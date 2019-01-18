Скачать
Пятница, 18.01.2019
Встреча в &quot;нормандском формате&quot; перед выборами возможна, но при условии
Встреча в "нормандском формате" перед выборами возможна, но при условии
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Евросоюз ожидает принятия закона о голосовании переселенцам
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе
Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

Лучшие пожелания с праздником Крещения 2019 на украинском языке

Смотрите фото (7)
Лучшие пожелания с праздником Крещения 2019 на украинском языке
18:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Самые лучшие и яркие поздравления в стихах с Крещением Господним можно отправить своим друзьям и родственникам, которых нет рядом в этот великий праздник.

Крещение Господне отмечают православные 19 января. В этот светлый день верующие отправляются на церковные службы, набирают святую воду и поздравляют всех своих близких. Не всегда, к сожалению, получается, встретить праздник всей семьей, с родными и близкими. Но чтобы подарить капельку тепла, любви, можно воспользоваться поздравлениями в стихах или прозе на украинском языке.

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре —

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

Красивые поздравления с Крещением 2019 в стихах и прозе

З давніх-давен свято Водохреща було для українського народу джерелом світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань на краще майбутнє. Прийміть мої щирі вітання і сердечні побажання з нагоди свята Водохреща! Міцного вам здоров’я, миру, добра, сімейної злагоди та нових звершень.

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хворі, добрими словами розвіяти всі кривди та поразки. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай на відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

З Водохрещем привітання

В день приймайте особливий.

Хай вода несе бадьорість,

Чисті помисли і сили.

Змиє хай проток священний

Смуток, біль і гріх з душі,

Закружляє хай вас щастя

В неймовірнім віражі.

Крещение-2019: красивые поздравления, открытки и стихи

Вітаю з Хрещенням Господнім та хочу побажати бути вільним птахом з крилами любові. Бажаю душевного тепла та великого щастя, добрих годин та радісних миттєвостей у кожному дні. Нехай свяченою водою змиються усі негоди та невдачі з твого життєвого шляху.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Поздравления, Поздравления в стихах, Поздравления в прозе, Поздравления с Крещением, Поздравления на украинском языке, Поздравления с Крещением на украинском языке, Поздравления на украинском языке в стихах, Поздравления на украинском языке в прозе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать, приметы
02 Гороскоп на сегодня, 18 января 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления на Крещенский сочельник 2019
04 Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
05 Рада приняла важный закон о социальных услугах: что изменится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не только ЕС: Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 22 стран
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Верховная Рада завершила девятую сессию и ушла на каникулы до 5 февраля
Верховная Рада завершила девятую сессию
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Крещенский сочельник 2019: приметы и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь