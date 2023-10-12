З Днем економіста 2023! Гарні листівки та картинки

Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих із їхнім професійним святом

Щоосені в Україні відзначається професійне свято економістів. Цього дня українці приєднуються до світової спільноти, відзначаючи Всесвітній день економіста 12 жовтня.

День економіста відзначається на честь усіх фахівців, зайнятих у фінансових підрозділах банків, як приватних, так і державних корпорацій, а також викладачів та студентів економічних факультетів. Цього дня проходять лекції та семінари з економіки, організовуються майстер-класи, а також проводяться дні відкритих дверей у навчальних закладах економічного профілю.

Економісти отримують нагороди, такі як грамоти, премії та дипломи. Цього дня економісти влаштовують корпоративні заходи та приймають вітання від своїх близьких.

"Телеграф" вітає всіх українських економістів зі святом! Ми пропонуємо подарувати барвисту листівку своїм друзям, близьким чи просто знайомим економістам, щоб підняти їм настрій та зробити приємний сюрприз на честь їхнього професійного свята.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята в Україні випадають у жовтні 2023 року. Нагадаємо, що з 1 вересня українська церква перейшла на нове літочислення.