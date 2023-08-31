З 1 вересня! Яскраві вітальні картинки та музичні листівки до Дня знань

Нехай День знань пройде радісно та подарує приємні емоції школярам, їхнім батькам і вчителям

Літні канікули промайнули зі швидкістю світла, настав час повертатися до школи. В умовах повномасштабної російсько-української війни не всі учні України зможуть прийти на перший дзвінок до школи. Проте відібрати свято 1 вересня у школярів неможливо, хай і для багатьох шкільні двері знову відчиняться в онлайн-режимі.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок із Днем знань. У п’ятницю, 1 вересня 2023 року, ви можете привітати яскравою картинкою школярів та їхні сім’ї, вчителів й інших працівників освіти. Не забудьте побажати вашому адресату здоров’я, мирного неба, сил та ентузіазму в новому навчальному році. Надсилайте зображення у зручному месенджері або ділитеся на сторінці в соціальних мережах.

Щоб зробити ваше вітання у свято першого дзвінка цікавішим, можете доповнити повідомлення музичною листівкою. Позитивний ролик із побажаннями на 1 вересня точно сподобається вашим рідним і друзям.

Вітання з 1 вересня у картинках

Нехай новий навчальний рік принесе знання та позитивні враження! З Днем знань!

Музичні листівки з Днем знань українською

Раніше "Телеграф" повідомляв, на яку погоду очікувати українцям 1 вересня 2023 року. Синоптична ситуація в країні буде настільки різноманітною, що одні регіони зіткнуться з пекельною спекою, інші ж у святковий ранок мерзнутимуть.