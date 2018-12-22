День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей

По православному церковному календарю 22 декабря отмечается праздник Зачатие Богородицы, полное название православного праздника – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.
Святая Анна считается покровительницей женщин, матерей, беременных. Перед иконой Божией Матери "Нечаянная Радость", а также перед иконой праведным Богоотцам Иоакиму и Анне молятся: об исцелении от различных недугов, за детей, о даровании детей, о благополучной беременности и родах, об исцелении от бесплодия, о семье.
Анна, Анечка, Анюта —
Сколько нежности, уюта
В теплом имени твоем.
Поздравляю с этим днем!
Он сегодня благодатный,
На душе легко, приятно,
Чтобы было так всегда,
Все, чего желаю я.
С Днём благочестивой Анны!
Пусть сбываются желания,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.
Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид —
И Господь всегда хранит!
Желаю тебе, дорогая Анюта,
Чтобы сбывались все в жизни мечты!
Пускай дарит радость любая минута,
Чтобы счастливой всегда была ты!
Пусть Анна Святая тебя охраняет,
Здоровья тебе в этот праздник пошлет!
Удача пускай за тобою шагает
И ввысь настроение все время растет!
Пусть Ангел небесный
Тебя сохранит,
От глупых, нечестных
Людей защитит,
Не зря твое имя
Несет благодать,
Будь Богом любима
И смейся опять,
Сегодня, я знаю,
Грустить ведь нельзя,
И я поздравляю,
Анюта, тебя!
Именинный день у Анны.
Поздравляю нежно я,
Пусть святая защищает,
Бережет пускай судьба.
Имя чистое, благое
Силы пусть всегда дает,
Бодрым духом укрепляет,
К цели праведной ведет.
День Анны к нам пришел с небес.
Как много было в этот день чудес:
Зачатие желанное свершилось,
Пресвятая Богородица родилась!
Пусть этот день несет вам счастье,
Уходит грусть, печаль, ненастье.
Здоровья, мира, долгих лет,
Прожить, не зная горя, бед!