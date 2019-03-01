Поздравления с днем рождения мужу на 1 марта: стихи и открытки

Человека в день его рождения называют новорожденным, виновником торжества, именинником.

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.

Любимый мой, родной, неповторимый,

Единственный и самый дорогой,

Прими мои сегодня поздравленья

И пожеланья в день рожденья твой.

Ты лучший муж на целом белом свете,

Такого во всем мире не найти.

Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,

С тобою рядом буду я идти.

Тебя люблю и крепко я целую,

Дарю тебе и ласку, и тепло.

Хочу тебе признаться, мой хороший:

Мне так с тобою в жизни повезло!

С днем рожденья поздравляю

И терпения желаю.

Чтоб со мною не ругался,

Всегда добрым оставался,

Чаще чтоб цветы дарил,

В срок с работы приходил.

Чтоб носки ты не терял,

Сам стирал и зашивал,

Не валялся на диване,

Улыбался моей маме,

Убирал и мыл посуду...

Помогать, конечно, буду.

Это шутки, а всерьез —

Я люблю тебя до слез!

В твой день рождения хочу

Сказать «спасибо» за семью,

За теплый дом, за доброту,

Поддержку, счастье и мечту.

Любви желаю и добра,

Не огорчаться никогда.

И знать, что в трудности любой,

Надежный тыл всегда с тобой!

Моя вторая половинка,

Мой самый близкий и родной,

Любимый муж, защитник, рыцарь,

Мой чемпион и мой герой!

В твой день рождения желаю,

Чтоб ты был счастлив и здоров,

Чтобы в тебе не угасали

Надежда, вера и любовь.

И оптимизм, и искра божья,

Способность нежно так любить,

И молодость души, и радость

Пускай имеют место быть.

Я рада всем твоим успехам,

Горжусь я ими и ценю.

Ценю твои любовь и ласку,

За них тебя благодарю.

Сегодня чтобы улыбаться,

Не нужно тысячу причин.

Ведь день рожденья отмечает

Мой самый главный из мужчин.

Хочу, чтоб ты был бесконечно

Судьбой обласкан и любим.

Удачей-госпожой отмечен,

И верным ангелом храним.

Пусть покорятся все дороги,

Вершины мира и моря.

А все ненастья и тревоги

Рукой своей закрою я.

Наш муж и папа, с днем рождения

Тебя поздравить мы спешим,

Ты самый лучший, без сомнения.

Мы пожелать тебе хотим

Побольше дней счастливых, добрых,

Здоровья крепкого, как сталь,

Веселым быть всегда и бодро

Любые трудности встречать.

Пускай все сбудутся мечтания,

И будут верными друзья,

Пускай с успехом начинания

Все завершишь. Твоя семья.

С днем рождения, дорогой,

Муж любимый и родной!

Счастья, радости, добра

Пожелаю тебе я.

И успеха к ним в придачу,

Дом построить или дачу,

Жить в достатке чтоб всегда

И летать на острова.

Окружали чтоб тебя

Только верные друзья.

Ну а я, твоя жена,

Буду рядышком всегда!