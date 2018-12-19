Скачать
Среда, 19.12.2018
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Корабль НАТО срочно прибыл на помощь Украине
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Минагропрод отчитался о рекордном урожае зерновых
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
Манчестер Юнайтед объявил имя нового наставника команды
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи

День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки

Смотрите фото (7)
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
12:48 Сегодня Телеграф

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря.

День святого Николая в Украине ежегодно отмечают 19 декабря. Время поздравить близких с этим светлым праздником. Предлагаем вам подборку замечательных поздравлений и красивых открыток.

19 декабря мы отмечаем очень добрый праздник, особенно любимый детишками за сюрпризы под подушкой, а взрослыми - за поздравления с Днем святого Николая Чудотворца. В этот день заведено поощрять сладкими подарками послушных и добрых детей, которые они находят, проснувшись, под подушкой или, по европейской моде, в красочном сапожке, подвешенном у камина или изголовья кровати.

Святой угодник Николай

Сегодня всеми чтится,

Желанье смело загадай,

Оно и воплотится.

Пусть будет сердцу так легко,

И на душе так ясно.

Пусть счастье будет велико,

И в жизни все прекрасно.

За окном зима гуляет,

Под подушкой ждет сюрприз.

В этот праздник я желаю,

Чтобы все мечты сбылись.

Счастья, крепкого здоровья,

И удачи через край.

Принесет пусть чудо снова

Добрый дядя Николай!

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

 Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей, и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!

С днем Чудотворца Николая

Я вас сердечно поздравляю.

Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

К нам приходит Николай

Быстро двери открывай!

Добрых сказок миллион

Навевают сладкий сон…

Под подушку загляни,

Свой подарок забери!

Православных поздравляю

С Днем святого Николая!

Николай убережет

От печалей и невзгод!

Будут пусть здоровы дети,

Будет мир на всей планете,

Будут добрыми друзья,

Будет дружною семья,

Пусть нам всем во всем везет,

И сейчас, и через год!

Я добра вам всем желаю

В День Святого Николая!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Стихи, Поздравления, Открытки, 19 декабря, Проза, День Святого Николая 2018:, с Днем Святого Николая 2018.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: поздравления в прозе и стихах для родных и друзей
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления и открытки
03 Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
04 День святого Николая 2018: истоки праздника и интересные обычаи
05 Гороскоп на сегодня, 19 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: синоптики рассказали, какой будет погода на День святого Николая
Мороз и солнце: погода на День святого Николая
Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали
Евро продолжает дорожать: НБУ опубликовал курс валют на 19 декабря
Евро продолжает дорожать: Курс валют на 19 декабря
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
День святого Николая 2018: душевные пожелания и красивые открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь