Поздравления с именинами Антона в стихах и картинках

Обладатели этого имени должны внимательно относиться к собственному здоровью и постараться исключить вредные привычки, чтобы прожить жизнь без проблем.
Правильное имя для мужчины – это только небольшой камешек в формировании характера личности. Те задатки, что может дать имя стоит развивать и постоянно работать над ними, чтобы действительно стать достойным мужчиной.
Антон – хороший человек,
Надежный друг, товарищ близкий,
И в именины счастья бег
Пусть нивелирует все риски,
Коль рисковать – чтобы не зря,
Коль сомневаться – не напрасно,
Пусть будут верные друзья,
С которыми легко и классно!
Антон, в день именин прекрасный
Желаю с искренним теплом:
Пусть будет доброй жизнь и ясной,
Придет большой достаток в дом.
Желаю добрых приключений,
И увлекательных дорог.
Чтоб в жизни все без исключенья
Ты с гордостью припомнить смог!
Сегодня День Ангела твой,
Антон, я тебя поздравляю!
Желаю дороги такой,
По которой идут не страдают
Пусть все случается классно
И беды не ждут за углом!
Брат, пусть деньги дают ежечасно
Передним и задним числом!
Немало жизненных побед
Сейчас, Антон, тебе желаю,
Прожить на свете много лет,
С днем ангела я поздравляю.
Пускай везение придет,
Всегда удача рядом будет,
Любимая пусть верно ждет,
И с ней — твои родные люди.
Антон, именины настали,
Так что же они принесут?
Пусть разные жизни печали
Покинут, скорее уйдут.
Желаю здоровья и счастья,
Желаю веселым я быть,
Изведать любви, море страсти,
И искренне только любить!
Вас, Антон, я поздравляю
В этот праздник именин!
Счастье в доме пусть летает,
Чтоб достигли Вы вершин!
Пусть в любое время года
Вас удача ждет везде,
Не смотря чтоб на погоду
Шли упрямо Вы к мечте!