С днем рождения зятю от тещи! Лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
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Имениннику будет приятно получить душевное поздравление от тещи
Про неудачные отношения между зятем и тещей написано несметное число анекдотов. Но в жизни зачастую бывает все наоборот. В любом случае теща не может оставить зятя без поздравлений в день рождения. Она обязательно должна подготовить пожелания на день рождения мужа своей дочери.
"Телеграф" собрал поздравления зятя с днем рождения от тещи своими словами и в стихах. Здесь можно выбрать красивую открытку зятю от тещи с днем рождения.
Поздравление с днем рождения зятя от тещи в стихах
Я тебе, зятек, желаю
Счастья океан бескрайний,
Мою доченьку любить,
Тещу на руках носить!
Быть решительным и смелым,
Жизнь чтоб весело кипела.
Пусть проблемы и тревоги,
Мчась к тебе, сломают ноги!
Пусть умножится зарплата,
Чтоб, как шейх, ты стал богатым,
И во всём тебе везет
Днем и ночью, круглый год!
***
В твой день рождения, зятек,
Тебя я поздравляю.
Ты постарел на целый год,
Но ничего, бывает.
Желаю я тебе сейчас
Здоровья и терпенья,
С женою чтоб всё было класс
И к теще уважения.
Любить всегда свою семью,
Хотеть идти домой.
Чтоб все удачи на Земле
Произошли с тобой.
Ты, невзирая на года,
Будь вечно молодым,
Почаще навещай меня
С желанием большим!
***
В день рождения, зятек,
Жить желаю еще слаще,
Чтоб удача на порог
Заходила, и почаще!
Деньги чтоб лопатой грёб,
Был здоровым непременно,
В счастье, будто бы в сугроб,
Чтоб нырял ты ежедневно!
Чтоб был гордостью страны,
Проявлял в семье заботу
И чтоб к теще на блины
Заезжал всегда с охотой!
***
У зятьев и тещ по жизни отношенья
Не назвать хорошими совсем.
Мы, зятек, с тобою исключенье,
Нет у нас с тобой таких проблем.
От души тебя я поздравляю
С днем рожденья в этот час!
Счастье пусть повсюду окружает,
Блеск пускай не покидает глаз.
***
От тещи, милый зять, прими
Ты с днем рождения поздравления.
Желаю радости и силы,
Ждут впереди пускай свершения.
Мечты пусть сбудутся и планы,
Все удается пусть тебе,
Надежды свет пусть освещает
Прекрасный путь в твоей судьбе.
***
Зятя я спешу поздравить,
Пожелать все от души,
И не буду я лукавить,
Обнять тебя ты разреши.
Пожелать спешу успеха,
Дочку чтоб мою любил,
Много в жизни твоей смеха,
Чтобы друг не подводил.
Денег тоже много пожелаю,
Чтоб удача за руку вела,
Как могу Вам, детям, помогаю,
И хочу, чтоб было так всегда.
Благодарна я судьбе, конечно,
Что такой хороший ты, мой зять,
И могу я говорить об этом вечно,
Что с тобою горя дочке не видать.
Поздравление с днем рождения зятю от тёщи в прозе
С днем рождения, дорогой мой зять! 🥂🎂Желаю тебе всегда оставаться смелым и сильным, мужественным и решительным, в общем — настоящим мужчиной, защитником и гордостью своей семьи.👏 Будь здоров и успешен, сынок, верь в себя и добивайся всего самого главного, важного и желаемого в жизни.
***
С днем рождения, любимый зятёк. Желаю тебе всегда оставаться смелым, умным и красивым мужчиной, настоящим защитником и добытчиком для своей семьи, истинным примером силы и мужества для всех окружающих. Тёща тобой гордится и любит тебя. Будь здоров и счастлив как ребёнок.
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Мой дорогой зять, в свой день рождения прими от тещи поздравления! Желаю тебе счастья и здоровья, пусть твоя жизнь с моей дочкой полнится любовью! Будь крепким и надежным! Удачи тебе во всем и везенья!
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Дорогой зять, поздравляю тебя с днем рождения! Я так рада, что судьба привела тебя в нашу семью. Желаю тебе тепла и уюта, радости и прекрасных семейных отношений, успехов в делах. Будь счастлив, с днем рождения!
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С днем рождения, мой любимый зять! Желаю тебе, сынок, всегда быть сильным, крепким, бодрым, смелым и успешным. Пусть никогда не теряется ключ от семейного счастья, пусть всегда находится возможность для реализации заветной мечты💕. Удачи тебе, дорогой, домашнего уюта и благополучия, уважения коллег и знакомых, достатка в жизни и внимания близких людей!🎁🎉
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Любимого зятя поздравляю с днем рождения!🎂🎁 Пусть тебе всегда улыбается фортуна. Прекрасной жизни вам с дочерью, большой любви💖, хороших друзей, здоровья крепкого. Будь сильным, энергичным, веселым, целеустремленным, а для моей дочери — еще и романтичным! Пусть твой финансовый поток только увеличивается$$$. Благодарю твоих родителей за то, что воспитали настоящего мужчину!😘
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Любимый и драгоценный мой зять, с днем рождения! Я очень рада, что ты у нас есть! Вся наша семья тебя очен ценит. Желаем тебе только добра, мира и счастья✨💐💖. Оставайся всегда по-настоящему заботливым мужчиной. Пусть любые трудности и невзгоды будут тебе по плечу. Живи наполненной счастьем и добрыми делами жизнью, воплощай свои планы и задумки. А мы тебя во всём поддержим!
Поздравления с днем рождения зятя от тёщи в открытках
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