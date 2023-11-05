Прикольні привітання з днем народження другові у прозі: побажання, які іменинник точно не забуде

Смішне вітання з днем народження у прозі другові не залишить його байдужим

День народження — одне з найвеселіших свят у році. У цей день імениннику в жодному разі не можна сумувати. Тому всі близькі намагаються підняти настрій своєю увагою, побажаннями та подарунками.

Якщо ваш друг незабаром буде іменинником і ви підбираєте для нього особливі слова, то кумедне привітання з днем народження у прозі буде чудовим варіантом. Це подарує йому радісні моменти та підніме настрій.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав в одній добірці жартівливі привітання з днем народження другові у прозі. Ці побажання підійдуть імениннику будь-якого віку. Виберіть відповідне та відправте другу в месенджері, або промовте під час зустрічі.

Привітання з днем народження у прозі другові прикольні

У цей день твої вічка побачили світ, а попа зрозуміла, що на неї чекають неймовірні пригоди😎. З Днем народження тебе! 🎁💐Бажаю вічного кайфу від життя, кохання, поменше проблемок і більше грошенят!🥂😉

***

Вітаю з днем старіння … 😉Ой, тобто з днем народження! Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сипеться з тебе, нехай як і раніше радують веселі анекдоти, літає високо душа. Нехай зуби не болять від смачного торта, і ті зможеш задути всі свічки на ньому з першого разу. Нехай радують пристрасні, гарячі ночі та шалено щасливі дні. 🌞🎉

***

Мій друже, бажаю тобі спіймати птаха щастя, а не облізлу курку! Щоб зростала зарплата, а не живіт, щасливих днів та спекотних ночей, гарних друзів та сміливих ідей, удачі та моря біля дачі! З днем народження тебе, дорогий! 🎁🥂💐

***

Твої біцепси викликають у мене сміх! Я регочу, щоб не заплакати від заздрощів… 😎😉З днем народження, друже! Будь завжди таким же мачо, крутою і позитивною людиною! Кайфуй від життя, кохання, твори, ризикуй, мрій та втілюй мрії в реальність!

Привітання з днем народження другові в прозі прикольні короткі

З Днем народження. друже! Не чекай чудес, веселись самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди 😉🎉. Бажаю тобі життя на повну котушку, постійного фарту та креативу. Нехай серце твоє стукає в ритмі кохання💖, а на твоєму обличчі сяє щаслива посмішка.

***

У твій день народження хочеться побажати особливо скромного життя. Їздити на машині без даху🚗, пити старе вино🍷 і їсти сир з пліснявою🧀. Щоб не вибирати між двома катерами, а купувати яхту🚢!

***

Бажаю, щоб зморшки боялися селитися на твоєму обличчі, щоб суглоби не рипіли, кістки не хрумтіли, а зуби були міцними, наче граніт. Нехай старість не поспішає до тебе у гості. Зі святом!😎🎉🎁🎂

***

З днем народження, з новою датою, щоб життя було багатим, щоб гроші не закінчувалися, і всі двері відчинялися 🎁🎉💐. Щоб довкола всі поважали й, звичайно, любили, щоб у гості запрошували. Нехай іде все на "ура" і сьогодні, і завжди! 🥂

***

З Днем народження! 🥂😎 Бажаю тусовок до ранку, яскравих емоцій, жарких ночей! Нехай у цьому житті тебе нічого не ширяє. Нехай у тебе все буде, а тобі за це нічого не буде!

***

Вітаю з днем народження і побажати хочу, щоб здоров’я було міцним, як медичний спирт, щоб у житті у тебе був особистий джин, що виконує бажання, щоб у коханні були шалена пристрасть та ніжний флірт, щоб було багато щастя — до втрати свідомості. 🎁🎉 🎂

***

З Днем народження! Бажаю метеликів, що пурхають, у животі, веселих тарганів у голові.😉💖 І нехай гроші липнуть, наче мухи на варення. Най щастя в тебе буде стільки, скільки мушок на старому вині.

***

Нехай цей день народження стане найяскравішим для тебе і друзів, нехай сьогодні буде всього багато: грошей, здоров’я, уваги протилежної статі, подарунків та смаколиків. 🎁😎💐✨

Також на "Телеграфі" можна вибрати традиційніше привітання для друга з днем народження. Ми зібрали найкращі побажання у віршах, прозі та листівки.