С Днем женского счастья! Душевные поздравления и красивые картинки к празднику

Порадуйте симпатичной открыткой своих подруг, коллег, сестер и мам

Ежегодно 18 октября в мире неофициально отмечается День женского счастья. Праздник Women's global happiness day основала специалист в области позитивной психологии Кэрин Рокинд шесть лет назад.

"Телеграф" рассказывает об истории Международного дня женского счастья. А также мы публикуем красивые картинки с праздником, которые вы можете отправить 18 октября своим подругам и не только в мессенджерах.

Так, в 2017 году в жизни американки Кэрин Рокинд, на тот момент беременной, произошел переломный момент. 18 октября врачи диагностировали выкидыш. 43-летняя женщина была в подавленном состоянии, столкнулась с депрессией и даже задумывалась о суициде. К счастью, поддержка близких, друзей и незнакомых людей способствовали ее оздоровлению.

Кэрин Рокинд - основательница праздника

Кризисный период заставил Кэрин задуматься о природе женского счастья, она решила организовать праздник, который бы объединял женщин по всему миру и помогал бороться с женской депрессией. В этот день, 18 октября, по инициативе Рокинд в разных странах проходят встречи сестринства. Кроме того, дату отмечают еще дважды в год – 21 февраля и 11 июня.

Картинки с Днем женского счастья

Открытки на День женского счастья 18 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники отмечают в октябре. В конце месяца, 28 октября, Украина будет праздновать День освобождения от фашистских захватчиков.