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З днем народження зятю від тещі! Найкращі вітання у віршах та прозі, листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Привітання зятю від тещі
Привітання зятю від тещі. Фото telegraf.com.ua

Імениннику буде приємно отримати душевне привітання від тещі

Про невдалі стосунки між зятем й тещею написано незліченну кількість анекдотів. Але в житті найчастіше буває все навпаки. У будь-якому випадку теща не може залишити зятя без привітань у день народження. Вона обов’язково має підготувати побажання на день народження чоловікові своєї дочки.

"Телеграф" зібрав привітання зятю з днем народження від тещі своїми словами та у віршах. Тут також можна вибрати гарну листівку зятю від тещі з днем народження.

Вітання з днем народження зятя від тещі у віршах

Своїм зятем я пишаюся,

Йому завжди посміхаюся,

З днем народження від душі вітаю,

Щастя й успіхів у житті бажаю.

Зичу тобі перемог високих

І доріг завжди широких,

Крокуй до цілей й перемог,

Допомагає нехай Бог.

***

Щиро вітаю, зять, зі святом,

Нехай пройде воно завзято,

Хай у всьому тобі щастить,

Приємною стане кожна мить.

Сімейне життя своє ти цінуй,

Дружину люби та шануй,

Хай в домі буде повна чаша,

В любові живе родина ваша.

***

Вітання зятеві із святом!

Нехай збуваються всі плани,

Всі мрії збудуться хай раптом,

І в труднощів у житті не стане.

Хай буде мирно і в достатку,

Вирують справи у руках,

Шанують батька хай нащадки,

Щасливим будь в своїх роках!

***

Ти — найкращий зять у світі.

З днем народження тебе.

Щоб відпочивав ти на Гаїті,

Хай доля менш тебе довбе.

Щоб доню щиро ти кохав,

Залізну витримку ще мав,

Щоб мир і злагода в сім’ї

І будем всі щасливі ми.

***

Дорогий мій зять!

Нехай роки летять,

Не треба сумувати,

Страждати і зітхати,

Що вже ти є старий,

Нікчемний і слабкий!

Не треба прибіднятись,

Потрібно посміхатись,

Нікуди не звертати,

Радіти й пам’ятати:

Попереду ще все

Веселе й чарівне!

Тож, зять мій, не сумуй,

Вперед завжди крокуй!

***

Коли є зять, його треба любити,

Любити та берегти,

Бо скільке не будеш жити,

По житті з ним будеш іти.

Любий зятю, будь міцний як граніт,

Здоров’ям та вдачею,

Щоб ти та увесь твій рід,

Не зустрічались з невдачами.

В настрої нехай робляться справи,

Легко та вдало,

Завжди чекаємо з задоволенням в гості,

З ковбаскою на столі, хлібом й салом.

Привітання з днем народження зятю від тещі у прозі

З днем народження, любий мій зять! 🥂🎂 Бажаю тобі завжди залишатися сміливим і сильним, мужнім і рішучим, загалом — справжнім чоловіком, захисником і гордістю своєї сім’ї.

***

З днем народження, улюблений зятьок!💐🎁 Бажаю тобі завжди залишатись сміливим, розумним і красивим чоловіком, справжнім захисником та здобувачем для своєї сім’ї, справжнім прикладом сили та мужності для всіх оточуючих😎. Теща пишається тобою і любить тебе. Будь здоровий і щасливий як дитина.

***

Мій дорогий зять, у свій день народження прийми від тещі поздоровлення!🎁🎂🎉 Бажаю тобі щастя та здоров’я, нехай твоє життя з моєю донькою наповнюється любов’ю! 💕Будь міцним та надійним! Успіху тобі у всьому і везіння!

***

Дорогий зятю, вітаю тебе з днем народження! 🎂💐Я така рада, що доля привела тебе до нашої родини. Бажаю тобі тепла та затишку, радості та прекрасних сімейних стосунків, успіхів у справах. Будь щасливим, з днем народження!

***

З днем народження, мій улюблений зятю! Бажаю тобі, синку, завжди бути сильним, міцним, бадьорим, сміливим та успішним. Нехай ніколи не губиться ключ від сімейного щастя, нехай завжди є можливість для реалізації заповітної мрії 💕. Удачі тобі, дорогий, домашнього затишку та добробуту, поваги колег та знайомих, достатку у житті та уваги близьких людей!🎁🎉

***

Улюбленого зятя вітаю з днем народження! Нехай тобі завжди посміхається фортуна. Прекрасного життя вам з дочкою, великого кохання, хороших друзів, здоров’я міцного. Будь сильним, енергійним, веселим, цілеспрямованим, а для моєї доньки ще й романтичним! Нехай твій фінансовий потік тільки збільшується $$$. Дякую твоїм батькам за те, що виховали справжнього чоловіка!😘

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Улюблений й дорогий мій зятю, з днем народження! Я дуже рада, що ти в нас є! Вся наша родина тебе дуже цінує. Бажаємо тобі тільки добра, миру та щастя✨💐💖. Залишайся завжди по-справжньому дбайливим чоловіком. Нехай будь-які труднощі та негаразди будуть тобі під силу. Живи наповненим щастям і добрими справами життям, втілюй свої плани та задуми. А ми тебе підтримаємо!

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Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих осінніх листівок та картинок. Ви можете завантажити їх та відправити близьким людям, про яких думаєте.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження #З днем народження вірші