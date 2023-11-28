Поздравление коллеге с юбилеем: проза, стихи и красивые открытки
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Юбилей — особенная дата для каждого человека. В этот день виновники торжества слышат лучшие пожелания и добрые слова, получают долгожданные подарки от близких и родных. Не менее приятно получить красивое поздравление с юбилеем и от своих коллег.
Как и пожелания с простым днем рождения, поздравление с юбилеем коллеги должно быть искренним и идти от самого сердца. Дайте юбиляру почувствовать, что он важная часть коллектива.
"Телеграф" собрал красивые пожелания, чтобы вы могли поздравить с юбилеем коллегу. Найти подходящие слова в виде стихотворения и прозы, а также открытки можно в этом материале.
Поздравление с юбилеем коллеге своими словами
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Коллега, с юбилеем! Ты — настоящее солнце нашего коллектива, а оно, как известно, очень яркое и круглое. Сегодня у круглого солнца — круглая дата! Желаем тебе получить кругленькую сумму в виде премии и хорошо посидеть сегодня с друзьями за круглым столом.
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Коллега, поздравляем с самым важным и прекрасным днем! Пусть тебя окружают только доброжелательные люди, дарят свет и улыбки. Желаем здоровья, новых достижений и планов! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, и счастье бьет ключом. С юбилеем!
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Дорогой сотрудник! Наш весёлый коллектив поздравляет тебе с датой, когда начинания только-только открывают пред тобой дверь к высокой карьерной лестнице успеха. Желаем тебе крепко стоять на ногах, уверенно идти к намеченным целям, вооружившись весёлым настроем, новыми идеями, верой в успех. С юбилеем!
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Коллега! Поздравляю с юбилеем! Желаю всего наилучшего: позитива, мира, добра, успехов, благополучия, счастья, новых планов и целей, их скорейшего исполнения, классных друзей, интересных увлечений, приятных событий и творческого развития.
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Есть у нас в коллективе такой сотрудник — самый ответственный, самый опытный, он не отказывает коллегам в подсказке и помощи, всегда позитивно настроен и бодр. Догадались, о ком речь? Это Вы, наш уважаемый коллега, и по совместительству — сегодняшний юбиляр! Поздравляем Вас! Будьте счастливы, здоровы!
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С юбилеем, коллега! Желаю в нужное время оказываться в нужном месте, желаю никогда не сходить со своей дистанции, не добившись победы. Пусть в голове рождаются отличные идеи, пусть в жизни постоянно появляются новые перспективы и возможности. Ну а всего достичь пусть помогает любовь сердца и удача судьбы.
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В твой день желаю радости, оптимизма, творчества, насыщенных и интересных событий в жизни! Пусть каждый день приносит новое восхищение, радость и желание двигаться вперед! Здоровья, силы, мира, трудолюбия, отдыха и красоты! Самых тебе ароматных и красивых цветов, внимания и любви! С юбилеем, дорогая коллега!
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Коллега! Поздравляю вас с прекрасным, добрым, светлым и радостным юбилеем! Пусть сбываются надежды, и поставленные цели с каждой минутой становятся все ближе. Пусть удача улыбается, а работа приносит удовольствие. Пусть любовью, отзывчивостью и теплотой радуют близкие, пусть друзья будут рядом в нужный час. Здоровья, оптимизма, везения, бодрости и много улыбок!
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Коллега! В этот особенный день поздравляю тебя с твоим юбилеем! Пусть исполняются заветные мечты, пусть дела идут отлично и только в гору! Здоровья тебе крепкого, добра и позитива, мира и счастья, чистой любви, верных друзей и домашнего тепла!
Стихи с юбилеем коллеге
Сегодня ваш праздник,
День юбилея.
Спешим мы поздравить
Все вас побыстрее.
Удачи, гармонии,
Везенья во всем,
Пусть радость и музыка
Наполнят ваш дом.
В день замечательный,
В день юбилея,
Забудьте о всем,
Что в душе накипело.
Давайте смеяться,
Шутить, улыбаться
И праздником вашим
Сейчас наслаждаться.
Поднимем бокалы,
Придумаем тосты,
Здесь собрались
Все родные и гости.
Так выпьем за вас,
Юбиляр дорогой,
Здоровья вам крепкого
И счастья рекой!
***
У коллеги — юбилей,
Рюмки полные налей.
Поздравлениям — полный ход,
А работа подождёт.
Пусть твой тонус не подводит,
И удача рядом ходит,
Пусть зарплатная строка
Будет очень высока.
Счастья будет через край,
В нём купаться успевай!
По карьере — повышение,
Ну, ещё раз с Днём Рождения!
***
День особенный сегодня —
У коллеги юбилей.
И поздравить с этим днем я
Так хочу тебя скорей!
С тобой всегда легко работать,
И ты наш дружный коллектив
Лишь украшаешь. И в него ты
Сплошной приносишь позитив.
Для коллеги дорогого
Пожеланья от души:
Долгих лет, свершений новых,
Пусть успех к тебе спешит!
***
Мы с коллегами решили
Твой отметить юбилей.
И уже неделю ждем
Водки с праздничным тортом.
Мы готовы — кони, люди,
Залпы всех фотоорудий.
(Чтобы память не ругать,
Надо фото наснимать!)
А пока, в разгаре дня,
Поздравляем мы тебя.
И желаем светлых дней,
И таких, как мы, друзей!
***
Коллега юбиляру пожелает
Успехов на работе и в делах,
Рискуя скучным быть в его глазах.
Но я рискну, поскольку каждый знает:
Успех монетой ценен, — истины просты.
Не все, но многие сдаются в плен мечты,
Когда вооружён ты полным кошельком.
Так не считайте пожелания успехов пустяком!
***
С тобой бок о бок на работе
Мы провели немало лет,
И вот сегодня дружно просим:
Открой скорее нам секрет!
Как быть такой в работе спорой,
Такой приятной, деловой?
Пусть юбилей твой будет клёвым;
Ну, наливай чаёк, не стой!
Открытки с юбилеем от коллег
Ранее "Телеграф" рассказывал, как прикольно поздравить коллегу с днем рождения. Оригинальные поздравления с юмором не оставят именинника без настроения.