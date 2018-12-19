День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Время поздравить близких с этим светлым праздником. Предлагаем вам подборку замечательных поздравлений и красивых открыток.
19 декабря мы отмечаем очень добрый праздник, особенно любимый детишками за сюрпризы под подушкой, а взрослыми - за поздравления с Днем святого Николая Чудотворца. В этот день заведено поощрять сладкими подарками послушных и добрых детей, которые они находят, проснувшись, под подушкой или, по европейской моде, в красочном сапожке, подвешенном у камина или изголовья кровати.
Святой угодник Николай
Сегодня всеми чтится,
Желанье смело загадай,
Оно и воплотится.
Пусть будет сердцу так легко,
И на душе так ясно.
Пусть счастье будет велико,
И в жизни все прекрасно.
За окном зима гуляет,
Под подушкой ждет сюрприз.
В этот праздник я желаю,
Чтобы все мечты сбылись.
Счастья, крепкого здоровья,
И удачи через край.
Принесет пусть чудо снова
Добрый дядя Николай!
Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.
Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.
Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!
С днем Чудотворца Николая
Я вас сердечно поздравляю.
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.
К нам приходит Николай
Быстро двери открывай!
Добрых сказок миллион
Навевают сладкий сон…
Под подушку загляни,
Свой подарок забери!
Православных поздравляю
С Днем святого Николая!
Николай убережет
От печалей и невзгод!
Будут пусть здоровы дети,
Будет мир на всей планете,
Будут добрыми друзья,
Будет дружною семья,
Пусть нам всем во всем везет,
И сейчас, и через год!
Я добра вам всем желаю
В День Святого Николая!