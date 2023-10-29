Поздравление с днем рождения другу в прозе: красивые и теплые пожелания

Индивидуальное поздравление придется по душе имениннику

Поздравление с днем рождения в прозе другу — один из самых простых и популярных вариантов выразить свои пожелания. Лучшие слова для именинника можно написать на открытке, отправить в виде сообщения в мессенджере, произнести за праздничным столом, или во время вручения подарка.

Но бывает так, что даже для самого близкого человека трудно подобрать слова. Если вы не знаете, как поздравить друга с днем рождения в прозе, воспользуйтесь подборкой от "Телеграфа". Вы можете использовать как готовые варианты пожеланий, так и на их основе придумать свои. Именинник точно оценит ваши искренние и оригинальные поздравления.

Поздравления с днем рождения другу в прозе

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Дружище, в твой день желаю тебе быть всегда на гребне волны😎, пусть все твои начинания имеют головокружительный успех. Будь позитивным🤩 и смело смотри в будущее!

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Дорогой именинник, желаю, чтобы наша дружба крепла с каждым годом всё сильнее и сильнее, чтобы тебя окружали самые верные и преданные люди и чтобы у тебя сбылось всё, о чём ты мечтаешь! 🥂🎂С днем рождения!

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Мой друг, в день твоего рождения желаю тебе добиваться невероятных высот 🌟👍во всем, чего коснется твоя рука. Пусть в твоем доме всегда царит уют, а в душе всегда живет юность.

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🎀С днем рождения! 🎂🥂Желаю большого счастья, ещё больше верных друзей, крепкого здоровья и стальных нервов. И пусть удача на пару с друзьями всегда будут с тобой!

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С днем рождения, дружище!🎁😎 Желаю сил, успеха, денег, мощных побед, исполнения желаний, быть лучшим всегда и во всём👌. Достигай поставленных целей, верь в себя. У тебя всё получится!

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Пусть твоя жизнь озарится тысячами огней✨, каждый из которых будет нести лишь радость. Мы с тобой — друзья навеки, так что пожелаю тебе долгих годов жизни!🎂👍🎈 Будь счастлив.

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Хочу пожелать тебе в твой день рождения перспективных возможностей и финансового порядка,😎 здоровья и благополучия в жизни. Пусть все идёт по плану, независимо от любых обстоятельств.🥂🎁

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Дружище, желаю тебе всего самого лучшего, крепкого здоровья, хороших и преданных друзей, добра и мира. Будь счастлив, люби и будь любимым💖💕, а я буду всегда готов прийти к тебе на помощь. С днем рождения!

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Будь настойчив и упрям во всех своих начинаниях и достижениях, не отступай от намеченных целей и иди напролом!😉 Удачи тебе, силы и терпения во всем! Поддержки и заботы от родных и близких тебе людей! С легкостью расставаться со всем ненужным и тем, что мешает достижению всех планов!🥂🎁С днем рождения!

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🎂🥂С днем рождения, друг! Успехов в больших делах, бодрого здоровьица, финансовой стабильности.🎁😉🎈 Не растеряй той человеческой отзывчивости, которой так не хватает в наше непростое время. Оставайся таким же полным решительности, надежным, верным своему слову и делу человеком.

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Дорогой, с днем рождения! Я очень рад, что у меня есть друг, готовый всегда прийти на помощь. Желаю тебе счастья, здоровья, семейного благополучия сейчас и в будущем🎁💖. Всегда оставайся таким отзывчивым, целеустремленным и сильным в духе. И пусть тебя окружают такие же люди, как ты, те, на кого можно положиться.🎁

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Дорогой друг! Искренне поздравляю тебя с днем рождения!🎁🎂🎉 Ты тот человек, который готов поддержать в любую минуту! Поэтому для тебя сегодня самые добрые и искренние пожелания! Пусть в твоей жизни будут яркие эмоции, новые знакомства, необыкновенные приключения! Живи на полную мощь! Улыбайся, влюблялся, менялся, открывался, изучай, мечтай! Иди по жизни смело и только вперёд!😎

Оригинальное поздравление с днем рождения другу в прозе

Дружище мой ненаглядный, поздравляю тебя с твоим личным праздником — днем твоего рождения!🎂🥂 В первую очередь я поблагодарю твоих родителей за то, что они воспитали достойного и хорошего друга. Спасибо тебе, что помогаешь и поддерживаешь в трудную минуту 😎

Желаю, чтобы всегда были открыты двери для твоих желаний и планов, чтобы в жизненной суете находилось время для маленьких и больших радостей. И пусть все невзгоды, проблемы и разные черные полосы обходят тебя далекой стороной.

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🎁Дружище, с днем рождения! Пусть сегодняшний день станет для тебя ярким и незабываемым праздником. Хочу, чтобы среди всех поздравлений и тёплых слов ты услышал мои пожелания: будь здоров и весел, верь в себя, и пусть во всём тебе сопутствует удача. А главное — пусть никогда не ржавеет наша давняя дружба, люблю и ценю тебя, будь счастлив!🤩🥂

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Мой верный надежный товарищ, мой дорогой друг! В этот день я спешу сказать тебе самые теплые и важные слова.🎁🎂 Я очень горд и рад, что у меня есть такой друг, как ты. Мы проходили с тобой через огонь и воду, наша дружба проверена годами! Оставайся таким же ответственным, веселым, справедливым мужчиной которым и являешься сейчас😎. Пусть все твои начинания и замыслы сбываются и приносят много-много достатка. Самое главное, оставайся таким же клевым другом!

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Сегодня у тебя день рождения, и я рад, что являюсь твоим другом!🎁🎂🥂 Я желаю тебе не только много подарков и веселья, но и несколько жизненных советов. Во-первых, никогда не бойся смеяться над собой, потому что это признак уверенности в себе и чувстве юмора.😃 Во-вторых, помни, что ты не обязан смотреть, на ошибки и неудачи — это лишь шанс учиться и расти. И в-третьих, не забывай, что настоящие друзья всегда будут рядом с тобой, даже если ты не идеален!😉

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Ну что дружище, с днем рождения, ведь сегодня твой день. Пусть жизнь твоя идёт игриво, ведь ты любишь экстрим, как настоящий мужик и ловишь от этого кайф. Здоровья тебе мой друг, и это главное. Желаю, чтоб ты нашёл свою единственную и неповторимую. Успеха, удачи и везения. Мужества во всех делах. С днем рождения, будь счастлив!🎂🥂🎁😎

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Сегодня в твой день рождения, мой дорогой друг, хочется говорить только одно слово Спасибо. 💕Спасибо за заботу, спасибо за поддержку, спасибо, что в тяжелую минуту ты всегда рядом и поддерживаешь не только словом, но и делом. С днем рождения!🥂🎁🎂

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Друг мой, поздравляю тебя с днем рождения!🎁🎂 Ты всегда гроза веселья, человек вечеринка, настроение всем поднимаешь, пусть и жизнь твоя будет такая, пусть друзья верные всегда будут рядом — это большая в жизни награда. Меньше грусти и не печалься, больше мечтай и люби. Чтоб красотки тебя окружали, чтоб катал на ауди, чтоб работа была в радость, чтоб семья здоровая. Будь всегда таким крутым, модным и родным.🎉

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🎁🎂Вот и настало время тебя поздравить! Я только хочу пожелать: не пасуй перед трудностями, друг, ведь они тебя закаляют, не верь в чужие злые слова, ведь они пытаются оттянуть твой успех подальше. Смотри только вперед и на пути к мечте держи в карманах любовь и удачу. С ними ты сможешь достичь любой высоты!

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