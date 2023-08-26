Вітання з ювілеєм 60 років подрузі: зворушливі побажання своїми словами, вірші та листівки
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Ця добірка допоможе привітати з 60-річчям подругу
Ювілей 60 років – гарна, але сумна дата. Далеко не кожна жінка може спокійно змиритися з тим, що настав вік "золотої осені". Тож цього дня варто особливо підтримати свою подругу.
Душевне та щире привітання з 60-річчям подрузі змусить іменинницю забути про смуток та посміхнутися. У побажаннях непогано нагадати ювілярці про те, що вона не самотня, а вік 60 років — не такий уже й поганий, а для когось взагалі означає початок цікавого етапу в житті.
Якщо ви шукаєте, як привітати подругу із шістдесятиріччям, допоможе ця добірка, яку склав "Телеграф". Тут можна знайти з ювілеєм 60 подрузі у віршах та прозі, а якщо зайві слова не потрібні — вибрати для іменинниці мальовничу листівку.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна вибрати гідні вітання з днем народження жінці під час війни.
Привітання з днем народження подрузі з 60-річчям у віршах
Яка гарна дата,
Сьогодні тобі шістдесят,
І ніжно червоніють заходи сонця,
І слів привітання тобі летять.
Будь щаслива немов богиня,
Від життя бери лише успіх,
Будь найріднішої та коханої
І найціннішою для всіх!
***
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує осінь веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас!
Цей ювілей – іще не вечір,
Хоч 60 лягло на плечі.
Душа хай буде молода,
І тільки щастя вигляда!
Здоров’я тобі від води ключової,
Багатства від землі святої!
Хай повага іде з тобою всюди
І цінують за працю тебе люди!
***
З ювілеєм від усього серця вітаю,
Здоров’я хай не підводить бажаю.
Настрою щодня зичу прекрасного,
На душі гармонії та сонця ясного!
Проведений з родиною своєю час
Нехай приносить радість для вас.
Достатку, любові, спокою, тепла,
Миру в домі зичу, гармонії, добра!
60 — лиш цифра, бажаю, хай серце
Ритмічно й жваво, як у 20 б’ється!
Не втрачати оптимізму й сил зичу,
А моментів щастя в житті досхочу!
***
Кажуть 60 — то вже багато,
Та насправді все воно брехня.
60 — це тільки справжнє свято,
Де зібралась вся твоя рідня.
Тож сьогодні я тобі бажаю щиро
Лиш моментів, сповнених пригод.
Щастя, радості, натхненні й миру
І життя прожити без турбот.
***
Вітаю з ювілеєм, 60!
Така чудова й кругла в тебе дата.
Сердечно хочу щастя побажать,
Бо, знаю, не бува його багато.
Здоров’я я тобі бажаю, сил,
Щоб мала на життя великі плани,
Була у милості, щоб в долі та світил,
І щоб була весела та кохана!
***
60 — це не вирок,
60 — справжнє свято!
Я бажаю тобі щиро
Мрій здійснити багато.
І хай тобі кожен день
Сонце світить щасливо.
Я бажаю пісень,
Здоров`я та миру.
Привітання подрузі з 60-річним ювілеєм у прозі
Ось і виповнилося тобі 60 років! 🎂 Цього ювілейного дня для тебе звучать усі найпрекрасніші привітання! Ти чудова подруга і прийми від мене ці щирі слова. Бажаю залишатися такою ж щирою, світлою, красивою, доброю, милою і чудовою жінкою, прекрасною і турботливою господинею, котра вічно любить і кохана. З ювілеєм тебе, моя люба 💐🥂!
***
З ювілеєм, подруго 🎁🌺. Бажаю в 60 років відчувати себе юною та чарівною дівою, бажаю цього дня стати на рік лише красивішою та щасливішою. А також бажаю ладу в сім’ї, добробуту у домі, бадьорості в тілі та натхнення для душі. І пам’ятай, подруго, вік — не головне, головне, що відчуває твоє серце, а воно нехай відчуває радість та кохання!😘
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У цей ювілей, у твої шістдесят років, я бажаю тобі завжди бути такою квітучою, життєрадісною та усміхненою! 💖Нехай усі твої мрії збудуться! Нехай діти та онуки тебе люблять і обожнюють! І нехай твою душу день у день наповнюють безмежне щастя та величезне кохання! 🎁🌺 Добробуту твоєму дому та радості, міцного здоров’я та достатку.
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Моя дорога подруго, від щирого серця вітаю тебе з ювілеєм 60 років! 💖🎁🌺Хочеться побажати більше енергії, менше хвороб, прекрасного настрою. Нехай вік видає лише паспорт, а улюблені та рідні завжди підтримують та обожнюють. 💐Кохання, вірності, гарного настрою та звичайного жіночого щастя!
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Вітаю від душі з 60-річчям та щиро бажаю життєвої та творчої наснаги, щирих та світлих почуттів, доброти душі та чуйності серця, вдалих починань та успішних результатів, сімейного блага та вірного щастя🎁🌺.
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Люба моя подруго, вітаю! 🎂🎁🌺 Вже стільки років ми з тобою разом, і завжди ти залишалася найвірнішою і найвідданішою, не змінюйся! Бажаю тобі щастя у твоїх променистих очах, тепла та турботи від рідних та дітей! Нехай тебе не лякає позначка у 60 років, ти завжди будеш молодою, а я завжди буду поряд з тобою у будь-якій життєвій ситуації! Щасливого ювілею! 💖
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Вітаю з 60-річчям тебе, моя подруго! 💐🎁 💖 Тобі є чим пишатися, цікавитись, займатися. Я від душі бажаю тобі залишатися такою ж енергійною, задерикуватою, життєрадісною, красивою, милою і невтомною. Нехай і діти, і онуки, і друзі, і сусіди, і родичі тебе люблять. Бажаю, щоб фарби життя не тьмяніли!
Вітання улюбленій подрузі з 60-річчям — листівки
Привітання до 60-річчя подруги — картинки
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