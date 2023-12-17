Стихи на день рождения девочке: самые лучшие поздравления

Стихи в день рождения девочке поднимут настроение

День рождения ребенка — особенный праздник. В этот день родным и близким хочется сделать что-то уникальное, чтобы день рождения малыша запомнился. Да и самим детям каждый день рождения хочется чего-то особенного, чего-то необычного, чем предыдущие празднования дня рождения.

Приятно удивить порадовать ребенка можно не только подарком, но и поздравлением. Пожелания с днем рождения девочке в стихах надолго останутся в памяти именинницы и ее родителей. Услышав рифмованное поздравление маленькая именинницы почувствует себя особенной. Стих на день рождения для девочки также можно написать на поздравительной открытке, которую она сможет сохранить на долгие годы.

Если вы ищете стихи с днем рождения для девочки, вы попали по адресу. Ниже вы найдете и сентиментальные, и забавные пожелания на любой возраст.

Стихи ко дню рождения девочке

***

Поздравляю с днем рожденья,

Желаю счастья и веселья,

Радости и смеха,

Здоровья и успехов.

Жизни яркой, красочной

И событий сказочных,

Чудо-приключения.

Принцесса, с днем рождения!

***

Прекрасной девочке желаю

Улыбок и везения,

А с чем ее я поздравляю?

Конечно, с днем рождения!

Желаю множество успехов,

Исполнились чтоб все мечты.

Улыбок, радости и смеха,

И умненькой всегда будь ты!

***

С днем рождения поздравляю!

Неба мирного желаю,

Много сказочных цветов,

Искренних и теплых слов.

Только радостных событий,

Достижений и открытий,

Понимания, признания

И всеобщего внимания.

Быть красивой, добродушной,

Радостной, великодушной.

Папу с мамою любить

И всегда послушной быть.

***

С днем рождения принцесса,

Девочка-красавица!

Так умна ты и прелестна,

Всем в округе нравишься.

Жизнь пусть красками играет,

Самыми красивыми.

Свет в глазах твоих сияет,

Будут дни счастливыми.

В чудеса ты верь всем сердцем,

Ведь они случаются.

Будет все, как ты захочешь,

Пусть мечты сбываются!

***

С днем рождения поздравляем

Милую принцессу!

Счастья, радости желаем,

Жизни интересной.

Пусть приносит тебе фея

Каждый день подарки,

Исполняет джинн желанья,

Солнце светит ярко!

Много красочных событий

И друзей веселых.

Только круглые пятерки

Приноси со школы.

Стихи на день рождения девочке

***

С днем рождения, цветочек,

Милый, сладкий ангелочек.

Счастья, смеха и добра.

Чтоб красавицей росла!

Ярких в жизни впечатлений,

Самых лучших поздравлений!

Солнышко, свети всегда,

Ты юна и так чиста.

Лучезарных светлых мыслей!

Будь по жизни оптимисткой.

***

Наша именинница — девочка чудесная:

Добрая, открытая, ласковая, честная.

Умница, красавица — просто заглядение.

Поздравляем искренне тебя с днем рождения!

Маму с папой радуй ты, теплой будь, как солнышко.

Вырастай быстрее ты в колосок из зернышка.

Пожелаем мы тебе много-много радости,

А еще подарочков и медовой сладости.

Стих с днем рождения девочке

***

С днем рождения, принцесса!

Тебя поздравить все мы рады.

С каждым годом будь прелестней,

Своей улыбкой ты всех радуй.

Счастливой будь всегда и доброй,

Отличной будь во всем всегда.

Жизнь твоя пусть будет легкой,

Освещает путь звезда!

***

У маленькой красавицы сегодня день рождения.

Мы шлем тебе с любовью свой пламенный привет.

Желаем очень искренне тебе во всем везения

И счастья безграничного на целых 300 лет.

Пускай без промедления мечты все исполняются,

И в жизни будет много веселых, ярких дней,

Пускай с тобою разные приятности случаются,

Имей лишь только верных и преданных друзей.

***

В твой день рождения, малышка,

Пускай сбываются мечты.

Пускай все будет так, как в книжках,

В тех книжках, что читала ты.

Твой юный возраст так прекрасен,

Ты начинаешь только жить.

И взгляд на жизнь так чист и ясен,

Как у ребенка может быть.

Будь умницей и будь послушной,

Здоровой будь и озорной.

Расти большой и добродушной,

И будь всегда самой собой.

***

Красавица малышка, луч солнца золотой,

Тебя все знают яркой, веселой, заводной.

Такой же оставайся и радуй нас всегда,

Пусть только всё хорошее несут тебе года.

Пусть в день такой значительный, важнейший праздник твой,

Сбываются желания. Вперед же, за мечтой!

Вокруг пусть будет сказка, добро и чудеса!

Здоровье, счастье, ласку даруют небеса.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые поздравления для детей. В ней можно найти пожелания в стихах и прозе, а также открытки.