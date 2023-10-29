Привітання з днем народження другові у прозі: гарні та теплі побажання

Індивідуальне привітання припаде до душі імениннику

Привітання з днем народження у прозі другові — один із найпростіших та найпопулярніших варіантів висловити свої побажання. Найкращі слова для іменинника можна написати на листівці, відправити у вигляді повідомлення в месенджері, вимовити за святковим столом або під час вручення подарунка.

Але буває так, що навіть для найближчої людини важко підібрати слова. Якщо ви не знаєте, як привітати друга з днем народження у прозі, скористайтесь добіркою "Телеграфа". Ви можете використовувати як готові варіанти побажань, так і на їх основі вигадати свої. Іменинник точно оцінить ваші щирі та оригінальні привітання.

Вітання з днем народження другові у прозі

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Друзяка, у твій день бажаю тобі бути завжди на гребені хвилі, нехай всі твої починання мають запаморочливий успіх. Будь позитивним 🤩 і сміливо дивись у майбутнє!

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Дорогий іменинник, бажаю, щоб наша дружба міцніла з кожним роком все сильніше і сильніше, щоб тебе оточували найвірніші й найвідданіші люди та щоб у тебе збулося все, про що ти мрієш! 🥂🎂З днем народження!

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Мій друже, в день твого народження бажаю тобі добиватися неймовірних висот 🌟👍у всьому, чого торкнеться твоя рука. Нехай у твоїй хаті завжди панує затишок, а в душі завжди живе юність.

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🎀З днем народження! 🎂🥂 Бажаю великого щастя, ще більше вірних друзів, міцного здоров’я та сталевих нервів. І нехай удача на пару із друзями завжди будуть з тобою!

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З днем народження, друже!🎁🎂🥂 Досягай поставленої мети, вір у себе. У тебе все вийде!

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Нехай твоє життя осяє тисячами вогнів, кожен з яких буде нести лише радість. ✨👌Ми з тобою — друзі навіки, так що побажаю тобі довгих років життя! Будь щасливий.🥂🎂

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Хочу побажати тобі у твій день народження перспективних можливостей та фінансового порядку, здоров’я та щастя в житті. Нехай все йде за планом, незалежно від будь-яких обставин.💐🎁🥂🎂

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Друже, бажаю тобі всього найкращого, міцного здоров’я, добрих і відданих друзів, добра та світу. Будь щасливий, кохай і будь коханим 💖💕, а я завжди буду готовий прийти до тебе на допомогу. З Днем народження!

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Будь наполегливий і впертий у всіх своїх починаннях та досягненнях, не відступай від намічених цілей та йди напролом! 😉 Удачі тобі, сили та терпіння у всьому! Підтримки та турботи від рідних та близьких тобі людей! З легкістю розлучатися з усім непотрібним і тим, що заважає досягненню всіх планів! З днем народження!

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🎂🥂З днем народження, друже! Успіхів у великих справах, бадьорого здоров’я, фінансової стабільності. Залишайся такою ж повною рішучості, надійною, вірною своєму слову та справі людиною.

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Дорогий, з днем народження! Я дуже радий, що маю друга, готового завжди прийти на допомогу. Бажаю тобі щастя, здоров’я, сімейного добробуту зараз та в майбутньому 🎁💖. Завжди залишайся таким чуйним, цілеспрямованим та сильним у дусі. І нехай тебе оточують такі ж люди, як ти, ті, на кого можна покластися.🥂😎

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Дорогий друг! Щиро вітаю тебе з днем народження! 🎁🎂🎉 Ти та людина, яка готова підтримати будь-якої хвилини! Тому для тебе сьогодні найдобріші та найщиріші побажання! Нехай у твоїм житті будуть яскраві емоції, нові знайомства, незвичайні пригоди! Живи на повну міць! Усміхайся, закохуйся, змінюйся, відкривайся, вивчай, мрій! Іди по життю сміливо і тільки вперед! 😎

Оригінальне привітання з днем народження другові у прозі

Друже мій ненаглядний, вітаю тебе з твоїм особистим святом — днем твого народження! 🎂🥂 В першу чергу я подякую твоїм батькам за те, що вони виховали гідного та доброго друга. Дякую тобі, що допомагаєш і підтримуєш у скрутну хвилину 😎

Бажаю, щоб завжди були відчинені двері для твоїх бажань та планів, щоб у життєвій метушні знаходився час для маленьких та великих радостей. І нехай усі негаразди, проблеми та різні чорні смуги обходять тебе далекою стороною.

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🎁Друже, з днем народження! Нехай сьогоднішній день стане для тебе яскравим та незабутнім святом. Хочу, щоб серед усіх привітань і теплих слів ти почув мої побажання: будь здоровий і веселий, вір у себе, і нехай у всьому тобі щастить. А головне — нехай ніколи не іржавіє наша давня дружба, люблю і ціную тебе, будь щасливий! 🤩🥂

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Мій вірний надійний товаришу, мій любий друже! У цей день я поспішаю сказати тобі найтепліші й найважливіші слова. Я дуже гордий і радий, що в мене є такий друг, як ти. Ми проходили з тобою через вогонь та воду, наша дружба перевірена роками! Залишайся таким же відповідальним, веселим, справедливим чоловіком, яким і є зараз 😎. Нехай всі твої починання і задуми збуваються і приносять багато достатку. Найголовніше, залишайся таким же кльовим другом!

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Сьогодні в тебе день народження, і я радий, що є твоїм другом! Я бажаю тобі не тільки багато подарунків і веселощів, але і кілька життєвих порад. По-перше, ніколи не бійся сміятися над собою, тому що це ознака впевненості в собі та почуття гумору. І по-третє, не забувай, що справжні друзі завжди будуть поряд з тобою, навіть якщо ти не ідеальний! 😉

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Ну, що друже, з днем народження, адже сьогодні твій день. Нехай твоє життя йде грайливо, адже ти любиш екстрим, як справжній мужик і ловиш від цього кайф. Здоров’я тобі мій друг, і це головне. Бажаю, щоб ти знайшов свою єдину та неповторну. Успіху, удачі та везіння. Мужності у всіх справах. З днем народження, будь щасливий!🎂🥂🎁😎

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Сьогодні у твій день народження, мій любий друже, хочеться говорити тільки одне слово Дякую. 💕Спасибі за турботу, дякую за підтримку, дякую, що у важку хвилину ти завжди поруч і підтримуєш не лише словом, а й ділом. З днем народження! 🥂🎁🎂

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Друг мій, вітаю тебе з днем народження! Ти завжди гроза веселощів, людина вечірка, настрій усім підіймаєш, нехай і життя твоє буде таке, нехай друзі вірні завжди будуть поруч — це велика в житті нагорода. Менше сумуй і не засмучуйся, більше мрій і кохай. Щоб красуні тебе оточували, щоб катав на ауді, щоб робота була на радість, щоб сім’я була здорова. Будь завжди таким крутим, модним та рідним. 🎉

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🎁🎂Ось і настав час тебе привітати! Я тільки хочу побажати: не пасуй перед труднощами, друже, адже вони тебе гартують, не вір у чужі злі слова, адже вони намагаються відтягнути твій успіх подалі. Дивись тільки вперед і на шляху до мрії тримай у кишенях любов та удачу. З ними ти зможеш досягти будь-якої висоти!

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