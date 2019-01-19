Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке

Подборка красивых пожеланий и поздравлений с Крещением Господним 2019 на украинском языке.

19 января отмечают праздник Крещения. Это светлый и радостный церковный праздник. Поздравления с Крещением или Водохрещам, как традиционно называют праздник украинцы, - лучший способ показать близким свою любовь и заботу. В честь этого события предлагаем наилучшие пожелания и поздравления с Крещением 2019 на украинском языке, которые ты можешь отправить своим родным и друзьям.

З Водохрещем вас усіх!

Хай звучить усюди сміх!

Хай в родині буде лад,

Хай подасть вам руку брат!

Щоб закінчились всі чвари,

Щоб вродливіші ви стали,

Щоб садили, споживали,

За це бога прославляли!

Слово буде нехай чесним,

Правда всюди хай воскресне,

З неба хай Господь вам шле

Тільки добре, а не зле.

В день такий святий, зимовий

Настрій буде хай чудовий!

На лиці буде усмішка,

А в душі буде утішно!

З Водохрещем вас вітаю,

Та добро вам посилаю!

Щоб задумане збулося,

Щоб в любові вам жилося!

Щоб у цей морозний день

Заспівали ви пісень!

Друзі щоб прийшли до вас

В гості у вечірній час!

В водохресний день бажаю

Зробить вашу долю раєм!

Щоб любов там панувала,

Та душа ваша співала!

Щоб в гармонії жилося,

Щоб задумане збулося,

В щасті щоб жило дитя,

Щасливого майбуття!

Блага вість до нас прийшла,

Нам Хрещення принесла!

Освятилася водиця,

Вам бажаю я напиться

Із святого джерела,

Щоби доля зацвіла

Лугом різнокольоровим,

Й щоб жилося вам чудово!

В Водохреща час прекрасний

Хай вам сонце сяє ясно,

І хоча мороз на дворі,

Нехай геть тікає горе!

Біль тікають геть та скрута,

Перед богом хай покута

Вашу душу очищає,

А вода хай вас зціляє!

Ой, лютує ще зима,

Ой тріщать морози!

Водохреща надійшло,

Хай замерзнуть сльози!

Нехай щезне вся біда,

Щезне ваше горе,

Я бажаю вам добра,

Щастя ціле море!

Океан кохання вам,

Благодаті, миру,

Щоб любили ви завжди

Свою землю щиро!