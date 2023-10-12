С Днем экономиста 2023! Красивые открытки и картинки

Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с их профессиональным праздником

Каждую осень в Украине отмечается профессиональный праздник экономистов. В этот день украинцы присоединяются к мировому сообществу, отмечая Всемирный день экономиста 12 октября.

День экономиста отмечается в честь всех специалистов, занятых в финансовых подразделениях банков, как частных, так и государственных корпораций, а также преподавателей и студентов экономических факультетов. В этот день проходят лекции и семинары об экономике, организуются мастер-классы, а также проводятся дни открытых дверей в учебных заведениях экономического профиля.

Экономисты получают награды, такие как грамоты, премии и дипломы. В этот день экономисты устраивают корпоративные мероприятия и принимают поздравления от своих близких.

"Телеграф" поздравляет всех украинских экономистов с праздником! Мы предлагаем подарить красочную открытку своим друзьям, близким или просто знакомым экономистам, чтобы поднять им настроение и сделать приятный сюрприз в честь их профессионального праздника.

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