Поздравления с Днем Рождения сына 23 марта: стихи и открытки

Каждый человек на земле должен отмечать те праздники, которые ему так сильно нравятся.

Если ваш любимый сын любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.

С днем рождения ангелочка,

С днем рождения сыночка!

Пусть малыш твой подрастает,

В жизни трудностей не знает!

Глянь, как время пролетело -

Ты моргнуть и не успела,

Как сынулечка, твой милый,

Сам, букет принёс красивый!

Вас обоих с днем рождения,

Счастья, мира, вдохновения,

Самых тёплых отношений,

Жизнерадостных решений!

День рождения сына -

Праздник твой любимый,

В этот день ему

Жизнь ты подарила.

Поздравляют сына

Родные и друзья,

А я буду сегодня

Поздравлять тебя.

Пусть растет сынок

И не знает бед,

Ангелы за ним

Пусть летят вослед.

Радость и любовь

Путь он тебе несет,

Сердце материнское

Сыном пусть живет.

День рождения сыночка,

Важный праздник для тебя!

Ведь такого ангелочка,

В этот день когда-то родила!

Мы желаем вам добра,

Жизнь счастливою была!

Вёл сынок себя достойно,

Ты за него была спокойна!

Связь меж вами чтоб была,

Только неразрывною всегда.

Чтоб сыночек счастлив был,

Маму он конечно же любил.

Поздравляю с днем рождения сына

Маму золотую - лучше всех,

Для улыбки будут пусть причины,

Семью вашу ждет пускай успех,

Я тебе желаю вдохновения

И здоровья много - для двоих,

И позитивного настроения,

Не было чтоб в жизни дней плохих,

Счастья вам - чтобы жилось прекрасно -

В процветании и богатстве быть,

И не волноваться понапрасну

Повода чтоб не было грустить!

Сегодня поздравления звучат

Не только в адрес сына твоего.

Тебе хотим мы тоже пожелать

Прекрасного и доброго всего.

Чтоб сын тебя любил и уважал,

Здоровья, сил, уменья воспитать,

Чтоб умным, честным, добрым, деловым

Мужчиной твой сыночек смог бы стать.

Он каждый год меняется, растет.

Ты помнишь его маленьким совсем.

Пускай успешно жизнь его идет,

Любви и счастья, радости вам всем.

Растёт у мамы богатырь -

Серьёзный, крепкий парень.

И ждёт его удачи вихрь,

Мечта - не за горами!

Придёт пускай к нему любовь,

Друзья пусть будут рядом,

Пусть слышит больше добрых слов.

Побед и звездопада!

Для мамы гордость и плечо,

Защитник и помощник.

Вдвоём вам беды нипочём -

Иначе быть не может!