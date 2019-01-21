Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Оплата коммуналки: как работает субсидия и кому положена монетизация
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к Поместной церкви Украины
Филарет рассказал, как Киево-Печерская лавра перейдет к ПЦУ
НБА: результаты матчей 20 января
НБА: результаты матчей 20 января
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата
Microsoft удивит мир технологией будущего: названа дата

Поздравления с именинами Антона в стихах и картинках

Смотрите фото (6)
Поздравления с именинами Антона в стихах и картинках
11:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Антон практически всегда доверяет своим внутренним ощущениям и поступает так, как подсказывает интуиция.

Обладатели этого имени должны внимательно относиться к собственному здоровью и постараться исключить вредные привычки, чтобы прожить жизнь без проблем. 

Правильное имя для мужчины – это только небольшой камешек в формировании характера личности. Те задатки, что может дать имя стоит развивать и постоянно работать над ними, чтобы действительно стать достойным мужчиной.

Антон – хороший человек,

Надежный друг, товарищ близкий,

И в именины счастья бег

Пусть нивелирует все риски,

 

Коль рисковать – чтобы не зря,

Коль сомневаться – не напрасно,

Пусть будут верные друзья,

С которыми легко и классно!

Антон, в день именин прекрасный

Желаю с искренним теплом:

Пусть будет доброй жизнь и ясной,

Придет большой достаток в дом.

 

Желаю добрых приключений,

И увлекательных дорог.

Чтоб в жизни все без исключенья

Ты с гордостью припомнить смог!

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Сегодня День Ангела твой,

Антон, я тебя поздравляю!

Желаю дороги такой,

По которой идут не страдают

 

Пусть все случается классно

И беды не ждут за углом!

Брат, пусть деньги дают ежечасно

Передним и задним числом!

Немало жизненных побед

Сейчас, Антон, тебе желаю,

Прожить на свете много лет,

С днем ангела я поздравляю.

 

Пускай везение придет,

Всегда удача рядом будет,

Любимая пусть верно ждет,

И с ней — твои родные люди.

Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи

Антон, именины настали,

Так что же они принесут?

Пусть разные жизни печали

Покинут, скорее уйдут.

 

Желаю здоровья и счастья,

Желаю веселым я быть,

Изведать любви, море страсти,

И искренне только любить!

Вас, Антон, я поздравляю

В этот праздник именин!

Счастье в доме пусть летает,

Чтоб достигли Вы вершин!

 

Пусть в любое время года

Вас удача ждет везде,

Не смотря чтоб на погоду

Шли упрямо Вы к мечте!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, День ангела, Именины, Поздравления в картинках, Именины Антона, Поздравления с Днем Ангела Антон, День Ангела Антона, Поздравления с днем ангела, Антона день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
04 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
05 Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Пасха 2019: когда празднуем и сколько отдыхаем
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Погода на неделю: морозы будут усиливаться
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь