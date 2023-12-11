С днем рождения малыша 3 года: самые лучшие пожелания и открытки

Выберите лучшее поздравление ребенку с трехлетием

День рождения – замечательный праздник, особенно для самых маленьких именинников! Малыши ждут этого праздника с большим нетерпением. Они составляют список гостей, с нетерпением ждут возможности вместе весело провести время и, конечно же, ждут торта со свечами и подарков с поздравлениями. Пожелания также являются неотъемлемой частью дня рождения.

Если вы ищете красивое поздравление с днем рождения малышу 3 года, вы попали по адресу. "Телеграф" собрал лучшие пожелания ребенку на 3 года в стихах и прозе. Также вы сможете выбрать для именинника открытку.

Пожелания на день рождения ребенку 3 года в стихах

Тебе 3 годика сегодня.

Танцуй, играй и веселись,

Чтоб все заветные желания

И детские мечты сбылись!

Расти, умней и развивайся.

Ходи в любимый детский сад,

Чтоб мамочка тобой гордилась,

Чтоб папа был безумно рад!

Пусть глазки радостно сияют,

Ты мир огромный познавай.

Живи и жизнью наслаждайся,

Резвись и вовсе не скучай!

***

Поздравляю с днем рождения,

С радостным трёхлетием!

И желаю достижений —

Солнечных, заметных!

Пусть тебе во всём везёт,

Улыбайся чаще,

Веселей смотри вперёд,

Маленькое счастье!

***

Малыш, дорогой, мы тебя поздравляем!

Огромного счастья навеки желаем.

Чтоб рос любознательным, милым, красивым,

Добрым, любимым и очень счастливым.

Маму чтоб слушал, отца уважал

И кошку на улице не обижал.

Мира, добра и хороших игрушек —

Плюшевых зайчиков, ярких хлопушек.

Сегодня три годика ровно тебе,

Желаю удачи в дальнейшей судьбе!

***

Посчитай-ка, сколько пальцев. Ну-ка, вместе — раз, два, три!

О, так ведь тебе три года! С днем рождения! Смотри,

Зажигаются на торте именинном три свечи,

Дунь на них, а мы "Ура!" все очень громко прокричим.

Радуй нас своей улыбкой, не капризничай, играй.

А как подрастешь немножко, всё ты знай и понимай.

Всегда маму с папой слушай, никогда ты не болей,

Обаянием своим ты привлекай к себе людей.

Крошка, удивляй своими достижениями всех.

Рядом будет пускай в жизни твоей будущей успех.

Улыбайся! С днем рожденья! Пусть звенит твой детский смех!

***

С днем рождения, наш любимый,

Замечательный малыш.

Целых три тебе сегодня,

Будь здоров, родной крепыш.

Радуй нас веселым смехом

И улыбкой ты всегда.

Будут яркими пусть очень

Твои детские года.

Мама с папой пусть гордятся,

Вдохновляются тобой.

Пусть только счастливым будет

Мир вокруг, зайчонок мой.

***

Три года празднуешь, ребенок.

Избавился ты от пеленок,

Сам ложку держишь за столом

И в сад бежишь уже бегом.

Сегодня праздник у тебя,

И поздравляет вся семья.

Хочу тебе я пожелать

Мамулю с папой целовать.

Хочу, чтоб окружала сказка,

Ты жил в большой любви и ласке,

Чтоб веселился, улыбался,

Быть умницей для всех старался.

Желаю счастья и добра,

А в доме — мирного тепла.

Пусть мишка в гости забегает,

А зайка сон твой охраняет.

***

Вот тебе 3 годика

Исполнилось сегодня.

Мы тебя так любим,

Дар ты наш господний.

Маленькое чудо,

Будь всегда красивым,

Будь всегда ты умным

И самым-самым милым.

Пусть дается в жизни

Все тебе легко.

И на своем пути

Ты встретишь лишь добро.

***

Тебе уже три года, наш малыш:

Хороший, милый, золотой ребенок.

Твой листик жизни светел еще чист,

Тебя все обожают прям с пеленок!

Расти на радость всем своим родным,

Будь весел, счастлив и всегда активен.

Пусть сон твой будет ангелом храним,

А голос звонок и слегка наивен!

