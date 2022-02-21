С Днем женского счастья 2022! Красивые открытки и картинки с праздником
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Поздравьте женщин с этим замечательным праздником, отмечаемым 21 февраля
В этот понедельник в мире празднуют День женского счастья. Неофициальный праздник имеет еще несколько дат — 11 июня и 18 октября.
Цель праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на проблему женской депрессии, ведь, по сути, каждая представительница прекрасного пола заслуживает того, чтобы быть счастливой. Кто находит свое счастье в реализации карьеры, а кому-то важна семья и дети. Но, как бы там ни было, нужно смело идти к мечте и наслаждаться тем, к чему стремится душа.
В честь праздника "Телеграф" подготовил подборку красочных открыток и картинок ко Дню женского счастья, которые вы можете отправить всем, кто вам дорог.
Ранее "Телеграф" писал, представительницы прекрасного пола каких знаков Зодиака считаются удивительно проницательными и умными.
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