
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Горячо любимая моя подруга, поздравляю! 🎂🎁🌺 Уже столько лет мы с тобой вместе, и всегда ты оставалась самой верной и преданной, не меняйся! Желаю тебе счастья в твоих лучезарных глазах, тепла и заботы от родных и детей! Пусть тебя не пугает отметка в 60 лет, ты всегда будешь молодой, а я всегда буду рядом с тобой в любой жизненной ситуации! Счастливого юбилея!💖
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Поздравляю с 60-летием тебя, моя подруга! 💐🎁 💖 Тебе есть чем гордиться, интересоваться, заниматься. Я от души желаю тебе оставаться всё такой же энергичной, задорной, жизнерадостной, красивой, милой и неутомимой. Пусть и дети, и внуки, и друзья, и соседи, и родственники любят тебя. Желаю, чтобы краски жизни не тускнели!
Поздравление любимой подруге с 60 летием — открытки
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