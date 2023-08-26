Вітання з ювілеєм 60 років подрузі: зворушливі побажання своїми словами, вірші та листівки

Ця добірка допоможе привітати з 60-річчям подругу

Ювілей 60 років – гарна, але сумна дата. Далеко не кожна жінка може спокійно змиритися з тим, що настав вік "золотої осені". Тож цього дня варто особливо підтримати свою подругу.

Душевне та щире привітання з 60-річчям подрузі змусить іменинницю забути про смуток та посміхнутися. У побажаннях непогано нагадати ювілярці про те, що вона не самотня, а вік 60 років — не такий уже й поганий, а для когось взагалі означає початок цікавого етапу в житті.

Якщо ви шукаєте, як привітати подругу із шістдесятиріччям, допоможе ця добірка, яку склав "Телеграф". Тут можна знайти з ювілеєм 60 подрузі у віршах та прозі, а якщо зайві слова не потрібні — вибрати для іменинниці мальовничу листівку.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна вибрати гідні вітання з днем народження жінці під час війни.

Привітання з днем народження подрузі з 60-річчям у віршах

Яка гарна дата,

Сьогодні тобі шістдесят,

І ніжно червоніють заходи сонця,

І слів привітання тобі летять.

Будь щаслива немов богиня,

Від життя бери лише успіх,

Будь найріднішої та коханої

І найціннішою для всіх!

***

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує осінь веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі ти прийми від нас!

Цей ювілей – іще не вечір,

Хоч 60 лягло на плечі.

Душа хай буде молода,

І тільки щастя вигляда!

Здоров’я тобі від води ключової,

Багатства від землі святої!

Хай повага іде з тобою всюди

І цінують за працю тебе люди!

***

З ювілеєм від усього серця вітаю,

Здоров’я хай не підводить бажаю.

Настрою щодня зичу прекрасного,

На душі гармонії та сонця ясного!

Проведений з родиною своєю час

Нехай приносить радість для вас.

Достатку, любові, спокою, тепла,

Миру в домі зичу, гармонії, добра!

60 — лиш цифра, бажаю, хай серце

Ритмічно й жваво, як у 20 б’ється!

Не втрачати оптимізму й сил зичу,

А моментів щастя в житті досхочу!

***

Кажуть 60 — то вже багато,

Та насправді все воно брехня.

60 — це тільки справжнє свято,

Де зібралась вся твоя рідня.

Тож сьогодні я тобі бажаю щиро

Лиш моментів, сповнених пригод.

Щастя, радості, натхненні й миру

І життя прожити без турбот.

***

Вітаю з ювілеєм, 60!

Така чудова й кругла в тебе дата.

Сердечно хочу щастя побажать,

Бо, знаю, не бува його багато.

Здоров’я я тобі бажаю, сил,

Щоб мала на життя великі плани,

Була у милості, щоб в долі та світил,

І щоб була весела та кохана!

***

60 — це не вирок,

60 — справжнє свято!

Я бажаю тобі щиро

Мрій здійснити багато.

І хай тобі кожен день

Сонце світить щасливо.

Я бажаю пісень,

Здоров`я та миру.

Привітання подрузі з 60-річним ювілеєм у прозі

Ось і виповнилося тобі 60 років! 🎂 Цього ювілейного дня для тебе звучать усі найпрекрасніші привітання! Ти чудова подруга і прийми від мене ці щирі слова. Бажаю залишатися такою ж щирою, світлою, красивою, доброю, милою і чудовою жінкою, прекрасною і турботливою господинею, котра вічно любить і кохана. З ювілеєм тебе, моя люба 💐🥂!

***

З ювілеєм, подруго 🎁🌺. Бажаю в 60 років відчувати себе юною та чарівною дівою, бажаю цього дня стати на рік лише красивішою та щасливішою. А також бажаю ладу в сім’ї, добробуту у домі, бадьорості в тілі та натхнення для душі. І пам’ятай, подруго, вік — не головне, головне, що відчуває твоє серце, а воно нехай відчуває радість та кохання!😘

***

У цей ювілей, у твої шістдесят років, я бажаю тобі завжди бути такою квітучою, життєрадісною та усміхненою! 💖Нехай усі твої мрії збудуться! Нехай діти та онуки тебе люблять і обожнюють! І нехай твою душу день у день наповнюють безмежне щастя та величезне кохання! 🎁🌺 Добробуту твоєму дому та радості, міцного здоров’я та достатку.

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Моя дорога подруго, від щирого серця вітаю тебе з ювілеєм 60 років! 💖🎁🌺Хочеться побажати більше енергії, менше хвороб, прекрасного настрою. Нехай вік видає лише паспорт, а улюблені та рідні завжди підтримують та обожнюють. 💐Кохання, вірності, гарного настрою та звичайного жіночого щастя!

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Вітаю від душі з 60-річчям та щиро бажаю життєвої та творчої наснаги, щирих та світлих почуттів, доброти душі та чуйності серця, вдалих починань та успішних результатів, сімейного блага та вірного щастя🎁🌺.

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Люба моя подруго, вітаю! 🎂🎁🌺 Вже стільки років ми з тобою разом, і завжди ти залишалася найвірнішою і найвідданішою, не змінюйся! Бажаю тобі щастя у твоїх променистих очах, тепла та турботи від рідних та дітей! Нехай тебе не лякає позначка у 60 років, ти завжди будеш молодою, а я завжди буду поряд з тобою у будь-якій життєвій ситуації! Щасливого ювілею! 💖

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Вітаю з 60-річчям тебе, моя подруго! 💐🎁 💖 Тобі є чим пишатися, цікавитись, займатися. Я від душі бажаю тобі залишатися такою ж енергійною, задерикуватою, життєрадісною, красивою, милою і невтомною. Нехай і діти, і онуки, і друзі, і сусіди, і родичі тебе люблять. Бажаю, щоб фарби життя не тьмяніли!

Вітання улюбленій подрузі з 60-річчям — листівки

Вітання подрузі на 60-річний ювілей

Листівка з ювілеєм 60 подрузі

Привітання подрузі із 60-річним ювілеєм

Поздоровлення з днем народження подрузі з 60-річчям

Листівка подрузі на 60 років

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Привітання подрузі з ювілеєм 60

Листівка подрузі на 60 років

Привітання із 60-річчям подрузі

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