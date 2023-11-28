Привітання колезі з ювілеєм: проза, вірші та гарні листівки

Підберіть важливі слова для ювіляра

Ювілей – особлива дата для кожної людини. Цього дня винуватці урочистостей чують найкращі побажання та добрі слова, отримують довгоочікувані подарунки від близьких та рідних. Не менш приємно отримати гарне привітання з ювілеєм та від своїх колег.

Як і побажання з простим днем народження, привітання з ювілеєм колеги має бути щирим і йти від щирого серця. Дайте ювіляру відчути, що він є важливою частиною колективу.

"Телеграф" зібрав гарні побажання, щоби ви могли привітати з ювілеєм колегу. Знайти відповідні слова у вигляді вірша та прози, а також листівки можна в цьому матеріалі.

Поздоровлення з ювілеєм колезі своїми словами

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Колего, з ювілеєм! Ти — справжнє сонце нашого колективу, а воно, як відомо, дуже яскраве та кругле. Сьогодні біля круглого сонця кругла дата! Бажаємо тобі отримати кругленьку суму у вигляді премії та добре посидіти сьогодні з друзями за круглим столом.

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Колего, вітаємо з найважливішим і найпрекраснішим днем! Нехай тебе оточують лише доброзичливі люди, дарують світло та посмішки. Бажаємо здоров’я, нових досягнень та планів! Нехай життя дає тільки приємні сюрпризи, і щастя б’є ключем. З ювілеєм!

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Дорогий співробітник! Наш веселий колектив вітає тобі з датою, коли починання тільки-но відкривають перед тобою двері до високих кар’єрних сходів успіху. Бажаємо тобі міцно стояти на ногах, впевнено йти до намічених цілей, озброївшись веселим настроєм, новими ідеями, вірою в успіх. З ювілеєм!

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Колего! Вітаю із ювілеєм! Бажаю всього найкращого: позитиву, миру, добра, успіхів, добробуту, щастя, нових планів та цілей, їхнього якнайшвидшого виконання, класних друзів, цікавих захоплень, приємних подій та творчого розвитку.

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Є у нас у колективі такий співробітник — найвідповідальніший, найдосвідченіший, він не відмовляє колегам у підказці та допомозі, завжди позитивно налаштований та бадьорий. Здогадалися, про кого мова? Це Ви, наш шановний колега, і за сумісництвом сьогоднішній ювіляр! Вітаємо Вас! Будьте щасливі, здорові!

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З ювілеєм, колего! Бажаю в потрібний час опинятися у потрібному місці, бажаю ніколи не сходити зі своєї дистанції, не здобувши перемоги. Нехай у голові народжуються чудові ідеї, нехай у житті постійно з’являються нові перспективи та можливості. Ну а всього досягти нехай допомагає любов серця та удача долі.

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У твій день бажаю радості, оптимізму, творчості, насичених та цікавих подій у житті! Нехай кожен день приносить нове захоплення, радість та бажання рухатися вперед! Здоров’я, сили, миру, працьовитості, відпочинку та краси! Самих тобі ароматних та красивих квітів, уваги та кохання! З ювілеєм, люба колего!

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Колего! Вітаю вас із прекрасним, добрим, світлим та радісним ювілеєм! Нехай справджуються надії, і поставлені цілі з кожною хвилиною стають дедалі ближче. Нехай удача посміхається, а робота приносить задоволення. Нехай любов’ю, чуйністю та теплотою радують близькі, нехай друзі будуть поруч у потрібну годину. Здоров’я, оптимізму, везіння, бадьорості та багато усмішок!

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Колего! Цього особливого дня вітаю тебе з твоїм ювілеєм! Нехай здійснюються заповітні мрії, нехай справи йдуть чудово і тільки в гору! Здоров’я тобі міцного, добра та позитиву, миру та щастя, чистого кохання, вірних друзів та домашнього тепла!

Вірші з ювілеєм колезі

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і щастя Вам бажаємо.

Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,

Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті!

Тож не старійте і не знайте

в житті ні смутку, ані бід,

У серці молодість плекайте,

Живіть до ста щасливих літ!

Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало небесне світило,

Здоров’я наповнила рідна земля!

***

Бажаємо Вам щастя і достатку,

Ясного неба, сонця і тепла,

В житті щодень лиш злагоди й порядку,

Щоб доля Ваша світлою була.

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння,

В сім'ї — любові і добра

На многії та благії літа!

***

Всі усвідомлюємо ми:

Не всі у нас в такій пошані.

Ну що ж, колего наш, прийми

Найкращі наші побажання!

Нагода, привід — саме ті,

Підняти повную чарчину.

Нехай щастить тобі в житті!

Все буде хай найкращим чином!

В сімейнім колі і отут,

Де від проблем немає спасу,

Щоб ти не знав, де п'ятий кут,

Водилось щоб в сімейній касі!

Подовше щоб тобі моглось!

Вперед щоб йшов не по узбіччю!

Ну, і щоб сонячно жилось

До ювілейного сторіччя!

***

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас вітаємо,

Добра і щастя Вам бажаємо.

Хай обминають Вас тривоги,

Хай Бог дасть щастя на путі,

Хай світла, радісна дорога

Щасливо стелиться в житті !

Тож не старійте і не знайте

В житті ні смутку, ані бід,

У серці молодість плекайте,

Живіть до ста щасливих літ!

Бажаємо світлої радості й сили,

Ласкавої долі, добра і тепла,

Щоб ласку Вам слало небесне світило,

Здоров’ям наповнила рідна земля

Прийшла до тебе ця знаменна дата

В калиновім намисті літ

Слова найкращі хочем передати

Низький і щирий шлем привіт!

***

Ми з ювілеєм Вас вітаєм!

Щоб стільки ж раз весна цвіла!

Сьогодні щиро Вам бажаєм

Здоров'я, щастя і тепла! Щоб шлях

Ваш був такий широкий,

Щоб мало було перешкод,

Щоб ювілей справляли сотий!

Не знали б Ви тяжких турбот.

А ще бажаєм добре жити,

Щоб внуки виросли — гей раз!

Щоб мали Ви кого любити,

І щоб любили міцно Вас!

Щоб було все гаразд в роботі.

Вона, звичайно не проста.

Щоб було все — і "за", і "проти",

Як компроміс — життя – буття!

Ще раз сердечно Вас вітаєм!

Добра Вам зичимо сповна,

Багато світлих днів бажаєм!

І довгі, довгії літа…

Листівки з ювілеєм від колег

Листівка колезі з ювілеєм

Листівка з ювілеєм для колеги

Красиве привітання колезі з ювілеєм

З ювілеєм колегу

З ювілеєм колезі листівка

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