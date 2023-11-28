Поздравление коллеге с юбилеем: проза, стихи и красивые открытки

Юбилей — особенная дата для каждого человека. В этот день виновники торжества слышат лучшие пожелания и добрые слова, получают долгожданные подарки от близких и родных. Не менее приятно получить красивое поздравление с юбилеем и от своих коллег.

Как и пожелания с простым днем рождения, поздравление с юбилеем коллеги должно быть искренним и идти от самого сердца. Дайте юбиляру почувствовать, что он важная часть коллектива.

"Телеграф" собрал красивые пожелания, чтобы вы могли поздравить с юбилеем коллегу. Найти подходящие слова в виде стихотворения и прозы, а также открытки можно в этом материале.

Поздравление с юбилеем коллеге своими словами

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Коллега, с юбилеем! Ты — настоящее солнце нашего коллектива, а оно, как известно, очень яркое и круглое. Сегодня у круглого солнца — круглая дата! Желаем тебе получить кругленькую сумму в виде премии и хорошо посидеть сегодня с друзьями за круглым столом.

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Коллега, поздравляем с самым важным и прекрасным днем! Пусть тебя окружают только доброжелательные люди, дарят свет и улыбки. Желаем здоровья, новых достижений и планов! Пусть жизнь преподносит только приятные сюрпризы, и счастье бьет ключом. С юбилеем!

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Дорогой сотрудник! Наш весёлый коллектив поздравляет тебе с датой, когда начинания только-только открывают пред тобой дверь к высокой карьерной лестнице успеха. Желаем тебе крепко стоять на ногах, уверенно идти к намеченным целям, вооружившись весёлым настроем, новыми идеями, верой в успех. С юбилеем!

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Коллега! Поздравляю с юбилеем! Желаю всего наилучшего: позитива, мира, добра, успехов, благополучия, счастья, новых планов и целей, их скорейшего исполнения, классных друзей, интересных увлечений, приятных событий и творческого развития.

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Есть у нас в коллективе такой сотрудник — самый ответственный, самый опытный, он не отказывает коллегам в подсказке и помощи, всегда позитивно настроен и бодр. Догадались, о ком речь? Это Вы, наш уважаемый коллега, и по совместительству — сегодняшний юбиляр! Поздравляем Вас! Будьте счастливы, здоровы!

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С юбилеем, коллега! Желаю в нужное время оказываться в нужном месте, желаю никогда не сходить со своей дистанции, не добившись победы. Пусть в голове рождаются отличные идеи, пусть в жизни постоянно появляются новые перспективы и возможности. Ну а всего достичь пусть помогает любовь сердца и удача судьбы.

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В твой день желаю радости, оптимизма, творчества, насыщенных и интересных событий в жизни! Пусть каждый день приносит новое восхищение, радость и желание двигаться вперед! Здоровья, силы, мира, трудолюбия, отдыха и красоты! Самых тебе ароматных и красивых цветов, внимания и любви! С юбилеем, дорогая коллега!

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Коллега! Поздравляю вас с прекрасным, добрым, светлым и радостным юбилеем! Пусть сбываются надежды, и поставленные цели с каждой минутой становятся все ближе. Пусть удача улыбается, а работа приносит удовольствие. Пусть любовью, отзывчивостью и теплотой радуют близкие, пусть друзья будут рядом в нужный час. Здоровья, оптимизма, везения, бодрости и много улыбок!

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Коллега! В этот особенный день поздравляю тебя с твоим юбилеем! Пусть исполняются заветные мечты, пусть дела идут отлично и только в гору! Здоровья тебе крепкого, добра и позитива, мира и счастья, чистой любви, верных друзей и домашнего тепла!

Стихи с юбилеем коллеге

Сегодня ваш праздник,

День юбилея.

Спешим мы поздравить

Все вас побыстрее.

Удачи, гармонии,

Везенья во всем,

Пусть радость и музыка

Наполнят ваш дом.

В день замечательный,

В день юбилея,

Забудьте о всем,

Что в душе накипело.

Давайте смеяться,

Шутить, улыбаться

И праздником вашим

Сейчас наслаждаться.

Поднимем бокалы,

Придумаем тосты,

Здесь собрались

Все родные и гости.

Так выпьем за вас,

Юбиляр дорогой,

Здоровья вам крепкого

И счастья рекой!

***

У коллеги — юбилей,

Рюмки полные налей.

Поздравлениям — полный ход,

А работа подождёт.

Пусть твой тонус не подводит,

И удача рядом ходит,

Пусть зарплатная строка

Будет очень высока.

Счастья будет через край,

В нём купаться успевай!

По карьере — повышение,

Ну, ещё раз с Днём Рождения!

***

День особенный сегодня —

У коллеги юбилей.

И поздравить с этим днем я

Так хочу тебя скорей!

С тобой всегда легко работать,

И ты наш дружный коллектив

Лишь украшаешь. И в него ты

Сплошной приносишь позитив.

Для коллеги дорогого

Пожеланья от души:

Долгих лет, свершений новых,

Пусть успех к тебе спешит!

***

Мы с коллегами решили

Твой отметить юбилей.

И уже неделю ждем

Водки с праздничным тортом.

Мы готовы — кони, люди,

Залпы всех фотоорудий.

(Чтобы память не ругать,

Надо фото наснимать!)

А пока, в разгаре дня,

Поздравляем мы тебя.

И желаем светлых дней,

И таких, как мы, друзей!

***

Коллега юбиляру пожелает

Успехов на работе и в делах,

Рискуя скучным быть в его глазах.

Но я рискну, поскольку каждый знает:

Успех монетой ценен, — истины просты.

Не все, но многие сдаются в плен мечты,

Когда вооружён ты полным кошельком.

Так не считайте пожелания успехов пустяком!

***

С тобой бок о бок на работе

Мы провели немало лет,

И вот сегодня дружно просим:

Открой скорее нам секрет!

Как быть такой в работе спорой,

Такой приятной, деловой?

Пусть юбилей твой будет клёвым;

Ну, наливай чаёк, не стой!

Открытки с юбилеем от коллег

Открытка коллеге с юбилеем

Открытка с юбилеем для коллеги

Красивое поздравление коллеге с юбилеем

С юбилеем коллегу

С юбилеем коллеге открытка

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прикольно поздравить коллегу с днем рождения. Оригинальные поздравления с юмором не оставят именинника без настроения.