День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей

22 декабря православная церковь отмечает Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы, а в народе празднуют Анну Зимнюю.

По православному церковному календарю 22 декабря отмечается праздник Зачатие Богородицы, полное название православного праздника – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Перед иконой Божией Матери "Нечаянная Радость", а также перед иконой праведным Богоотцам Иоакиму и Анне молятся: об исцелении от различных недугов, за детей, о даровании детей, о благополучной беременности и родах, об исцелении от бесплодия, о семье.

Анна, Анечка, Анюта —

Сколько нежности, уюта

В теплом имени твоем.

Поздравляю с этим днем!

Он сегодня благодатный,

На душе легко, приятно,

Чтобы было так всегда,

Все, чего желаю я.

С Днём благочестивой Анны!

Пусть сбываются желания,

Небеса надежду дарят

И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,

Доброта и мир с любовью,

Жизнь без ссор и без обид —

И Господь всегда хранит!

Желаю тебе, дорогая Анюта,

Чтобы сбывались все в жизни мечты!

Пускай дарит радость любая минута,

Чтобы счастливой всегда была ты!

Пусть Анна Святая тебя охраняет,

Здоровья тебе в этот праздник пошлет!

Удача пускай за тобою шагает

И ввысь настроение все время растет!

Пусть Ангел небесный

Тебя сохранит,

От глупых, нечестных

Людей защитит,

Не зря твое имя

Несет благодать,

Будь Богом любима

И смейся опять,

Сегодня, я знаю,

Грустить ведь нельзя,

И я поздравляю,

Анюта, тебя!

Именинный день у Анны.

Поздравляю нежно я,

Пусть святая защищает,

Бережет пускай судьба.

Имя чистое, благое

Силы пусть всегда дает,

Бодрым духом укрепляет,

К цели праведной ведет.

День Анны к нам пришел с небес.

Как много было в этот день чудес:

Зачатие желанное свершилось,

Пресвятая Богородица родилась!

Пусть этот день несет вам счастье,

Уходит грусть, печаль, ненастье.

Здоровья, мира, долгих лет,

Прожить, не зная горя, бед!