С днем рождения другу: прикольные короткие поздравления

Короткое смешное поздравление с днем рождения другу однозначно поднимет настроение имениннику

При выборе поздравления с днем рождения для друга прежде всего на ум приходят традиционные пожелания в стихах и прозе. Но для близкого человека, который понимает с полуслова, в праздничный день не нужно много слов. Поэтому короткие прикольные поздравления с днем рождения другу могут прийтись кстати. Такие пожелания заставят именинника улыбнуться и не займут его драгоценное время.

К тому же короткие смешные поздравления с днем рождения другу удобно отправлять в виде смс и в соцсетях. "Телеграф" предлагает выбрать прикольные пожелания другу из подборки ниже и отправить имениннику.

Прикольные поздравления другу с днем рождения короткие

С днем рождения, друг! 🥂🎁Желаю иметь всё, что нужно и делать в жизни всё, что хочется🎉.

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Будь счастлив, друг, цени то, что уже есть, добивайся того, что задумал, будь оптимистом в любой ситуации😎🥂. Пусть в жизни происходят только радостные события. С днем рождения!🎁

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Желаю тебе, дружище, стабильных доходов$$$, приятных расходов, интересных путешествий✈🚗, побед и достижений на всех фронтах твоей жизни. С днем рождения!🎁🎉

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю успеха в делах, крепкого здоровья, верных друзей, что будут поддерживать тебя во всем. И пусть тебе всегда сопутствует удача!

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С днем рождения. Желаю радости и везения. Пускай всё у тебя складывается, мечты реализуются, а кошелек наполняется баблишком$.

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Друг мой, я желаю тебе нереально крутой жизни с постоянным источником высокого дохода и шикарного настроения😉🥂. Будь счастлив, верь в себя и добивайся успеха! С днем рождения.

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С днем рождения, дружище! Рад пожелать тебе везения по жизни, правильных людей в окружении, тепла родных и любимых, осуществления фантастических идей!

Короткие смешные поздравления с днем рождения другу

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Друг, поздравляю тебя с днём старения! 😃Желаю тебе не страдать от давления, от забывчивости и от радикулита. Не теряй задора, люби свою жизнь и наслаждайся ею. И будь счастлив!🎉🎁

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Друг, дружище дорогой, с днюхой тебя! Желаю тебе быть всегда в шоколаде, кататься по жизни как сыр в масле, ни в чём и никогда не нуждаться, отрываться по полной, лететь навстречу к своим мечтам и быть на позитивной волне жизни.💖🥂🎁🎂

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Поздравляю с днем рождения, дружище! 🎂🎁Желаю, чтобы тебя окружали красивые бабоньки, чтобы в карманах водились богатые денежки, чтобы в голове мозг никогда не тормозил, чтобы все, что захотел, ты себе купил.

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Поздравлю тебя, мой дорогой дружбан, с днем рождения! Желаю, чтобы фантазия бурлила, настоящая красавица тебя любила, чтобы агрегат твой тебя не подводил, и в этой жизни волну кайфа и веселья чтобы ты ловил.😎💖🥂

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Дорогой друг, пусть сегодня, в твой день рождения, произойдет всё то, о чём ты даже боялся мечтать: на тебя обрушатся всемирная слава, поток денег, водопад женской любви и ураган удачи.🎁🥂🎉🎂

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Мой дружище дорогой, поздравляю тебя с днюхой. 🎂🎉Пожелаю тебе силы и отваги, как у льва, красоты и грациозности, как у лебедя, веселья и задорности, как у обезьяны, денег, как у Илона Маска, а здоровья, как у Дункана Маклауда.

Ранее "Телеграф" публиковал оригинальные поздравления другу на день рождения. В подборке собраны стихи, проза и красивые открытки.