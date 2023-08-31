З першим днем осені 2023 року: барвисті листівки та привітання з приходом золотого сезону

Ці душевні привітання з настанням осені обов’язково зігріють у цей день.

Незважаючи на спекотну погоду за вікном, на календарі вже осінь. Зовсім скоро листя на деревах почне змінювати своє забарвлення з зеленого на жовте, помаранчеве і червоне, а потім і зовсім почне опадати. Чому б не нагадати про початок золотої пори та не привітати своїх рідних, друзів та просто знайомих із приходом осені 2023 року.

У період війни з російськими окупантами, що триває, підтримання морального духу дуже важливо, щоб не збожеволіти в цьому вирі подій і новин. Підтримайте своїх близьких і побажайте їм мирного неба над головою та віри у нашу швидку перемогу.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті листівки та картинки з першим днем осені, з 1 вересня, які ви можете відправити всім своїм друзям, близьким та рідним людям за допомогою соцмережі або месенджера.

Листівки та привітання з приходом осені

Нагадаємо, що 24 травня ПЦУ затвердила повний перехід на новоюліанський календар, а це означає, що багато свят тепер відзначатимуться в інші дати. Зміни набудуть чинності з 1 вересня.