З днем народження малюку 3 роки: найкращі побажання та листівки

Виберіть найкраще вітання дитині з триріччям

День народження – чудове свято, особливо для найменших іменинників! Малята чекають на це свято з великим нетерпінням. Вони складають список гостей, чекають на можливість разом весело провести час і, звичайно ж, чекають на торти зі свічками та подарунки з привітаннями. Побажання є також невід’ємною частиною подарунка дня народження.

Якщо ви шукаєте гарне привітання з днем народження малюкові 3 роки, ви потрапили на адресу. "Телеграф" зібрав найкращі побажання дитині на 3 роки у віршах та прозі. Також ви зможете обрати для іменинника листівку.

Побажання на день народження дитині 3 роки у віршах

З днем народження, моє серденько,

Хай у тебе буде все:

Доля, щастя, батько й ненька

Та веселий спів пісень!

Посміхайся завжди сонцю,

Відчувай красу життя!

Щоби справдилися мрії,

Вір у себе до кінця!

***

З твої днем щасливим

Ми вітаєм тебе щиро.

Щоб ти, наша маленька любов,

Завжди знаходила шлях до мрій.

Щоб завжди посмішка на обличчі

Дарувала ніжність й щирість.

Щоб оченята сіяли, як зорі,

А маленька душа співала, як море.

Щоб всі бажання збувалися,

А любов тебе не цуралася.

Щоб на радість батьків

Дослухалась до їх слів.

***

Із днем народження, дитино.

Ти наша гордості причина.

Життя твоє нам небайдуже,

Рости, дитятко, мудрим й дужим.

Хай успіх скрізь тебе чекає

І янгол хай охороняє,

І наші батьківські молитви.

Живи щасливо, мрій та квітни!

***

Свято казкове — народження день.

Лунає сьогодні хай безліч пісень,

Збереться до купи щаслива родина,

Щоб поряд з тобою бути, дитино!

Мій подих, натхнення, життя мого зміст,

Хай доля дарує талант тобі й хист.

Дитино, рости, усміхайся, учись!

Бажаю, щоб мрії твої всі збулись.

***

В тебе свято сьогодні чарівне —

День народження ти зустічаєш.

Нехай щастя буде безмірне,

Нехай люблять тебе, обіймають.

Хай здоров’я маєш ти добре,

Будеш гордістю мами і тата.

І щоб легко навчалось у школі,

Друзів гарних і вірних мати!

***

Слоненята — улюблені звірята.

У маленького сонечка плюшеві зайчата.

Хочемо дитину привітати сьогодення

З його важливим днем народження.

Бажаємо зіроньки ясної в небі,

Дитинства щасливого, ніжні обійми,

Двері щоб були тільки відкритими,

Допомоги людей при потребі.

Ще багато хочу тобі побажати:

Любити, стрибати, радіти, вдачу ловити.

Дерево в дворі посадити, ростити,

Батьків своїх рідних дуже любити.

***

З народження днем, дитино кохана,

Чекають тебе хай Венеція й Канни,

Бажаю побачити скоро весь світ,

І слати із кожного міста привіт.

Хай гарні та щирі зустрінуться друзі,

І справжнє кохання, і лагідна Муза,

Вдається хай все, про що мрієш, дитино,

Хай радість дарує кожна хвилина!

Привітання малюкові 3 роки своїми словами

Маленьке, променисте, усміхнене сонечко, з днем народження тебе! Тобі вже 3 роки. Ти наша радість та щастя. Величезний стимул і неймовірно улюблена людина. Бажаємо тобі багато сил та енергії для пізнання світу. Міцного здоров’я, щодня дізнаватися багато нового та цікавого. Не розлучайся зі своєю дитячою безпосередністю, і нехай твої улюблені очі світяться щастям і добротою. Дуже тебе кохаємо! Цілуємо! Обіймаємо!

***

Вітаємо тебе, люба крихітко! Нехай у твоєму житті не буде "боляче", "страшно" та "погано". Нехай усе буде, як у чарівній казці, в якій виконуються всі бажання, справджуються всі мрії, а хмари схожі на білий повітряний зефір. Бажаємо тобі багато сміху, усмішок, здоров’я, сили та енергії. Рости міцним малюком, радуй маму з татом і радуйся цьому величезному світу. З триліттям тебе!

***

З днем варення, малюче! Солодких подарунків, багато іграшок, веселих днів тобі. Нехай мама і тато завжди будуть поруч і виконують твої бажання, ну, а ти будь слухняною і найщасливішою дитиною на світі!

***

Вітаємо тебе з твоїм 3 днем народження! Рости здоровою, розумною, веселою і щасливою дитиною. Нехай сьогодні в тебе буде найкраще свято з безліччю солодощів, подарунків, привітань та сюрпризів.

***

Вітаю з 3-річчям прекрасної дитини! Бажаю багато мультиків та солодощів, багато ігор та забав, багато пригод та друзів, багато іграшок та веселих витівок, багато щастя та любові рідних.

***

Ось уже 3 роки минуло з того моменту, як світ став кращим, яскравішим, добрішим. Росте справжня людина, така щира і весела. Я хочу побажати, щоб кожен день був наповнений сміхом, новими пригодами та радощами.

***

Маленьку, променисту, найулюбленішу дитину у світі вітаємо з днем народження! Бажаємо величезного щастя в кожному дні, що проживає. Великих успіхів у пізнанні та сприйнятті світу. Радості та безліч приводів для сміху. Будь найкрасивішою, розумною та здоровою дитиною!

***

Усміхнися, крихітко, сьогодні тобі 3 роки й ти вже така доросла! Будь веселою, бешкетною і допитливою дитиною, доброю і поважною, жвавою та енергійною. Рости в батьківській любові та турботі, доброті та ласці, мрій про найкраще і вір у казку!

***

У твій веселий день народження бажаю тобі більше цікавих іграшок, радості та смачного тортика! Хай батьки тебе балують і ніколи не сварять.

***

Вітаю з 3 роком твого довгого та дуже цікавого життя. Нехай твоє майбутнє буде райдужним, щоб було в ньому багато класних спогадів, а попереду щоб завжди чекало на щастя.

***

З днем народження, сонечко ясне, тобі виповнилося 3 роки. Нехай життя порадує тебе, і ти дізнаєшся, що таке справжнє щастя, взаємне кохання та вірні друзі!

Листівки привітати дитину з днем народження 3 роки

Листівка привітання дитині трьохріччям

Привітання з днем народження малюка 3 роки

Гарна листівка з побажаннями малюкові на 3 роки

Привітання з днем народження для дитини 3 роки

3 роки дитині привітання

Раніше "Телеграф" ділився гарними привітаннями для батьків із днем народження дитини. У нашій добірці зібрані вірші, побажання своїми словами та оригінальні листівки.