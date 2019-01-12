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Именины Антона 2019: поздравления в стихах

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Именины Антона 2019: поздравления в стихах
12:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Сегодня, 12 января, День Ангела отмечают мальчики с именем Антон.

Имя Антон имеет латинские корни, происходит от римского родового имени Antonius (Антониус, Антоний). Это очень древнее римское родовое имя, поэтому точное значение не известно. Возможно, что происходит от древнегреческого "антао" ("антео"), означающего "встречаться", "сталкиваться". Есть трактовка имени, близкая к этому значению – "вступающий в бой", "противостоящий". Также есть версия, что корнем имени Антон является "антос" ("anthos") - "цветок".

 

Антон, мы б хотели поздравить тебя

С днем Ангела! Веря в тебя и любя,

Отличных успехов тебе мы желаем,

Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!

 

Антон — это значит "вступающий в бой",

Пусть будет победа всегда за тобой!

Твоя осторожность и трезвый расчет

Тебе поспособствуют выйти вперед.

 

Будь первым во всем — и жить рядом с удачей

Ты будешь, всех лучше всегда, не иначе!

Именинника-Антошку

От души я поздравляю.

Счастья и деньжат немножко

Милый, я тебе желаю.

 

Сбудутся пусть все желанья,

Радость в двери постучится.

Ждёт успех пусть в начинаньях,

И беда не приключится.

Хочу я тебя поздравить, Антон,

И счастья большого тебе пожелать,

В банке всегда иметь миллион,

Чтобы в реальность мечты воплощать!

 

Здоровья желаю тебе, словно сталь,

Взаимной любви и хороших друзей!

Тебя стороной пусть обходит печаль,

Чтоб солнце светило в жизни твоей!

Будь, Антон, всегда здоров

И не знай ты докторов.

И до старости глубокой

От болезней ты не охай.

 

Баксы с неба чтобы валились,

А начальники не злились.

Чтоб друзья надежны были,

Чтобы девушки любили!

 

Что забыли пожелать,

Можешь сам сюда вписать —

В этот праздничный стишок,

В наш забавный поздравок!

Мужественный, смелый и красивый,

Радости тебе, добра,

Антон, с твоим я днем сегодня поздравляю,

Пусть обойдет тебя беда.

 

Пусть будет мир в твоем доме,

И пусть достаток будет в нем,

Пускай уходит все плохое,

И все проблемы будут нипочем.

Антон благородный, активный, практичный,

Хозяин прекрасный, супруг золотой,

Всегда с ним приятно общаться по делу,

Беседу поддержит по теме любой!

 

Антона сегодня спешим мы поздравить,

Нам многое нужно ему пожелать:

Всегда быть счастливым, и самым любимым,

Быть первым во всем и другим помогать.

В праздник свой прими от всех

Низкий наш поклон.

Нет добрее человека,

Чем отзывчивый Антон.

 

Мы за помощь благодарны,

За поддержку и совет.

От души тебе желаем

Мы здоровья, долгих лет.

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