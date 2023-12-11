С днем рождения малыша 3 года: самые лучшие пожелания и открытки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите лучшее поздравление ребенку с трехлетием
День рождения – замечательный праздник, особенно для самых маленьких именинников! Малыши ждут этого праздника с большим нетерпением. Они составляют список гостей, с нетерпением ждут возможности вместе весело провести время и, конечно же, ждут торта со свечами и подарков с поздравлениями. Пожелания также являются неотъемлемой частью дня рождения.
Если вы ищете красивое поздравление с днем рождения малышу 3 года, вы попали по адресу. "Телеграф" собрал лучшие пожелания ребенку на 3 года в стихах и прозе. Также вы сможете выбрать для именинника открытку.
Пожелания на день рождения ребенку 3 года в стихах
Тебе 3 годика сегодня.
Танцуй, играй и веселись,
Чтоб все заветные желания
И детские мечты сбылись!
Расти, умней и развивайся.
Ходи в любимый детский сад,
Чтоб мамочка тобой гордилась,
Чтоб папа был безумно рад!
Пусть глазки радостно сияют,
Ты мир огромный познавай.
Живи и жизнью наслаждайся,
Резвись и вовсе не скучай!
***
Поздравляю с днем рождения,
С радостным трёхлетием!
И желаю достижений —
Солнечных, заметных!
Пусть тебе во всём везёт,
Улыбайся чаще,
Веселей смотри вперёд,
Маленькое счастье!
***
Малыш, дорогой, мы тебя поздравляем!
Огромного счастья навеки желаем.
Чтоб рос любознательным, милым, красивым,
Добрым, любимым и очень счастливым.
Маму чтоб слушал, отца уважал
И кошку на улице не обижал.
Мира, добра и хороших игрушек —
Плюшевых зайчиков, ярких хлопушек.
Сегодня три годика ровно тебе,
Желаю удачи в дальнейшей судьбе!
***
Посчитай-ка, сколько пальцев. Ну-ка, вместе — раз, два, три!
О, так ведь тебе три года! С днем рождения! Смотри,
Зажигаются на торте именинном три свечи,
Дунь на них, а мы "Ура!" все очень громко прокричим.
Радуй нас своей улыбкой, не капризничай, играй.
А как подрастешь немножко, всё ты знай и понимай.
Всегда маму с папой слушай, никогда ты не болей,
Обаянием своим ты привлекай к себе людей.
Крошка, удивляй своими достижениями всех.
Рядом будет пускай в жизни твоей будущей успех.
Улыбайся! С днем рожденья! Пусть звенит твой детский смех!
***
С днем рождения, наш любимый,
Замечательный малыш.
Целых три тебе сегодня,
Будь здоров, родной крепыш.
Радуй нас веселым смехом
И улыбкой ты всегда.
Будут яркими пусть очень
Твои детские года.
Мама с папой пусть гордятся,
Вдохновляются тобой.
Пусть только счастливым будет
Мир вокруг, зайчонок мой.
***
Три года празднуешь, ребенок.
Избавился ты от пеленок,
Сам ложку держишь за столом
И в сад бежишь уже бегом.
Сегодня праздник у тебя,
И поздравляет вся семья.
Хочу тебе я пожелать
Мамулю с папой целовать.
Хочу, чтоб окружала сказка,
Ты жил в большой любви и ласке,
Чтоб веселился, улыбался,
Быть умницей для всех старался.
Желаю счастья и добра,
А в доме — мирного тепла.
Пусть мишка в гости забегает,
А зайка сон твой охраняет.
***
Вот тебе 3 годика
Исполнилось сегодня.
Мы тебя так любим,
Дар ты наш господний.
Маленькое чудо,
Будь всегда красивым,
Будь всегда ты умным
И самым-самым милым.
Пусть дается в жизни
Все тебе легко.
И на своем пути
Ты встретишь лишь добро.
***
Тебе уже три года, наш малыш:
Хороший, милый, золотой ребенок.
Твой листик жизни светел еще чист,
Тебя все обожают прям с пеленок!
