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Четверг, 14.02.2019
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День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе

День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе

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День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
19:56 Сегодня Телеграф

14 Февраля - очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима.

Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.

Поздравления в прозе

Дорогой мой друг! Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Желаю сохранить свою любовь на долгие годы, а День влюбленных отметить в компании той единственной и неповторимой, которая будет тебе любимой на всю жизнь!

* * *

Дорогой друг, поздравляю тебя с Днём святого Валентина и хочу пожелать уверенности в любимом человеке, крепких сил и минимум препятствий на дороге к счастью. Пусть твоя любовь озаряет не только твоё сердце, но и весь мир вокруг.

Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

В прекрасный день святого Валентина, желаю всем конечно же безграничной, взаимной и всепоглощающей любви. Пусть это неземное чувство неожиданно войдет в вашу жизнь принеся с собой счастье, успокоение, блаженство, добро, удачу и озарит ее ярким светом. Любите друг-друга не забывая каждый день напоминать, как много значит для вас ваша вторая половина.

* * *

Друг мой милый, друг мой верный, в этот праздник середины февраля хочу пожелать тебе любви нежной, искренней и взаимной. Пусть девушка-красавица, что будет с тобой рядом сегодня, окажется той самой второй половинкой, поисками которой ты так долго был увлечен. Пусть ваши чувства будут пылать огнем страсти и никогда не утратят своей остроты.

Дружище, заказываю святому Валентину самой большой и волшебной любви для тебя. Береги её, не упускай, держи за руку и сохрани на веки. Пусть этот день подарит вам ощущение полёта. Будьте вместе и дорожите друг другом. С днём влюблённых!

* * *

С 14 февраля! Пусть Амурчик сегодня попадет в твое сердце стрелой. Ты классный друг, но я хочу, чтоб ты стал еще и хорошим спутником для прекрасной девушки. Судьбоносного тебе, дружище, Дня влюбленных!

Самые лучшие поздравления с днем святого Валентина жене

С Днём святого Валентина, друг. Желаю с каждым днём влюбляться и любить, парить на высоте счастливых ощущений и мечтаний. Пусть возвышенное чувство позволяет тебе писать романы и даже слагать легенды о своих романтических приключениях и славных подвигах героя.

* * *

Дружище, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Пускай твое сердце будет занято трепетом, тело — желанием, а голова — мыслями о любимой. Желаю уютных романтических вечеров и страстных бессонных ночей. Пускай рядом будет именно та, с которой захочется просыпаться по утрам и разделить свою жизнь!

Оригинальные поздравления с Днем святого Валентина 2019

Наша дружба — все равно, что искренняя любовь и душевная привязанность; и я поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Пускай твое сердце всегда будет горячим, а душа — радостной и легкой! Веселись, увлекайся и увлекай!

* * *

Пусть Амур без промаха пустит стрелу взаимной любви в сердце твоей зазнобы. Искренне желаю провести незабываемый день влюблённых с дражайшей половинкой так, чтобы воспоминаний хватило на год вперёд. Нежности, любви, тепла, объятий и да хранит вас святой Валентин!

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