З днем народження малюку 3 роки: найкращі побажання та листівки
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Виберіть найкраще вітання дитині з триріччям
День народження – чудове свято, особливо для найменших іменинників! Малята чекають на це свято з великим нетерпінням. Вони складають список гостей, чекають на можливість разом весело провести час і, звичайно ж, чекають на торти зі свічками та подарунки з привітаннями. Побажання є також невід’ємною частиною подарунка дня народження.
Якщо ви шукаєте гарне привітання з днем народження малюкові 3 роки, ви потрапили на адресу. "Телеграф" зібрав найкращі побажання дитині на 3 роки у віршах та прозі. Також ви зможете обрати для іменинника листівку.
Побажання на день народження дитині 3 роки у віршах
З днем народження, моє серденько,
Хай у тебе буде все:
Доля, щастя, батько й ненька
Та веселий спів пісень!
Посміхайся завжди сонцю,
Відчувай красу життя!
Щоби справдилися мрії,
Вір у себе до кінця!
***
З твої днем щасливим
Ми вітаєм тебе щиро.
Щоб ти, наша маленька любов,
Завжди знаходила шлях до мрій.
Щоб завжди посмішка на обличчі
Дарувала ніжність й щирість.
Щоб оченята сіяли, як зорі,
А маленька душа співала, як море.
Щоб всі бажання збувалися,
А любов тебе не цуралася.
Щоб на радість батьків
Дослухалась до їх слів.
***
Із днем народження, дитино.
Ти наша гордості причина.
Життя твоє нам небайдуже,
Рости, дитятко, мудрим й дужим.
Хай успіх скрізь тебе чекає
І янгол хай охороняє,
І наші батьківські молитви.
Живи щасливо, мрій та квітни!
***
Свято казкове — народження день.
Лунає сьогодні хай безліч пісень,
Збереться до купи щаслива родина,
Щоб поряд з тобою бути, дитино!
Мій подих, натхнення, життя мого зміст,
Хай доля дарує талант тобі й хист.
Дитино, рости, усміхайся, учись!
Бажаю, щоб мрії твої всі збулись.
***
В тебе свято сьогодні чарівне —
День народження ти зустічаєш.
Нехай щастя буде безмірне,
Нехай люблять тебе, обіймають.
Хай здоров’я маєш ти добре,
Будеш гордістю мами і тата.
І щоб легко навчалось у школі,
Друзів гарних і вірних мати!
***
Слоненята — улюблені звірята.
У маленького сонечка плюшеві зайчата.
Хочемо дитину привітати сьогодення
З його важливим днем народження.
Бажаємо зіроньки ясної в небі,
Дитинства щасливого, ніжні обійми,
Двері щоб були тільки відкритими,
Допомоги людей при потребі.
Ще багато хочу тобі побажати:
Любити, стрибати, радіти, вдачу ловити.
Дерево в дворі посадити, ростити,
Батьків своїх рідних дуже любити.
***
З народження днем, дитино кохана,
Чекають тебе хай Венеція й Канни,
Бажаю побачити скоро весь світ,
І слати із кожного міста привіт.
Хай гарні та щирі зустрінуться друзі,
І справжнє кохання, і лагідна Муза,
Вдається хай все, про що мрієш, дитино,
Хай радість дарує кожна хвилина!
Привітання малюкові 3 роки своїми словами
Маленьке, променисте, усміхнене сонечко, з днем народження тебе! Тобі вже 3 роки. Ти наша радість та щастя. Величезний стимул і неймовірно улюблена людина. Бажаємо тобі багато сил та енергії для пізнання світу. Міцного здоров’я, щодня дізнаватися багато нового та цікавого. Не розлучайся зі своєю дитячою безпосередністю, і нехай твої улюблені очі світяться щастям і добротою. Дуже тебе кохаємо! Цілуємо! Обіймаємо!
***
Вітаємо тебе, люба крихітко! Нехай у твоєму житті не буде "боляче", "страшно" та "погано". Нехай усе буде, як у чарівній казці, в якій виконуються всі бажання, справджуються всі мрії, а хмари схожі на білий повітряний зефір. Бажаємо тобі багато сміху, усмішок, здоров’я, сили та енергії. Рости міцним малюком, радуй маму з татом і радуйся цьому величезному світу. З триліттям тебе!
***
З днем варення, малюче! Солодких подарунків, багато іграшок, веселих днів тобі. Нехай мама і тато завжди будуть поруч і виконують твої бажання, ну, а ти будь слухняною і найщасливішою дитиною на світі!
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Вітаємо тебе з твоїм 3 днем народження! Рости здоровою, розумною, веселою і щасливою дитиною. Нехай сьогодні в тебе буде найкраще свято з безліччю солодощів, подарунків, привітань та сюрпризів.
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Вітаю з 3-річчям прекрасної дитини! Бажаю багато мультиків та солодощів, багато ігор та забав, багато пригод та друзів, багато іграшок та веселих витівок, багато щастя та любові рідних.
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Ось уже 3 роки минуло з того моменту, як світ став кращим, яскравішим, добрішим. Росте справжня людина, така щира і весела. Я хочу побажати, щоб кожен день був наповнений сміхом, новими пригодами та радощами.
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Маленьку, променисту, найулюбленішу дитину у світі вітаємо з днем народження! Бажаємо величезного щастя в кожному дні, що проживає. Великих успіхів у пізнанні та сприйнятті світу. Радості та безліч приводів для сміху. Будь найкрасивішою, розумною та здоровою дитиною!
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Усміхнися, крихітко, сьогодні тобі 3 роки й ти вже така доросла! Будь веселою, бешкетною і допитливою дитиною, доброю і поважною, жвавою та енергійною. Рости в батьківській любові та турботі, доброті та ласці, мрій про найкраще і вір у казку!
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У твій веселий день народження бажаю тобі більше цікавих іграшок, радості та смачного тортика! Хай батьки тебе балують і ніколи не сварять.
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Вітаю з 3 роком твого довгого та дуже цікавого життя. Нехай твоє майбутнє буде райдужним, щоб було в ньому багато класних спогадів, а попереду щоб завжди чекало на щастя.
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З днем народження, сонечко ясне, тобі виповнилося 3 роки. Нехай життя порадує тебе, і ти дізнаєшся, що таке справжнє щастя, взаємне кохання та вірні друзі!
Листівки привітати дитину з днем народження 3 роки
Раніше "Телеграф" ділився гарними привітаннями для батьків із днем народження дитини. У нашій добірці зібрані вірші, побажання своїми словами та оригінальні листівки.