Вірші на день народження дівчинці: найкращі вітання

Вірші у день народження дівчинці піднімуть настрій

День народження дитини – особливе свято. Цього дня рідним та близьким хочеться зробити щось унікальне, аби свято малюка запам'яталося. Та й самим дітям кожен день народження хочеться чогось особливого, чогось незвичайного, аніж попередні святкування.

Приємно здивувати й порадувати дитину можна не лише подарунком, а й вітанням. Побажання з днем народження дівчинці у віршах надовго залишаться у пам’яті іменинниці та її батьків. Почувши римоване привітання маленька іменинниця відчує себе особливою. Вірш на день народження для дівчинки також можна написати на листівці, яку вона зможе зберегти на довгі роки.

Якщо ви шукаєте вірші з днем народження дівчинці, ви потрапили за адресою. Нижче ви знайдете і сентиментальні, і кумедні побажання на будь-який вік.

Вірші до дня народження дівчинки

***

Красунечко, тебе вітаємо!

Нехай здійсниться все в житті.

Надійних друзів побажаємо

Та успіхів у навчанні!

Зростай красива та слухняна,

Щоб гордістю була батькам.

І все, що хочеш, досягала,

Встигала все і тут, і там!

***

Вітаю, юна дівчинко, зі святом!

Бажаю в житті радості багато.

Хай пролітають всі роки щасливо,

Й нехай життя твоє буде як диво.

Щасливого дитинства я бажаю.

Нехай тебе натхнення зігріває,

Нехай панує мир в твоїм житті,

Нехай здійсняться мрії всі твої.

***

Маленька мамина перлинка,

Татусина й мамусина дівчинка,

Вітаємо, бажаємо здоров’я,

Хай усмішка буде твоя, як зброя,

Очі — джерело краси,

За них все в світі віддаси.

Добра тобі в житті, казкового дитинства,

Приємного навколо себе товариства,

Здійснення мрій дитячих і бажань,

І відповідей повних на мішок твоїх питань.

***

Ти мамина красуня,

Ти квіточка мала.

Рости така ж красива,

Розумна й золота.

Вчися гарно в школі,

Слухайся батьків.

Милостивої долі,

Радісних років.

Здійснюй свої мрії,

Веселись, живи.

Поважай дорослих,

Гарно їж, рости.

Будь в очах батьків

Гордістю сім’ї.

Побільше успішних кроків

У твоєму житті.

***

Друзів вірних і цукерок,

Мрій і посмішок веселих.

Хай здійсниться, що бажаєш,

Ти, як сонечко, засяєш.

Радуй завжди тата й маму.

Люблять всі тебе без тями.

Будь здорова та щаслива,

Богом й янголом хранима.

Вірш з днем народження дівчинці

***

Красуня, зірка, квіточка,

Дзвінка будь, як та річечка.

З днем народження вітаємо,

Мрій здійснення усіх бажаємо!

Будь красива та щаслива,

Друзів гарних, друзів вірних.

Щоб усе на світі мала

Та собою дивувала!

***

В тебе сьогодні, красуне,

День величний, як у сні.

Тому хочу тебе привітати

І слів хороших побажати.

Щоб завжди сіяла, як зірочка,

І розцвітала, як квіточка.

А посмішка щоб чарувала, як сонечко,

І душа щоб співала, як пташечка.

Щоб завжди була такою ніжною,

Такою мрійливою і тендітною.

Щоб радувала батьків обов’язково,

І щоб завжди тримала своє слово.

***

С днем народження! З святом яскравим!

Хай промінчиком зранку ласкавим

Тебе сонечко в цей день вітає —

Що ти краща з усіх, натякає!

Будь щасливою, дівчинко мила!

Будь мов пташечка та легкокрила

Та лети за своєю метою,

І удача хай буде з тобою!

***

Надсилаю привітання щире,

Щоб жилося в радості і мирі,

Щоб дзвеніли лиш пісенні звуки,

Обіймали щоб кохані руки.

І тремтіла ніжністю щоб ти,

Розквітала пишна твоя врода,

Хочу щастя в день цей принести,

Серцем написати ніжну оду!

***

Дівчинка — це чудо Боже,

Для мами — радість; тату — ясен-цвіт.

Тебе вітаємо, рідненька,

У день народження шлемо привіт.

Ти посміхайся завжди щиро

Люби життя і не хворій,

Лиш про досягнення малі й великі,

В душі своїй дитячій мрій.

***

Я в твій день народження, мила дівчисько,

Згадаю: колись ти була немовлятком.

Тепер підросла, в тебе вже стільки блиску,

Що вже не назвеш тебе більше "малятком".

Ти дівчинка гарна із люблячим серцем.

Нехай поруч буде ходити везіння,

Хай усмішка стане натхнення джерельцем.

Тепла тобі, миру, добра та терпіння.

Бажаю багато я друзів достойних,

Ще успіхі гарні в навчанні здобути,

Батьків шанувати і жити пристойно,

Здоровою, милою, щирою бути.

***

У день твого прекрасного народження

Дарую слів чудову круговерть,

Хай буде день твій пречудовим кожен,

Квітує усмішка щаслива і відверта.

Чарівна, юна і прекрасна будь,

У благодаті розквітай мов квітка,

Прекрасна ти — життя у цьому суть,

І вірна, немов лагідна лебідка!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання для дітей. У ній можна знайти побажання у віршах та прозі, а також листівки.