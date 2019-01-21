Поздравления с именинами Антона в стихах и картинках

Антон практически всегда доверяет своим внутренним ощущениям и поступает так, как подсказывает интуиция.

Обладатели этого имени должны внимательно относиться к собственному здоровью и постараться исключить вредные привычки, чтобы прожить жизнь без проблем.

Правильное имя для мужчины – это только небольшой камешек в формировании характера личности. Те задатки, что может дать имя стоит развивать и постоянно работать над ними, чтобы действительно стать достойным мужчиной.

Антон – хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

Коль рисковать – чтобы не зря,

Коль сомневаться – не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Антон, в день именин прекрасный

Желаю с искренним теплом:

Пусть будет доброй жизнь и ясной,

Придет большой достаток в дом.

Желаю добрых приключений,

И увлекательных дорог.

Чтоб в жизни все без исключенья

Ты с гордостью припомнить смог!

Сегодня День Ангела твой,

Антон, я тебя поздравляю!

Желаю дороги такой,

По которой идут не страдают

Пусть все случается классно

И беды не ждут за углом!

Брат, пусть деньги дают ежечасно

Передним и задним числом!

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

Пускай везение придет,

Всегда удача рядом будет,

Любимая пусть верно ждет,

И с ней — твои родные люди.

Антон, именины настали,

Так что же они принесут?

Пусть разные жизни печали

Покинут, скорее уйдут.

Желаю здоровья и счастья,

Желаю веселым я быть,

Изведать любви, море страсти,

И искренне только любить!

Вас, Антон, я поздравляю

В этот праздник именин!

Счастье в доме пусть летает,

Чтоб достигли Вы вершин!

Пусть в любое время года

Вас удача ждет везде,

Не смотря чтоб на погоду

Шли упрямо Вы к мечте!