Сегодня отмечаем тебе три:

Такой потешный, беззаботный возраст.

Пусть будет все, о чем мечтаешь ты,

Особенно, когда ты станешь взрослым!

***

Желаем дней красочных, ярких, и сочных

3 года — такой знаменательный миг,

И в твой день рождения мы знаем точно —

Придет время — сбудутся мечты твои!

Здоровья, любви, радости и веселья,

Подарков и увлекательных забав,

Желаем поздравить тебя с днем рождения

Добра, позитива тебе пожелав,

Пусть мама и папа окружат заботой,

Балуют, улыбки пусть дарят тебе,

Ни в чём не нуждайся, судьбе пусть охота

Будет тебя радовать множество лет!

Поздравление малышу 3 года своими словами

Маленькое, лучистое, улыбчивое солнышко, с днем рождения тебя! Тебе уже 3 годика. Ты наша радость и счастье. Огромный стимул и невероятно любимый человечек. Желаем тебе много сил и энергии для познания мира. Крепкого здоровья, каждый день узнавать много нового и интересного. Не расставайся со своей детской непосредственностью, и пусть твои любимые глазки светятся счастьем и добротой. Очень тебя любим! Целуем! Обнимаем!

***

Поздравляем тебя, милая кроха! Пускай в твоей жизни не будет "больно", "страшно" и "плохо". Пускай все будет, как в волшебной сказке, в которой исполняются все желания, сбываются все мечты, а облака похожи на воздушный белый зефир. Желаем тебе много смеха, улыбок, здоровья, силы и энергии. Расти крепким малышом, радуй маму с папой и радуйся этому огромному миру. С трехлетием!

***

С днем варенья, малыш! Сладких подарков, много игрушек, веселых деньков тебе. Пусть мама и папа всегда будут рядом и исполняют твои желания, ну, а ты будь послушным и самым счастливым ребенком на свете!

***

Поздравляем тебя с твои 3 днем рождения! Расти здоровым, умным, веселым и счастливым ребенком. Пусть сегодня у тебя будет самый лучший праздник с множеством сладостей, подарков, поздравлений и сюрпризов.

***

Поздравляю с 3-летием прекрасного ребенка! Желаю много мультиков и сладостей, много игр и забав, много приключений и друзей, много игрушек и веселых затей, много счастья и любви родных.

***

Вот уже 3 года прошло с того момента, как мир стал краше, ярче, добрее. Растет настоящий человек, такой искренний и веселый. Я хочу пожелать, чтобы каждый день был наполнен смехом, новыми приключениями и радостями.

***

Маленького, лучезарного, самого любимого ребенка в мире поздравляем с днем рождения! Желаем огромного счастья в каждом проживаемом дне. Больших успехов в познании и восприятии мира. Радости и множество поводов для смеха. Будь самым красивым, умным и здоровым ребенком!

***

Улыбнись, крошка, сегодня тебя три года и ты уже такая взрослая! Будь веселым, озорным и любознательным ребенком, добрым и уважительным, бойким и энергичным. Расти в родительской любви и заботе, доброте и ласке, мечтай о самом хорошем и верь в сказку!

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В твой весёлый день рождения желаю тебе побольше интересных игрушек, радости и вкусного тортика! Пусть родители тебя балуют и никогда не ругают.

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Поздравляю с 3 годом твоей длинной и очень интересной жизни. Пусть твое будущее будет радужным, чтобы было в нем много классных воспоминаний, а впереди чтобы всегда ждало счастье.

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С днем рождения, солнышко ясное, тебе исполнилось 3 годика. Пусть жизнь порадует тебя, и ты узнаешь, что такое настоящее счастье, взаимная любовь и верные друзья!

Открытки поздравить ребенка с днем рождения 3 года

Открытка поздравление ребенку с трехлетием

Поздравление с днем рождения малыша 3 года

Красивая картинка с пожеланиями ребенку на 3 года

Поздравление с днем рождения для ребенка 3 года

3 года ребенку поздравления

Ранее "Телеграф" делился красивыми поздравлениями для родителей с днем рождения ребенка. В нашей подборке собраны стихи, пожелания своими словами и оригинальные открытки.