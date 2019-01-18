Лучшие пожелания с праздником Крещения 2019 на украинском языке

Самые лучшие и яркие поздравления в стихах с Крещением Господним можно отправить своим друзьям и родственникам, которых нет рядом в этот великий праздник.

Крещение Господне отмечают православные 19 января. В этот светлый день верующие отправляются на церковные службы, набирают святую воду и поздравляют всех своих близких. Не всегда, к сожалению, получается, встретить праздник всей семьей, с родными и близкими. Но чтобы подарить капельку тепла, любви, можно воспользоваться поздравлениями в стихах или прозе на украинском языке.

З Хрещенням Господнім

Щиро Вас вітаю!

Щоб було все добре —

Від душі бажаю!

Хай Вас Бог оберігає,

Дарувавши свою ласку,

Ангелок охороняє

У житті, мов казка!

Водохреща на порозі,

В проруб ти скоріш стрибай,

Для прощення, благодаті

Свою душу розкривай.

Хай відпустять всі образи,

В серці хай живе добро,

Янголи нехай дарують

Допомогу і тепло.

З давніх-давен свято Водохреща було для українського народу джерелом світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань на краще майбутнє. Прийміть мої щирі вітання і сердечні побажання з нагоди свята Водохреща! Міцного вам здоров’я, миру, добра, сімейної злагоди та нових звершень.

Водохреща на порозі,

Вас від серця я вітаю,

Миру, злагоди і віри

Вам сьогодні я бажаю.

День чудовий хай дарує

Силу, міцніть і добро,

А вода холодна дасть вам

Хай очищення й тепло.

Вітаю з Хрещенням Господнім та бажаю водою змити всі невдачі та хворі, добрими словами розвіяти всі кривди та поразки. Нехай сьогодні донесеться до Господа твоя щира молитва, нехай на відповідь небеса подарують тобі здоров’я, надію, силу та любов.

З Водохрещем привітання

В день приймайте особливий.

Хай вода несе бадьорість,

Чисті помисли і сили.

Змиє хай проток священний

Смуток, біль і гріх з душі,

Закружляє хай вас щастя

В неймовірнім віражі.

Вітаю з Хрещенням Господнім та хочу побажати бути вільним птахом з крилами любові. Бажаю душевного тепла та великого щастя, добрих годин та радісних миттєвостей у кожному дні. Нехай свяченою водою змиються усі негоди та невдачі з твого життєвого шляху.