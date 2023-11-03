З днем народження зятю від тещі! Найкращі вітання у віршах та прозі, листівки
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Імениннику буде приємно отримати душевне привітання від тещі
Про невдалі стосунки між зятем й тещею написано незліченну кількість анекдотів. Але в житті найчастіше буває все навпаки. У будь-якому випадку теща не може залишити зятя без привітань у день народження. Вона обов’язково має підготувати побажання на день народження чоловікові своєї дочки.
"Телеграф" зібрав привітання зятю з днем народження від тещі своїми словами та у віршах. Тут також можна вибрати гарну листівку зятю від тещі з днем народження.
Вітання з днем народження зятя від тещі у віршах
Своїм зятем я пишаюся,
Йому завжди посміхаюся,
З днем народження від душі вітаю,
Щастя й успіхів у житті бажаю.
Зичу тобі перемог високих
І доріг завжди широких,
Крокуй до цілей й перемог,
Допомагає нехай Бог.
***
Щиро вітаю, зять, зі святом,
Нехай пройде воно завзято,
Хай у всьому тобі щастить,
Приємною стане кожна мить.
Сімейне життя своє ти цінуй,
Дружину люби та шануй,
Хай в домі буде повна чаша,
В любові живе родина ваша.
***
Вітання зятеві із святом!
Нехай збуваються всі плани,
Всі мрії збудуться хай раптом,
І в труднощів у житті не стане.
Хай буде мирно і в достатку,
Вирують справи у руках,
Шанують батька хай нащадки,
Щасливим будь в своїх роках!
***
Ти — найкращий зять у світі.
З днем народження тебе.
Щоб відпочивав ти на Гаїті,
Хай доля менш тебе довбе.
Щоб доню щиро ти кохав,
Залізну витримку ще мав,
Щоб мир і злагода в сім’ї
І будем всі щасливі ми.
***
Дорогий мій зять!
Нехай роки летять,
Не треба сумувати,
Страждати і зітхати,
Що вже ти є старий,
Нікчемний і слабкий!
Не треба прибіднятись,
Потрібно посміхатись,
Нікуди не звертати,
Радіти й пам’ятати:
Попереду ще все
Веселе й чарівне!
Тож, зять мій, не сумуй,
Вперед завжди крокуй!
***
Коли є зять, його треба любити,
Любити та берегти,
Бо скільке не будеш жити,
По житті з ним будеш іти.
Любий зятю, будь міцний як граніт,
Здоров’ям та вдачею,
Щоб ти та увесь твій рід,
Не зустрічались з невдачами.
В настрої нехай робляться справи,
Легко та вдало,
Завжди чекаємо з задоволенням в гості,
З ковбаскою на столі, хлібом й салом.
Привітання з днем народження зятю від тещі у прозі
З днем народження, любий мій зять! 🥂🎂 Бажаю тобі завжди залишатися сміливим і сильним, мужнім і рішучим, загалом — справжнім чоловіком, захисником і гордістю своєї сім’ї.
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З днем народження, улюблений зятьок!💐🎁 Бажаю тобі завжди залишатись сміливим, розумним і красивим чоловіком, справжнім захисником та здобувачем для своєї сім’ї, справжнім прикладом сили та мужності для всіх оточуючих😎. Теща пишається тобою і любить тебе. Будь здоровий і щасливий як дитина.
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Мій дорогий зять, у свій день народження прийми від тещі поздоровлення!🎁🎂🎉 Бажаю тобі щастя та здоров’я, нехай твоє життя з моєю донькою наповнюється любов’ю! 💕Будь міцним та надійним! Успіху тобі у всьому і везіння!
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Дорогий зятю, вітаю тебе з днем народження! 🎂💐Я така рада, що доля привела тебе до нашої родини. Бажаю тобі тепла та затишку, радості та прекрасних сімейних стосунків, успіхів у справах. Будь щасливим, з днем народження!
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З днем народження, мій улюблений зятю! Бажаю тобі, синку, завжди бути сильним, міцним, бадьорим, сміливим та успішним. Нехай ніколи не губиться ключ від сімейного щастя, нехай завжди є можливість для реалізації заповітної мрії 💕. Удачі тобі, дорогий, домашнього затишку та добробуту, поваги колег та знайомих, достатку у житті та уваги близьких людей!🎁🎉
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Улюбленого зятя вітаю з днем народження! Нехай тобі завжди посміхається фортуна. Прекрасного життя вам з дочкою, великого кохання, хороших друзів, здоров’я міцного. Будь сильним, енергійним, веселим, цілеспрямованим, а для моєї доньки ще й романтичним! Нехай твій фінансовий потік тільки збільшується $$$. Дякую твоїм батькам за те, що виховали справжнього чоловіка!😘
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Улюблений й дорогий мій зятю, з днем народження! Я дуже рада, що ти в нас є! Вся наша родина тебе дуже цінує. Бажаємо тобі тільки добра, миру та щастя✨💐💖. Залишайся завжди по-справжньому дбайливим чоловіком. Нехай будь-які труднощі та негаразди будуть тобі під силу. Живи наповненим щастям і добрими справами життям, втілюй свої плани та задуми. А ми тебе підтримаємо!
Привітання з днем народження зятя від тещі у листівках
Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих осінніх листівок та картинок. Ви можете завантажити їх та відправити близьким людям, про яких думаєте.