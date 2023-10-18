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З Днем жіночого щастя! Душевні привітання та красиві картинки до свята

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
18 жовтня – День жіночого щастя Новина оновлена 18 жовтня 2023, 11:06
18 жовтня – День жіночого щастя. Фото Pexels

Порадуйте симпатичною листівкою своїх подруг, колег, сестер та мам

Щороку 18 жовтня у світі неофіційно відзначається День жіночого щастя. Свято Women’s global happiness day заснувала фахівчиня у галузі позитивної психології Керін Рокінд шість років тому.

"Телеграф" розповідає про історію Міжнародного дня жіночого щастя. А також ми публікуємо красиві картинки зі святом, які ви можете відправити 18 жовтня своїм подругам і не лише у месенджерах.

Так, у 2017 році у житті американки Керін Рокінд, на той момент вагітної, стався переломний момент. 18 жовтня лікарі діагностували викидень. 43-річна жінка була в пригніченому стані, зіткнулася з депресією і навіть замислювалася про суїцид. На щастя, підтримка близьких, друзів та незнайомих людей сприяла її оздоровленню.

Керін Рокінд
Керін Рокінд — засновниця свята

Кризовий період змусив Керін задуматися про природу жіночого щастя, вона вирішила організувати свято, яке об’єднувало б жінок по всьому світу і допомагало боротися з жіночою депресією. Цього дня, 18 жовтня, з ініціативи Рокінд у різних країнах відбуваються зустрічі сестринства. Крім того, дату відзначають ще двічі на рік – 21 лютого та 11 червня.

Картинки з Днем жіночого щастя

День жіночого щастя
День жіночого щастя
День жіночого щастя
День жіночого щастя

Листівки на День жіночого щастя 18 жовтня

Women’s global happiness day
Women’s global happiness day
Women’s global happiness day

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають у жовтні. Наприкінці місяця, 28 жовтня, Україна святкуватиме День визволення від фашистських загарбників.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #День щастя #Жіноче щастя