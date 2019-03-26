Поздравления с Днем Рождения сына 26 марта: проза и открытки

Если ваш любимый сын любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.
Дорогой сынок, поздравляю тебя с днём рождения. Будь крепким, сильным и отважным, здоровым, умным и успешным, весёлым, бодрым и отзывчивым, счастливым, искренним и любимым. Пусть удача и везение всегда будут с тобой, пусть в твоей жизни ярко светит солнце, и открываются перспективные горизонты.
Мой замечательный сын, в твой день рождения от всего сердца хочу пожелать, чтобы ты никогда не сбивался с выбранного пути, чтобы никто не смог помешать твоим планам, чтобы по велению твоей судьбы в жизни случались только добрые и радостные события, чтобы мужество твоего сердца, отвага души, светлые мысли головы, крепкий стержень твоего нрава и искренние чувства твоей натуры всегда позволяли тебе добиваться желаемого и оставаться счастливым человеком.
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Сына, поздравляю тебя с днём рождения и хочу пожелать, чтобы тебе всегда легко удавалось собирать мозаику своего счастья, чтобы в тебе всегда было много сил и упорства, чтобы на твоём пути постоянно горели фонари надежды, чтобы в твоей голове всегда созревали грандиозные планы и, чтобы жизнь дарила тебе большие возможности для их реализации.
Мой замечательный сын, в твой день рождения от всего сердца хочу пожелать, чтобы ты никогда не сбивался с выбранного пути, чтобы никто не смог помешать твоим планам, чтобы по велению твоей судьбы в жизни случались только добрые и радостные события, чтобы мужество твоего сердца, отвага души, светлые мысли головы, крепкий стержень твоего нрава и искренние чувства твоей натуры всегда позволяли тебе добиваться желаемого и оставаться счастливым человеком.
Дорогой сынок, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть судьба будет к тебе благосклонной, удача улыбается, а на жизненном пути попадаются хорошие искренние люди. Пускай всегда с тобой будут здоровье, любовь и счастье!
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Дорогой сынок, поздравляю тебя с днём рождения. Будь крепким, сильным и отважным, здоровым, умным и успешным, весёлым, бодрым и отзывчивым, счастливым, искренним и любимым. Пусть удача и везение всегда будут с тобой, пусть в твоей жизни ярко светит солнце, и открываются перспективные горизонты.
Сыночек, с каждым годом ты становишься еще мужественнее, сильнее и ответственнее. Ты мое самое большое жизненное достижение! Я горжусь таким умным и добрым сыном. На твоей дороге будет много неизвестного, но бояться этого не стоит. Знай, что дома тебя всегда будут любить и ждать. С днем рождения!
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Любимый сыночек! Мы поздравляем тебя с днем рождения! Казалось бы, еще совсем недавно мы качали тебя на руках под колыбельную... а сейчас уже ты — наша гордость и опора, наш защитник! Пусть уйдут все невзгоды, а на их место навсегда воцарится счастье, пусть не пожалеет Фортуна для тебя везения! Достатка с избытком, любви без огорчений и побольше отдыха! С днем рождения, сыночек!
Дорогой сынок, поздравляем тебя С днем рождения! Желаем успехов, здоровья, удачи, вдохновения, достатка, заветных желаний твоих исполнения. В придачу тебе мудрости, везения и доброты, уверенного движения к своей цели, верных и преданных друзей, настоящей и искренней любви!