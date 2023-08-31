С первым днем осени 2023: красочные открытки и поздравления с приходом золотого сезона

Эти душевные поздравления с наступлением осени обязательно согреют вас в этот день

Несмотря на очень жаркую погоду за окном, на календаре уже осень. Совсем скоро листья на деревьях начнут менять свой окрас с зеленого на желтый, оранжевый и красный, а после и вовсе начнут опадать. Почему бы не напомнить о начале золотой поры и не поздравить своих родных, друзей и просто знакомых с приходом осени 2023 года.

В период продолжающейся войны с российскими оккупантами, поддержание морального духа очень важно, чтобы не сойти с ума в этом водовороте событий и новостей. Поддержите своих близких и пожелайте им мирного неба над головой и веры в нашу скорую победу.

"Телеграф" подготовил для вас яркие, красочные открытки и картинки с первым днем осени, с 1-м сентября, которые вы можете отправить всем своим друзьям, близким и родным людям с помощью соцсети или мессенджера.

Открытки и поздравления с приходом осени

Напомним, что 24 мая ПЦУ утвердила полный переход на новоюлианский календарь, а это значит, что многие праздники теперь будут отмечаться в другие даты. Изменения вступят в силу с 1 сентября.