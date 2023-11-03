С днем рождения зятю от тещи! Лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки

Имениннику будет приятно получить душевное поздравление от тещи

Про неудачные отношения между зятем и тещей написано несметное число анекдотов. Но в жизни зачастую бывает все наоборот. В любом случае теща не может оставить зятя без поздравлений в день рождения. Она обязательно должна подготовить пожелания на день рождения мужа своей дочери.

"Телеграф" собрал поздравления зятя с днем рождения от тещи своими словами и в стихах. Здесь можно выбрать красивую открытку зятю от тещи с днем рождения.

Поздравление с днем рождения зятя от тещи в стихах

Я тебе, зятек, желаю

Счастья океан бескрайний,

Мою доченьку любить,

Тещу на руках носить!

Быть решительным и смелым,

Жизнь чтоб весело кипела.

Пусть проблемы и тревоги,

Мчась к тебе, сломают ноги!

Пусть умножится зарплата,

Чтоб, как шейх, ты стал богатым,

И во всём тебе везет

Днем и ночью, круглый год!

***

В твой день рождения, зятек,

Тебя я поздравляю.

Ты постарел на целый год,

Но ничего, бывает.

Желаю я тебе сейчас

Здоровья и терпенья,

С женою чтоб всё было класс

И к теще уважения.

Любить всегда свою семью,

Хотеть идти домой.

Чтоб все удачи на Земле

Произошли с тобой.

Ты, невзирая на года,

Будь вечно молодым,

Почаще навещай меня

С желанием большим!

***

В день рождения, зятек,

Жить желаю еще слаще,

Чтоб удача на порог

Заходила, и почаще!

Деньги чтоб лопатой грёб,

Был здоровым непременно,

В счастье, будто бы в сугроб,

Чтоб нырял ты ежедневно!

Чтоб был гордостью страны,

Проявлял в семье заботу

И чтоб к теще на блины

Заезжал всегда с охотой!

***

У зятьев и тещ по жизни отношенья

Не назвать хорошими совсем.

Мы, зятек, с тобою исключенье,

Нет у нас с тобой таких проблем.

От души тебя я поздравляю

С днем рожденья в этот час!

Счастье пусть повсюду окружает,

Блеск пускай не покидает глаз.

***

От тещи, милый зять, прими

Ты с днем рождения поздравления.

Желаю радости и силы,

Ждут впереди пускай свершения.

Мечты пусть сбудутся и планы,

Все удается пусть тебе,

Надежды свет пусть освещает

Прекрасный путь в твоей судьбе.

***

Зятя я спешу поздравить,

Пожелать все от души,

И не буду я лукавить,

Обнять тебя ты разреши.

Пожелать спешу успеха,

Дочку чтоб мою любил,

Много в жизни твоей смеха,

Чтобы друг не подводил.

Денег тоже много пожелаю,

Чтоб удача за руку вела,

Как могу Вам, детям, помогаю,

И хочу, чтоб было так всегда.

Благодарна я судьбе, конечно,

Что такой хороший ты, мой зять,

И могу я говорить об этом вечно,

Что с тобою горя дочке не видать.

Поздравление с днем рождения зятю от тёщи в прозе

С днем рождения, дорогой мой зять! 🥂🎂Желаю тебе всегда оставаться смелым и сильным, мужественным и решительным, в общем — настоящим мужчиной, защитником и гордостью своей семьи.👏 Будь здоров и успешен, сынок, верь в себя и добивайся всего самого главного, важного и желаемого в жизни.

***

С днем рождения, любимый зятёк. Желаю тебе всегда оставаться смелым, умным и красивым мужчиной, настоящим защитником и добытчиком для своей семьи, истинным примером силы и мужества для всех окружающих. Тёща тобой гордится и любит тебя. Будь здоров и счастлив как ребёнок.

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Мой дорогой зять, в свой день рождения прими от тещи поздравления! Желаю тебе счастья и здоровья, пусть твоя жизнь с моей дочкой полнится любовью! Будь крепким и надежным! Удачи тебе во всем и везенья!

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Дорогой зять, поздравляю тебя с днем рождения! Я так рада, что судьба привела тебя в нашу семью. Желаю тебе тепла и уюта, радости и прекрасных семейных отношений, успехов в делах. Будь счастлив, с днем рождения!

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С днем рождения, мой любимый зять! Желаю тебе, сынок, всегда быть сильным, крепким, бодрым, смелым и успешным. Пусть никогда не теряется ключ от семейного счастья, пусть всегда находится возможность для реализации заветной мечты💕. Удачи тебе, дорогой, домашнего уюта и благополучия, уважения коллег и знакомых, достатка в жизни и внимания близких людей!🎁🎉

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Любимого зятя поздравляю с днем рождения!🎂🎁 Пусть тебе всегда улыбается фортуна. Прекрасной жизни вам с дочерью, большой любви💖, хороших друзей, здоровья крепкого. Будь сильным, энергичным, веселым, целеустремленным, а для моей дочери — еще и романтичным! Пусть твой финансовый поток только увеличивается$$$. Благодарю твоих родителей за то, что воспитали настоящего мужчину!😘

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Любимый и драгоценный мой зять, с днем рождения! Я очень рада, что ты у нас есть! Вся наша семья тебя очен ценит. Желаем тебе только добра, мира и счастья✨💐💖. Оставайся всегда по-настоящему заботливым мужчиной. Пусть любые трудности и невзгоды будут тебе по плечу. Живи наполненной счастьем и добрыми делами жизнью, воплощай свои планы и задумки. А мы тебя во всём поддержим!

Поздравления с днем рождения зятя от тёщи в открытках

Поздравление зятю от тёщи

Открытка для зятя с днем рождения от тещи

Открытка поздравление зятю от тёщи с днём рождения

Открытка с днем рождения зятю от тёщи

Поздравления с днем рождения любимому зятю от тещи

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