Расти на радость всем своим родным,
Будь весел, счастлив и всегда активен.
Пусть сон твой будет ангелом храним,
А голос звонок и слегка наивен!
Сегодня отмечаем тебе три:
Такой потешный, беззаботный возраст.
Пусть будет все, о чем мечтаешь ты,
Особенно, когда ты станешь взрослым!
***
Желаем дней красочных, ярких, и сочных
3 года — такой знаменательный миг,
И в твой день рождения мы знаем точно —
Придет время — сбудутся мечты твои!
Здоровья, любви, радости и веселья,
Подарков и увлекательных забав,
Желаем поздравить тебя с днем рождения
Добра, позитива тебе пожелав,
Пусть мама и папа окружат заботой,
Балуют, улыбки пусть дарят тебе,
Ни в чём не нуждайся, судьбе пусть охота
Будет тебя радовать множество лет!
Поздравление малышу 3 года своими словами
Маленькое, лучистое, улыбчивое солнышко, с днем рождения тебя! Тебе уже 3 годика. Ты наша радость и счастье. Огромный стимул и невероятно любимый человечек. Желаем тебе много сил и энергии для познания мира. Крепкого здоровья, каждый день узнавать много нового и интересного. Не расставайся со своей детской непосредственностью, и пусть твои любимые глазки светятся счастьем и добротой. Очень тебя любим! Целуем! Обнимаем!
***
Поздравляем тебя, милая кроха! Пускай в твоей жизни не будет "больно", "страшно" и "плохо". Пускай все будет, как в волшебной сказке, в которой исполняются все желания, сбываются все мечты, а облака похожи на воздушный белый зефир. Желаем тебе много смеха, улыбок, здоровья, силы и энергии. Расти крепким малышом, радуй маму с папой и радуйся этому огромному миру. С трехлетием!
***
С днем варенья, малыш! Сладких подарков, много игрушек, веселых деньков тебе. Пусть мама и папа всегда будут рядом и исполняют твои желания, ну, а ты будь послушным и самым счастливым ребенком на свете!
***
Поздравляем тебя с твои 3 днем рождения! Расти здоровым, умным, веселым и счастливым ребенком. Пусть сегодня у тебя будет самый лучший праздник с множеством сладостей, подарков, поздравлений и сюрпризов.
***
Поздравляю с 3-летием прекрасного ребенка! Желаю много мультиков и сладостей, много игр и забав, много приключений и друзей, много игрушек и веселых затей, много счастья и любви родных.
***
Вот уже 3 года прошло с того момента, как мир стал краше, ярче, добрее. Растет настоящий человек, такой искренний и веселый. Я хочу пожелать, чтобы каждый день был наполнен смехом, новыми приключениями и радостями.
***
Маленького, лучезарного, самого любимого ребенка в мире поздравляем с днем рождения! Желаем огромного счастья в каждом проживаемом дне. Больших успехов в познании и восприятии мира. Радости и множество поводов для смеха. Будь самым красивым, умным и здоровым ребенком!
***
Улыбнись, крошка, сегодня тебя три года и ты уже такая взрослая! Будь веселым, озорным и любознательным ребенком, добрым и уважительным, бойким и энергичным. Расти в родительской любви и заботе, доброте и ласке, мечтай о самом хорошем и верь в сказку!
***
В твой весёлый день рождения желаю тебе побольше интересных игрушек, радости и вкусного тортика! Пусть родители тебя балуют и никогда не ругают.
***
Поздравляю с 3 годом твоей длинной и очень интересной жизни. Пусть твое будущее будет радужным, чтобы было в нем много классных воспоминаний, а впереди чтобы всегда ждало счастье.
***
С днем рождения, солнышко ясное, тебе исполнилось 3 годика. Пусть жизнь порадует тебя, и ты узнаешь, что такое настоящее счастье, взаимная любовь и верные друзья!
Открытки поздравить ребенка с днем рождения 3 года
Ранее "Телеграф" делился красивыми поздравлениями для родителей с днем рождения ребенка. В нашей подборке собраны стихи, пожелания своими словами и оригинальные открытки.