День женского счастья 2023: красивые поздравления, картинки и открытки к празднику

Мы собрали для вас самые красивые поздравления с этим важным праздником — для мамы, сестры, подруги, начальницы или коллеги

Трижды в год – 21 февраля, 11 июня и 18 октября – в мире отмечают необычный праздник – Международный день женского счастья. Он довольно молодой, ведь появился только в 2018 году, однако уже сейчас к его празднованию присоединяются по меньшей мере 25 стран на шести континентах.

Чем особенный этот праздник, почему он важен и при этом никак не связан с 8 марта и традиционными представлениями о женщине-берегине, а также красоте, нежности и любви, которую она должна нести в мир, рассказываем в этом материале. Кроме того, Телеграф собрал для вас лучшие поздравления, картинки и открытки с днем женского счастья, который отмечают 21 февраля.

История праздника День женского счастья

День женского счастья считается международным праздником, который отмечается ежегодно, в том числе и 21 февраля. Этот день посвящается женщинам, их достижениям и правам, однако главная его цель — обратить внимание общества на проблему женской депрессии.

Когда и почему начали отмечать День женского счастья

Основательницей этого праздника считается американка Карин Рокинд — известная в США мотивационный спикер, женский коуч и специалист в области позитивной психологии и науки о счастье. Она забеременела в 43 года, но не смогла выносить ребенка: слова врача о том, что у малыша не бьется сердце, разбили его дотла — Карин накрыла депрессия и отчаяние, женщина потеряла смысл жизни и долгое время не могла с этим справиться, хотя до этого сама учила других бороться с проявлениями депрессивного состояния. К счастью, в тот момент ее активно поддерживали родные и близкие. Карин никогда не оставляли наедине, поэтому со временем она начала понемногу возвращаться к жизни и, используя разные элементы позитивной психологии, знаниями о которой делилась с другими женщинами, смогла побороть тяжелую депрессию. После этого женщина решила, что должна создать праздник, который поможет женщинам по всему миру убедиться, что они — не одни, побороть депрессию и жить дальше счастливой жизнью.

Карин Рокинд тщательно изучала проблему возникновения депрессии у женщин еще учась в аспирантуре. Говорит, причинами ухудшения психоэмоционального состояния у женщин становится их дискриминация в обществе: обычно женщины много работают, но получают при этом меньшую зарплату, чем мужчины на такой же должности. Кроме того, именно на женщину общество всегда возлагало обязанность воспитания детей и ведения домашнего хозяйства. Считается, что из-за многовековой дискриминации девушки более склонны к тревожности и низкой самооценке.

Учитывая все это, коуч решила рассказать всем женщинам мира, что нельзя и не нужно быть идеальной. Надо быть счастливой и любить себя такой, какая ты есть.

Традиции праздника день женского счастья

Поскольку праздник относительно молод, то День женского счастья в Украине пока не имеет устоявшихся обычаев и традиций. Обычно в мире в этот день проводятся разные семинары, тренинги и обычные встречи для женщин, в ходе которых участники рассказывают о том, что считают счастьем. Также женщины высказывают свои идеи относительно того, как можно было бы помочь тем женщинам, которые на самом деле в этом нуждаются, но пока не готовы присоединиться к их сообществу.

Кроме того, во многих странах на день женского счастья устраивают презентации книг и журналов, обучающих представительниц прекрасного пола любить и воспринимать себя такими, как они есть. А главное – преодолевать сложные периоды в жизни и чувствовать себя победителем.

Принято в этот день, кстати, поздравлять с Международным днем женского счастья своих родных и близких: маму, бабушку, сестру, подругу и коллег. Обычно им присылают красивые открытки или просто приятные картинки с красивыми пожеланиями.

Открытки с Днем женского счастья

Поздравления с Днем женского счастья в стихах и прозе

Пусть этот день будет днем, когда ты поймешь, насколько ценна и особенна. Помни, что ты заслуживаешь только лучшего, люби себя и цени каждый миг жизни!

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От души с днем счастья поздравляю, И искренне тебе его желаю. А ещё улыбок, солнца, доброты, Море позитива, океан любви. Всегда лишь белой в жизни полосы, И пусть исполнятся скорей твои мечты!

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Пусть День женского счастья вдохновит тебя на новые достижения и поможет найти мощную силу для победы над негативом, с которым мы все сталкиваемся в жизни. Будь собой, люби, твори и покажи другим хороший пример! Будь счастлива!

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Ищите счастье в мелочах, В улыбках, в ясных, светлых днях, В прекрасных, радостных мгновениях, В чудесных, сладких сновидениях, А утром — в кофе ароматном, И в слове добром и приятном, В случайной важной в жизни встрече, В огнях, что зажигает вечер, В объятиях, поцелуях нежных, В дожде и солнце, вьюгах снежных: Для счастья сто причин найдет Лишь тот, что жизни вкус поймет!

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Если вы прямо сейчас читаете это поздравление, то вы точно заслуживаете только лучшего! Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и приятными моментами, которые запомнятся на всю жизнь. С днем женского счастья!

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Пусть этот день вдохновит тебя на новые цели, мечты и желания. Желаю тебе постоянно находить все новые и новые способы чувствовать себя счастливой и удовлетворенной жизнью. Не забывай — ты заслуживаешь все лучшее! С днем женского счастья тебя!

Раньше мы рассказывали, как еще можно красиво поздравить с Международным днем женского счастья. В этой нашей подборке – лучшие поздравления к празднику для мам, бабушек, подруг и других представительниц прекрасного пола.