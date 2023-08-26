Поздравление с юбилеем 60 лет подруге: трогательные пожелания своими словами, стихи и открытки

Эта подборка поможет поздравить с 60-летием подругу

Юбилей 60 лет — красивая, но грустная дата. Далеко не каждая женщина может спокойно смириться с тем, что наступил возраст "золотой осени". Поэтому в этот день стоит особо поддержать свою подругу.

Душевное и искреннее поздравление с 60-летием подруге заставит именинницу забыть о грусти и улыбнуться. В пожеланиях неплохо напомнить юбилярше о том, что она не одинока, а возраст 60 лет — не так уж плох, а для кого-то и вовсе означает начало интересного этапа в жизни.

Если вы ищете, как поздравить подругу с шестидесятилетием, поможет эта подборка, которую составил "Телеграф". Здесь можно найти с юбилеем 60 подруге в стихах и прозе, а если лишние слова не нужны — выбрать для именинницы красочную открытку.

Напомним, что на нашем сайте можно выбрать достойные поздравления с днем рождения женщине во время войны.

Поздравление с днем рождения подруге с 60-летием в стихах

Моя подруга, с юбилеем!

Тебе сегодня шестьдесят.

А ты все так же не стареешь,

И молодость блестит в глазах.

Желаю быть такой же яркой,

Чтоб в сердце жар не угасал.

Чтоб ты с широкою улыбкой

Взошла на жизни пьедестал.

Цени добро, любовь и нежность

От тех, кому ты дорога.

Всегда ты будешь самой лучшей,

А возраст — это лишь слова.

***

Празднуешь сегодня новый юбилей.

Ты не стала старше, стала лишь мудрей.

Шестьдесят прекрасных, очень разных лет ―

Это ведь не возраст, это твой расцвет.

Я тебе желаю в жизни не грустить

И всегда весёлой и активной быть,

Радоваться солнцу и дождю порой,

Пусть прямым и долгим будет путь земной!

***

Возраст твой лишь паспорт знает,

Ну и разве что и я.

С юбилеем, дорогая,

Подружка милая моя!

В 60 тебе желаю

Духом вечно не стареть.

Чтоб энергия фонтаном

В тебе всегда могла кипеть.

Чтобы сил на всё хватало,

Все исполнились мечты.

И была чтоб, дорогая,

Всегда только счастливой ты!

***

60 тебе, подруга!

Ближе для меня нет друга.

С юбилеем поздравляю!

Счастья от души желаю.

Пусть всё доброе случится,

Прилетит к тебе Жар-птица

И исполнит все желанья,

Твои планы, ожидания.

Крепкого тебе здоровья

И душевного раздолья.

Это возраст, чтоб чудить

Для себя любимой жить.

Так живи себе в усладу.

Большего, поверь, не надо.

Яркой звездочкой гори

Планов, сил тебе, любви!

***

Тебе, моя подруга,

Сегодня 60,

Просто две тридцатки

Встали ровно в ряд.

Желаю, чтоб душе

30 оставалось,

А вторые 30

Стажем чтоб считались.

В юбилей желаю

Тебе расправить плечи,

Скинуть годы лишние,

Чтоб плясалось легче.

Пусть будет вечных 30,

Ты лишнее сотри,

Ведь даже в 90

Их будет просто 3.

Поздравление подруге с 60-летним юбилеем в прозе

Вот и исполнилось тебе 60 лет!🎂 В этот юбилейный день для тебя звучат все самые прекрасные поздравления! Ты прекрасная подруга и прими от меня эти искреннее слова. Желаю оставаться такой же искренней, светлой, красивой, доброй, милой и замечательной женщиной, прекрасной и заботливой хозяйкой, вечно любящей и любимой. С юбилеем тебя, моя дорогая💐🥂!

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С юбилеем, подруга🎁🌺. Желаю в 60 лет чувствовать себя юной и обаятельной дивой, желаю в этот день стать на год только краше и счастливей. А также желаю лада в семье, благополучия в доме, бодрости в теле и вдохновения для души. И помни, подруга, возраст — не главное, главное, что чувствует твоё сердце, а оно пусть чувствует радость и любовь!😘

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В этот юбилей, в твои шестьдесят лет, я желаю тебе всегда быть такой цветущей, жизнерадостной и улыбчивой! 💖Пусть все твои мечты сбудутся! Пускай дети и внуки тебя любят и обожают! И пусть твою душу изо дня в день наполняют безграничное счастье и огромная любовь! 🎁🌺 Благополучия твоему дому и радости, крепкого здоровья и достатка.

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Моя дорогая подруга, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем 60 лет! 💖🎁🌺Хочется пожелать побольше энергии, поменьше болезней, прекрасного настроения и расположения духа. Пусть возраст выдает только паспорт, а любимые и родные всегда поддерживают и обожают. 💐Любви, верности, хорошего настроения и обычного женского счастья!

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Поздравляю от души с 60-летием и искренне желаю жизненного воодушевления и творческого вдохновения, искренних и светлых чувств, доброты души и чуткости сердца, удачных начинаний и успешных результатов, семейного блага и верного счастья🎁🌺.

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Моя дорогая подруга, от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем 60 лет! 💐Хочется пожелать побольше энергии, поменьше болезней, прекрасного настроения и расположения духа. Пусть возраст выдает только паспорт, а любимые и родные всегда поддерживают и обожают. Любви, верности, хорошего настроения и обычного женского счастья💖🎁!

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Горячо любимая моя подруга, поздравляю! 🎂🎁🌺 Уже столько лет мы с тобой вместе, и всегда ты оставалась самой верной и преданной, не меняйся! Желаю тебе счастья в твоих лучезарных глазах, тепла и заботы от родных и детей! Пусть тебя не пугает отметка в 60 лет, ты всегда будешь молодой, а я всегда буду рядом с тобой в любой жизненной ситуации! Счастливого юбилея!💖

***

Поздравляю с 60-летием тебя, моя подруга! 💐🎁 💖 Тебе есть чем гордиться, интересоваться, заниматься. Я от души желаю тебе оставаться всё такой же энергичной, задорной, жизнерадостной, красивой, милой и неутомимой. Пусть и дети, и внуки, и друзья, и соседи, и родственники любят тебя. Желаю, чтобы краски жизни не тускнели!

Поздравление любимой подруге с 60 летием — открытки

Поздравление подруге на 60-летний юбилей

Открытка с юбилеем 60 подруге

Поздравление подруге с 60-летним юбилеем

Поздравление с днем рождения подруге с 60-летием

Открытка подруге на 60 лет

Поздравление к 60-летию подруге — картинки

Поздравление подруге с юбилеем 60

Открытка подруге на 60 лет

Поздравление с 60-летием подруге

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