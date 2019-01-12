Именины Антона (День Ангела) 2019: поздравления в стихах и картинках

Сегодня, 12 января, именины (День Ангела) отмечает Антон.

Антон - мужское имя латинского происхождения. По латинской версии имя Антон восходит к латинскому слову Antonius - обозначавшего принадлежность к древнеримскому родовому имени Антониев. По греческой версии имя Антон происходит от древнегреческого слова "состязаться", "вступать в бой" — одного из эпитетов бога Диониса.

День именин настал сегодня для Антона,

Тебя поздравить все хотят и пожелать

Вагон удачи, новых баксов тонну,

Чтоб огорчений триста лет тебе не знать.

Пусть добрый ангел разгоняет злые тучи,

Пусть светит солнце у тебя над головой,

Пускай Господь всех благ дает лишь лучших,

Пусть будут верные друзья всегда с тобой.

Антон — хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

Коль рисковать — чтобы не зря,

Коль сомневаться — не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

Пускай везение придет,

Всегда удача рядом будет,

Любимая пусть верно ждет,

И с ней — твои родные люди.

Настал день ангела сегодня твой, Антон,

Тебе желаю, чтоб исполнились мечты,

Пусть в золотое, как осенний клен,

Судьбу твою Господь раскрасит с высоты.

Дела отлично пусть твои идут,

Пусть будет дом согрет заботой и любовью,

Пускай он дарит тебе радость и уют,

Пусть будут силы и отменное здоровье.

Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.