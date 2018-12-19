День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря.

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Время поздравить близких с этим светлым праздником. Предлагаем вам подборку замечательных поздравлений и красивых открыток.

19 декабря мы отмечаем очень добрый праздник, особенно любимый детишками за сюрпризы под подушкой, а взрослыми - за поздравления с Днем святого Николая Чудотворца. В этот день заведено поощрять сладкими подарками послушных и добрых детей, которые они находят, проснувшись, под подушкой или, по европейской моде, в красочном сапожке, подвешенном у камина или изголовья кровати.

Святой угодник Николай

Сегодня всеми чтится,

Желанье смело загадай,

Оно и воплотится.

Пусть будет сердцу так легко,

И на душе так ясно.

Пусть счастье будет велико,

И в жизни все прекрасно.

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый дядя Николай!

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей, и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!

С днем Чудотворца Николая

Я вас сердечно поздравляю.

Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

К нам приходит Николай

Быстро двери открывай!

Добрых сказок миллион

Навевают сладкий сон…

Под подушку загляни,

Свой подарок забери!

Православных поздравляю

С Днем святого Николая!

Николай убережет

От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,

Будет мир на всей планете,

Будут добрыми друзья,

Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,

И сейчас, и через год!

Я добра вам всем желаю

В День Святого Николая!