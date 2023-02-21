День жіночого щастя 2023: красиві привітання, картинки й листівки до свята

Ми зібрали для вас найгарніші поздоровлення з цим важливим святом — для мами, сестри, подруги, начальниці або ж колеги

Тричі на рік — 21 лютого, 11 червня та 18 жовтня — у світі відзначають незвичайне свято — Міжнародний день жіночого щастя. Воно досить молоде, адже з’явилося тільки у 2018 році, однак вже зараз до нього долучаються щонайменше 25 країн на шести континентах.

Чим особливе це свято, чому воно важливе і при цьому ніяк не пов’язане з 8 березня й традиційними уявленнями про жінку-берегиню, а також красу, ніжність та кохання, яке вона повинна нести у світ, розповідаємо у цьому матеріалі. Крім того, "Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання, картинки та листівки з днем жіночого щастя, яке відзначають 21 лютого.

Історія свята День жіночого щастя

День жіночого щастя вважається міжнародним святом, яке відзначається щорічно, зокрема, і 21 лютого. Цей день присвячується жінкам, їхнім досягненням і правам, однак головна його мета — звернути увагу суспільства на проблему жіночої депресії.

Коли і чому почали відзначати День жіночого щастя

Засновницею цього свята вважається американка Карін Рокінд — відома у США мотиваційна спікерка, жіночий коуч та спеціалістка в області позитивної психології і науки про щастя. Вона завагітніла у 43 роки, але не змогла виносити дитину: слова лікаря про те, що в малюка не б’ється серце, розбили її вщент — Карін накрила депресія та розпач, жінка втратила сенс життя і довгий час не могла з цим упоратися, хоча до цього сама вчила інших боротися з проявами депресивного стану. На щастя, у той момент її активно підтримували рідні та близькі. Карін ніколи не залишали наодинці, тому з часом вона почала потроху повертатися до життя і, використовуючи різні елементи позитивної психології, знаннями про яку ділилася з іншими жінками, таки змогла побороти тяжку депресію. Після цього жінка вирішила, що повинна започаткувати свято, яке допоможе жінкам по всьому світу впевнитися, що вони — не самі, побороти депресію й жити далі щасливим життям.

Карін Рокінд ретельно вивчала проблему виникнення депресії у жінок ще навчаючись в аспірантурі. Каже, причинами погіршення психоемоційного стану у жінок стає їх дискримінація у суспільстві: зазвичай жінки багато працюють, але отримують при цьому меншу зарплатню, аніж чоловіки на такій же посаді. Крім того, саме на жінку суспільство завжди покладало обов’язок виховання дітей та ведення домашнього господарства. Вважається, що через багатовікову дискримінацію дівчата більш схильні до тривожності та низької самооцінки.

Зважаючи на все це, коуч вирішила розказати усім жінкам світу, що не можна і не треба бути ідеальною. Треба бути щасливою і любити себе такою, якою ти є.

Традиції свята день жіночого щастя

Оскільки свято відносно молоде, то день жіночого щастя в Україні поки не має усталених звичаїв і традицій. Зазвичай у світі цього дня проводяться різні семінари, тренінги та звичайні зустрічі для жінок, в ході яких учасниці розповідають про те, що вважають щастям. Також жінки висловлюють свої ідеї щодо того, як можна було б допомогти тим жінкам, які насправді цього потребують, але поки що не готові долучитися до їхньої спільноти.

Крім того, у багатьох країнах на день жіночого щастя влаштовують презентації книг і журналів, які навчають представниць прекрасної статі любити і сприймати себе такими, як вони є. А головне — долати складні періоди у житті і почуватися переможцем.

Заведено цього дня, до речі, вітати з Міжнародним днем жіночого щастя своїх рідних та близьких: маму, бабусю, сестру, подругу та колег. Зазвичай їм надсилають гарні листівки або просто приємні картинки з красивими побажаннями.

Листівки з Днем жіночого щастя

Привітання з Днем жіночого щастя у віршах і прозі

Нехай цей день буде днем, коли ти зрозумієш, наскільки цінна й особлива. Пам'ятай, що ти заслуговуєш лише на найкраще, люби себе і цінуй кожну мить життя!

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Хай доля збереже тебе Від зла, від бід, від негараздів Нехай в душі твоїй дзвенить, Як пісня жайворонка, щастя.

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Нехай День жіночого щастя надихне тебе на нові досягнення і допоможе знайти в собі потужну силу для перемоги над негативом, з яким ми всі стикаємося у житті. Будь собою, люби, твори і покажи іншим гарний приклад! Будь щасливою!

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У щастя день прийміть мої вітання, Нехай щастить у всьому і завжди! Хай справдяться надії й сподівання, Удачі вам, любові й доброти!

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Якщо ви прямо зараз читаєте це привітання, то ви точно заслуговуєте на найкраще! Нехай ваше життя буде наповнене щастям і приємними моментами, які запам'ятаються на все життя. З днем жіночого щастя!

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Щастя не буває забагато, Тож у цей чудовий теплий день Хай буде в твоєму серці свято, А душа співає хай пісень!

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Нехай цей день надихне тебе на нові цілі, мрії та бажання. Бажаю тобі постійно знаходити все нові і нові способи відчувати себе щасливою та задоволеною життям. Не забувай — ти заслуговуєш на все найкраще! З днем жіночого щастя тебе!

Раніше ми розповідали, як ще можна красиво привітати з Міжнародним днем жіночого щастя. У цій нашій добірці — найкращі поздоровлення до свята для мам, бабусь, подруг та інших представниць прекрасної статі.