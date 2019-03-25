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Поздравления с Днем Рождения мужа 25 марта: стихи и открытки

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Поздравления с Днем Рождения мужа 25 марта: стихи и открытки
16:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Каждый человек на земле должен отмечать те праздники, которые ему так сильно нравятся.

Если ваш любимый муж любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.

С днем рождения, мой дорогой мужчина.

Хочется так много пожелать

Самому надежному, любимому -

Слов не хватит, чтобы всё сказать.

 

Будь всегда здоровым и счастливым,

В жизни пусть настанет звездный час.

Самым лучшим, умным и красивым,

Муж мой, оставайся, как сейчас.

Поздравления с Днем рождения в прозе 25 марта

Сегодня радостный денёк -

У мужа день рождения,

Его поздравлю первой я,

В знак любви и уважения!

 

Ты помощник по хозяйству,

Верный, искренний, любимый,

Нет милей тебя на свете,

Нет мужчины мне родимей!

 

Желаю счастья я тебе,

Удачи на работе,

Пусть будет больше ярких дней

Утоплю тебя в заботе!

СМС-поздравления с днем рождения

Любимый мой муж, ты надежный и верный,

Родной мой, помощник, опора и друг,

Тебя с днем рождения я поздравляю,

Желаю, чтоб счастлив был ты, мой супруг!

 

Пусть силы, успехи тебя не покинут,

А ты береги наш семейный очаг,

Мгновением каждым успей насладиться

И радуйся даже любым мелочам.

Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения

Мой любимый, милый муж,

Пусть не знает сердце стуж,

Слёз, обмана, клеветы,

Счастлив будь родной мой ты!

 

С днем рождения тебя,

Поздравляю нежно я,

Мой родной, мой идеальный,

Ты такой феноменальный!

 

Взгляд твой полон доброты,

Нет, в нём, лишней суеты,

Кроме чувств нежнейших, страстных,

Настоящих, дивных, классных!

Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе

Спасибо, милый, что с тобою,

Все годы прожиты счастливо,

За то, что ты силен и верен,

Своим словам, не объяснимо,

Каким же мужеством и верой,

Хранишь ты наш очаг семейный,

И как стаешь мудрее, смело,

Решаешь сложные проблемы.

Ты тот, о ком всегда мечтала,

Родной и верный мой защитник,

С тобою мне легко, надежно стало,

Ты лучший, мой любимый именинник.

Красивые короткие СМС с днем рождения

С каждым днем ты мне роднее,

С каждым днем с тобой мы ближе.

Ни о чем не сожалею,

Нет у нас минуты лишней.

 

Но сегодня, в день рождения,

Поздравляю, мой любимый,

Пусть проносятся мгновенья,

Мы с тобой неразделимы.

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