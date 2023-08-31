Укр

С 1 сентября! Яркие поздравительные картинки и музыкальные открытки ко Дню знаний

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Новый учебный год на старте
Новый учебный год на старте. Фото Freepik

Пусть День знаний пройдет радостно и подарит приятные эмоции школьникам, их родителям и учителям

Летние каникулы промчались со скоростью света, пришло время возвращаться в школу. В условий полномасштабной российско-украинской войны не все ученики Украины смогут прийти на первый звонок в школу. Однако отобрать праздник 1 сентября у школьников невозможно, пусть и для многих школьные двери вновь распахнуться в онлайн-режиме.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток с Днем знаний. В пятницу, 1 сентября 2023 года, вы можете поздравить яркой картинкой школьников и их семьи, учителей и других работников сферы образования. Не забудьте пожелать вашему адресату здоровья, мирного неба, сил и энтузиазма в новом учебном году. Отправляйте изображения в удобном мессенджере или же делитесь на странице в социальных сетях.

Чтобы сделать ваше поздравление в праздник первого звонка более интересным, можете дополнить сообщение музыкальной открыткой. Позитивный ролик с пожеланиями на 1 сентября точно понравится вашим родным и друзьям.

Поздравления с 1 сентября в картинках

Пусть новый учебный год принесет знания и положительные впечатления! С Днем знаний!

С Днем знаний
С Днем знаний
С Днем знаний
С Днем знаний
С Днем знаний
С Днем знаний
С Днем знаний

Музыкальные открытки с Днем знаний на украинском языке

Ранее "Телеграф" сообщал, какой погоды ожидать украинцам 1 сентября 2023 года. Синоптическая ситуация в стране будет настолько разнообразной, что одни регионы столкнутся с адской жарой, другие же будут в праздничное утро мерзнуть.

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#День знаний #Открытки #1 сентября