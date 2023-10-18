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С Днем женского счастья! Душевные поздравления и красивые картинки к празднику

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
18 октября - День женского счастья Новость обновлена 18 октября 2023, 11:06
18 октября - День женского счастья. Фото Pexels

Порадуйте симпатичной открыткой своих подруг, коллег, сестер и мам

Ежегодно 18 октября в мире неофициально отмечается День женского счастья. Праздник Women's global happiness day основала специалист в области позитивной психологии Кэрин Рокинд шесть лет назад.

"Телеграф" рассказывает об истории Международного дня женского счастья. А также мы публикуем красивые картинки с праздником, которые вы можете отправить 18 октября своим подругам и не только в мессенджерах.

Так, в 2017 году в жизни американки Кэрин Рокинд, на тот момент беременной, произошел переломный момент. 18 октября врачи диагностировали выкидыш. 43-летняя женщина была в подавленном состоянии, столкнулась с депрессией и даже задумывалась о суициде. К счастью, поддержка близких, друзей и незнакомых людей способствовали ее оздоровлению.

Кэрин Рокинд
Кэрин Рокинд - основательница праздника

Кризисный период заставил Кэрин задуматься о природе женского счастья, она решила организовать праздник, который бы объединял женщин по всему миру и помогал бороться с женской депрессией. В этот день, 18 октября, по инициативе Рокинд в разных странах проходят встречи сестринства. Кроме того, дату отмечают еще дважды в год – 21 февраля и 11 июня.

Картинки с Днем женского счастья

День женского счастья
День женского счастья
День женского счастья
День женского счастья

Открытки на День женского счастья 18 октября

Women's global happiness day
Women's global happiness day
Women's global happiness day

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще праздники отмечают в октябре. В конце месяца, 28 октября, Украина будет праздновать День освобождения от фашистских захватчиков.

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#Поздравления #Открытки #День счастья #Женское счастье