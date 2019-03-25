Поздравления с Днем Рождения мужа 25 марта: стихи и открытки

Если ваш любимый муж любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.
С днем рождения, мой дорогой мужчина.
Хочется так много пожелать
Самому надежному, любимому -
Слов не хватит, чтобы всё сказать.
Будь всегда здоровым и счастливым,
В жизни пусть настанет звездный час.
Самым лучшим, умным и красивым,
Муж мой, оставайся, как сейчас.
Сегодня радостный денёк -
У мужа день рождения,
Его поздравлю первой я,
В знак любви и уважения!
Ты помощник по хозяйству,
Верный, искренний, любимый,
Нет милей тебя на свете,
Нет мужчины мне родимей!
Желаю счастья я тебе,
Удачи на работе,
Пусть будет больше ярких дней
Утоплю тебя в заботе!
Любимый мой муж, ты надежный и верный,
Родной мой, помощник, опора и друг,
Тебя с днем рождения я поздравляю,
Желаю, чтоб счастлив был ты, мой супруг!
Пусть силы, успехи тебя не покинут,
А ты береги наш семейный очаг,
Мгновением каждым успей насладиться
И радуйся даже любым мелочам.
Мой любимый, милый муж,
Пусть не знает сердце стуж,
Слёз, обмана, клеветы,
Счастлив будь родной мой ты!
С днем рождения тебя,
Поздравляю нежно я,
Мой родной, мой идеальный,
Ты такой феноменальный!
Взгляд твой полон доброты,
Нет, в нём, лишней суеты,
Кроме чувств нежнейших, страстных,
Настоящих, дивных, классных!
Спасибо, милый, что с тобою,
Все годы прожиты счастливо,
За то, что ты силен и верен,
Своим словам, не объяснимо,
Каким же мужеством и верой,
Хранишь ты наш очаг семейный,
И как стаешь мудрее, смело,
Решаешь сложные проблемы.
Ты тот, о ком всегда мечтала,
Родной и верный мой защитник,
С тобою мне легко, надежно стало,
Ты лучший, мой любимый именинник.
С каждым днем ты мне роднее,
С каждым днем с тобой мы ближе.
Ни о чем не сожалею,
Нет у нас минуты лишней.
Но сегодня, в день рождения,
Поздравляю, мой любимый,
Пусть проносятся мгновенья,
Мы с тобой неразделимы.