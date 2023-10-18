З Днем жіночого щастя! Душевні привітання та красиві картинки до свята

Порадуйте симпатичною листівкою своїх подруг, колег, сестер та мам

Щороку 18 жовтня у світі неофіційно відзначається День жіночого щастя. Свято Women’s global happiness day заснувала фахівчиня у галузі позитивної психології Керін Рокінд шість років тому.

"Телеграф" розповідає про історію Міжнародного дня жіночого щастя. А також ми публікуємо красиві картинки зі святом, які ви можете відправити 18 жовтня своїм подругам і не лише у месенджерах.

Так, у 2017 році у житті американки Керін Рокінд, на той момент вагітної, стався переломний момент. 18 жовтня лікарі діагностували викидень. 43-річна жінка була в пригніченому стані, зіткнулася з депресією і навіть замислювалася про суїцид. На щастя, підтримка близьких, друзів та незнайомих людей сприяла її оздоровленню.

Керін Рокінд — засновниця свята

Кризовий період змусив Керін задуматися про природу жіночого щастя, вона вирішила організувати свято, яке об’єднувало б жінок по всьому світу і допомагало боротися з жіночою депресією. Цього дня, 18 жовтня, з ініціативи Рокінд у різних країнах відбуваються зустрічі сестринства. Крім того, дату відзначають ще двічі на рік – 21 лютого та 11 червня.

Картинки з Днем жіночого щастя

Листівки на День жіночого щастя 18 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають у жовтні. Наприкінці місяця, 28 жовтня, Україна святкуватиме День визволення від фашистських загарбників.