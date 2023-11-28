Привітання колезі з ювілеєм: проза, вірші та гарні листівки
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Підберіть важливі слова для ювіляра
Ювілей – особлива дата для кожної людини. Цього дня винуватці урочистостей чують найкращі побажання та добрі слова, отримують довгоочікувані подарунки від близьких та рідних. Не менш приємно отримати гарне привітання з ювілеєм та від своїх колег.
Як і побажання з простим днем народження, привітання з ювілеєм колеги має бути щирим і йти від щирого серця. Дайте ювіляру відчути, що він є важливою частиною колективу.
"Телеграф" зібрав гарні побажання, щоби ви могли привітати з ювілеєм колегу. Знайти відповідні слова у вигляді вірша та прози, а також листівки можна в цьому матеріалі.
Поздоровлення з ювілеєм колезі своїми словами
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Колего, з ювілеєм! Ти — справжнє сонце нашого колективу, а воно, як відомо, дуже яскраве та кругле. Сьогодні біля круглого сонця кругла дата! Бажаємо тобі отримати кругленьку суму у вигляді премії та добре посидіти сьогодні з друзями за круглим столом.
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Колего, вітаємо з найважливішим і найпрекраснішим днем! Нехай тебе оточують лише доброзичливі люди, дарують світло та посмішки. Бажаємо здоров’я, нових досягнень та планів! Нехай життя дає тільки приємні сюрпризи, і щастя б’є ключем. З ювілеєм!
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Дорогий співробітник! Наш веселий колектив вітає тобі з датою, коли починання тільки-но відкривають перед тобою двері до високих кар’єрних сходів успіху. Бажаємо тобі міцно стояти на ногах, впевнено йти до намічених цілей, озброївшись веселим настроєм, новими ідеями, вірою в успіх. З ювілеєм!
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Колего! Вітаю із ювілеєм! Бажаю всього найкращого: позитиву, миру, добра, успіхів, добробуту, щастя, нових планів та цілей, їхнього якнайшвидшого виконання, класних друзів, цікавих захоплень, приємних подій та творчого розвитку.
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Є у нас у колективі такий співробітник — найвідповідальніший, найдосвідченіший, він не відмовляє колегам у підказці та допомозі, завжди позитивно налаштований та бадьорий. Здогадалися, про кого мова? Це Ви, наш шановний колега, і за сумісництвом сьогоднішній ювіляр! Вітаємо Вас! Будьте щасливі, здорові!
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З ювілеєм, колего! Бажаю в потрібний час опинятися у потрібному місці, бажаю ніколи не сходити зі своєї дистанції, не здобувши перемоги. Нехай у голові народжуються чудові ідеї, нехай у житті постійно з’являються нові перспективи та можливості. Ну а всього досягти нехай допомагає любов серця та удача долі.
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У твій день бажаю радості, оптимізму, творчості, насичених та цікавих подій у житті! Нехай кожен день приносить нове захоплення, радість та бажання рухатися вперед! Здоров’я, сили, миру, працьовитості, відпочинку та краси! Самих тобі ароматних та красивих квітів, уваги та кохання! З ювілеєм, люба колего!
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Колего! Вітаю вас із прекрасним, добрим, світлим та радісним ювілеєм! Нехай справджуються надії, і поставлені цілі з кожною хвилиною стають дедалі ближче. Нехай удача посміхається, а робота приносить задоволення. Нехай любов’ю, чуйністю та теплотою радують близькі, нехай друзі будуть поруч у потрібну годину. Здоров’я, оптимізму, везіння, бадьорості та багато усмішок!
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Колего! Цього особливого дня вітаю тебе з твоїм ювілеєм! Нехай здійснюються заповітні мрії, нехай справи йдуть чудово і тільки в гору! Здоров’я тобі міцного, добра та позитиву, миру та щастя, чистого кохання, вірних друзів та домашнього тепла!
Вірші з ювілеєм колезі
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
в житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’я наповнила рідна земля!
***
Бажаємо Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла,
В житті щодень лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім'ї — любові і добра
На многії та благії літа!
***
Всі усвідомлюємо ми:
Не всі у нас в такій пошані.
Ну що ж, колего наш, прийми
Найкращі наші побажання!
Нагода, привід — саме ті,
Підняти повную чарчину.
Нехай щастить тобі в житті!
Все буде хай найкращим чином!
В сімейнім колі і отут,
Де від проблем немає спасу,
Щоб ти не знав, де п'ятий кут,
Водилось щоб в сімейній касі!
Подовше щоб тобі моглось!
Вперед щоб йшов не по узбіччю!
Ну, і щоб сонячно жилось
До ювілейного сторіччя!
***
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті !
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля
Прийшла до тебе ця знаменна дата
В калиновім намисті літ
Слова найкращі хочем передати
Низький і щирий шлем привіт!
***
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров'я, щастя і тепла! Щоб шлях
Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий!
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли — гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!
Щоб було все гаразд в роботі.
Вона, звичайно не проста.
Щоб було все — і "за", і "проти",
Як компроміс — життя – буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм!
І довгі, довгії літа…
Листівки з ювілеєм від колег
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