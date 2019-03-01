Поздравления с днем рождения мужу на 1 марта: стихи и открытки

Празднование обычно включает угощение для друзей и близких, прием гостей, дарение подарков виновнику торжества и поздравление его.
Любимый мой, родной, неповторимый,
Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравленья
И пожеланья в день рожденья твой.
Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всем мире не найти.
Пусть сбудется все то, о чем мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!
С днем рожденья поздравляю
И терпения желаю.
Чтоб со мною не ругался,
Всегда добрым оставался,
Чаще чтоб цветы дарил,
В срок с работы приходил.
Чтоб носки ты не терял,
Сам стирал и зашивал,
Не валялся на диване,
Улыбался моей маме,
Убирал и мыл посуду...
Помогать, конечно, буду.
Это шутки, а всерьез —
Я люблю тебя до слез!
В твой день рождения хочу
Сказать «спасибо» за семью,
За теплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье и мечту.
Любви желаю и добра,
Не огорчаться никогда.
И знать, что в трудности любой,
Надежный тыл всегда с тобой!
Моя вторая половинка,
Мой самый близкий и родной,
Любимый муж, защитник, рыцарь,
Мой чемпион и мой герой!
В твой день рождения желаю,
Чтоб ты был счастлив и здоров,
Чтобы в тебе не угасали
Надежда, вера и любовь.
И оптимизм, и искра божья,
Способность нежно так любить,
И молодость души, и радость
Пускай имеют место быть.
Я рада всем твоим успехам,
Горжусь я ими и ценю.
Ценю твои любовь и ласку,
За них тебя благодарю.
Сегодня чтобы улыбаться,
Не нужно тысячу причин.
Ведь день рожденья отмечает
Мой самый главный из мужчин.
Хочу, чтоб ты был бесконечно
Судьбой обласкан и любим.
Удачей-госпожой отмечен,
И верным ангелом храним.
Пусть покорятся все дороги,
Вершины мира и моря.
А все ненастья и тревоги
Рукой своей закрою я.
Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь. Твоя семья.
С днем рождения, дорогой,
Муж любимый и родной!
Счастья, радости, добра
Пожелаю тебе я.
И успеха к ним в придачу,
Дом построить или дачу,
Жить в достатке чтоб всегда
И летать на острова.
Окружали чтоб тебя
Только верные друзья.
Ну а я, твоя жена,
Буду рядышком всегда!