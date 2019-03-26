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Поздравления с Днем Рождения сына 26 марта: проза и открытки

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Поздравления с Днем Рождения сына 26 марта: проза и открытки
15:54 Вт, 26 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Каждый человек на земле должен отмечать те праздники, которые ему так сильно нравятся.

Если ваш любимый сын любит праздник своего дня рождения, то вы всегда должны делать все возможное, чтобы именно в этот день доставить ему то удовольствие, в котором он так сильно нуждается.

Дорогой сынок, поздравляю тебя с днём рождения. Будь крепким, сильным и отважным, здоровым, умным и успешным, весёлым, бодрым и отзывчивым, счастливым, искренним и любимым. Пусть удача и везение всегда будут с тобой, пусть в твоей жизни ярко светит солнце, и открываются перспективные горизонты.

СМС поздравления с Днем рождения на 26 марта

Мой замечательный сын, в твой день рождения от всего сердца хочу пожелать, чтобы ты никогда не сбивался с выбранного пути, чтобы никто не смог помешать твоим планам, чтобы по велению твоей судьбы в жизни случались только добрые и радостные события, чтобы мужество твоего сердца, отвага души, светлые мысли головы, крепкий стержень твоего нрава и искренние чувства твоей натуры всегда позволяли тебе добиваться желаемого и оставаться счастливым человеком.

* * *

Сына, поздравляю тебя с днём рождения и хочу пожелать, чтобы тебе всегда легко удавалось собирать мозаику своего счастья, чтобы в тебе всегда было много сил и упорства, чтобы на твоём пути постоянно горели фонари надежды, чтобы в твоей голове всегда созревали грандиозные планы и, чтобы жизнь дарила тебе большие возможности для их реализации.

Поздравления с Днем рождения в прозе

Мой замечательный сын, в твой день рождения от всего сердца хочу пожелать, чтобы ты никогда не сбивался с выбранного пути, чтобы никто не смог помешать твоим планам, чтобы по велению твоей судьбы в жизни случались только добрые и радостные события, чтобы мужество твоего сердца, отвага души, светлые мысли головы, крепкий стержень твоего нрава и искренние чувства твоей натуры всегда позволяли тебе добиваться желаемого и оставаться счастливым человеком.

Поздравления с Днем Рождения сына 

Дорогой сынок, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть судьба будет к тебе благосклонной, удача улыбается, а на жизненном пути попадаются хорошие искренние люди. Пускай всегда с тобой будут здоровье, любовь и счастье!

* * *

Дорогой сынок, поздравляю тебя с днём рождения. Будь крепким, сильным и отважным, здоровым, умным и успешным, весёлым, бодрым и отзывчивым, счастливым, искренним и любимым. Пусть удача и везение всегда будут с тобой, пусть в твоей жизни ярко светит солнце, и открываются перспективные горизонты.

Сыночек, с каждым годом ты становишься еще мужественнее, сильнее и ответственнее. Ты мое самое большое жизненное достижение! Я горжусь таким умным и добрым сыном. На твоей дороге будет много неизвестного, но бояться этого не стоит. Знай, что дома тебя всегда будут любить и ждать. С днем рождения!

* * *

Любимый сыночек! Мы поздравляем тебя с днем рождения! Казалось бы, еще совсем недавно мы качали тебя на руках под колыбельную... а сейчас уже ты — наша гордость и опора, наш защитник! Пусть уйдут все невзгоды, а на их место навсегда воцарится счастье, пусть не пожалеет Фортуна для тебя везения! Достатка с избытком, любви без огорчений и побольше отдыха! С днем рождения, сыночек!

Оригинальные поздравления с днем рождения брата в прозе

Дорогой сынок, поздравляем тебя С днем рождения! Желаем успехов, здоровья, удачи, вдохновения, достатка, заветных желаний твоих исполнения. В придачу тебе мудрости, везения и доброты, уверенного движения к своей цели, верных и преданных друзей, настоящей и искренней любви!

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