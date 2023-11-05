Прикольные поздравления с днем рождения другу в прозе: пожелания, которые именинник точно не забудет

Смешное поздравление с днем рождения в прозе другу не оставит его равнодушным

День рождения — один из самых веселых праздников в году. В этот день имениннику ни в коем случае нельзя грустить. Поэтому все близкие стараются поднять настроение своим внимание, пожеланиями и подарками.

Если ваш друг скоро будет именинником и вы подбираете для него особенные слова, то смешное поздравление с днем рождения в прозе будет отличным вариантом. Это подарит ему радостные моменты и поднимет настроение.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал в одной подборке шуточные поздравления с днем рождения другу в прозе. Эти пожелания подойдут имениннику любого возраста. Выберите подходящее и отправьте другу в мессенджере, или произнесите при встрече.

Поздравления с днем рождения в прозе другу прикольные

В этот день твои глазёнки увидели мир, а попа поняла, что её ждут невероятные приключения😎. С днем рождения тебя! 🎁💐Желаю вечного кайфа от жизни, любви, поменьше проблемок и побольше деньжат!🥂😉

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Поздравляю с днем старения…😉 Ой, то есть с днем рождения!🎁😎 Пусть кости не ломит, пусть песок не сыпется с тебя, пусть по-прежнему радуют веселые анекдоты, летает высоко душа. Пусть зубы не болят от вкусного торта, и ті сможешь задуть все свечи на нем с первого раза. Пусть радуют страстные, горячие ночи и безумно счастливые дни.🌞🎉

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Мой друг, желаю тебе поймать птицу счастья, а не облезлую курицу! Чтобы росла зарплата, а не живот, счастливых дней и жарких ночей, хороших друзей и смелых идей, удачи и моря у дачи! С днем рождения тебя, дорогой!🎁🥂💐

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Твои бицепсы вызывают у меня смех! Я хохочу, чтобы не заплакать от зависти… 😎😃С днем рождения, дружище! Будь всегда таким же мачо, крутым и позитивным человеком! Кайфуй от жизни, любви, твори, рискуй, мечтай и воплощай мечты в реальность!

Поздравления с днем рождения другу в прозе прикольные короткие

С днем рождения, друг! Не жди чудес, чуди самостоятельно: и сегодня, и завтра, и всегда😉🎉. Желаю тебе жизни на полную катушку, постоянного фарта и креатива. Пусть сердце твое стучит в ритме любви💕, а на твоем лице сияет счастливая улыбка.

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В твой день рождения хочется пожелать особенно скромной жизни. Ездить на машине без крыши🚗, пить старое вино🍷 и есть сыр с плесенью🧀. Чтобы не выбирать между двумя катерами, а покупать яхту🚢!

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Желаю, чтобы морщины боялись селиться на твоем лице, чтобы суставы не скрипели, кости не хрустели, а зубы были крепкими, словно гранит. Пусть старость не торопится к тебе в гости. С праздником!😎🎉🎁🎂

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С днем рождения, с новой датой, чтобы жизнь была богатой, чтобы деньги не кончались, и все двери открывались🎁🎉💐. Чтоб вокруг все уважали и, конечно, обожали, чтобы в гости приглашали. Пусть идет все на "ура" и сегодня, и всегда!🥂

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С днем рождения! 🥂😎Желаю тусовок до утра, ярких эмоций, жарких ночей! Пускай в этой жизни тебя ничего не парит. Пускай у тебя все будет, а тебе за это ничего не будет!

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Поздравляю с днем рождения и пожелать хочу, чтобы здоровье было крепким, как медицинский спирт, чтобы в жизни у тебя был личный джинн, исполняющий желания, чтобы в любви были безумная страсть и нежный флирт, чтобы было много счастья — до потери сознания.🎁🎉🎂

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С днем рождения! Желаю порхающих бабочек в животе, весёлых тараканов в голове.😉💖 И пусть деньги липнут, как мухи на варенье, пусть счастья будет столько, сколько дрозофил на прокисшем вине.🥂

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Пусть этот день рождения станет самым запоминающимся для тебя и друзей, пусть сегодня будет всего много: денег, здоровья, внимания противоположного пола, подарков и вкусностей.🎁😎💐✨

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