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З Днем жіночого щастя 2022! Красиві листівки та картинки зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День жіночого щастя відзначається 21 лютого Новина оновлена 21 лютого 2022, 09:44
День жіночого щастя відзначається 21 лютого

Привітайте жінок із цим чудовим святом, яке відзначається 21 лютого

Цього понеділка у світі святкують День жіночого щастя. Неофіційне свято має ще кілька дат — 11 червня та 18 жовтня.

Мета свята полягає в тому, щоб звернути увагу на проблему жіночої депресії, адже, по суті, кожна представниця прекрасної статі заслуговує на те, щоб бути щасливою. Хтось знаходить своє щастя у реалізації кар’єри, а комусь важлива сім’я та діти. Але, хоч би що там не було, треба сміливо йти до мрії та насолоджуватися тим, чого прагне душа.

На честь свята "Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та картинок до Дня жіночого щастя, які ви можете надіслати всім, хто вам дорогий.

Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022
Листівки з Днем жіночого щастя 2022

Раніше "Телеграф" писав, представниці прекрасної статі яких знаків Зодіаку вважаються напрочуд проникливими та розумними.

Теги:
#Жінки #Поздоровлення #Свята #Листівки
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