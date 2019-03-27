Поздравления с Днем Рождения дяди 27 марта: стихи и открытки

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Одним из близких родственников считается дядя, с которым важно поддерживать дружеские отношения. К приближающемуся дню рождения дяди нужно подготовить достойное поздравление, которое сможет подарить ему радость и веселье, поднимет настроение и укрепит убеждение в том, что у него самый лучший племянник или племянница.

Также в пожелания ко дню рождения своего дяди можно включить приятные слова о великолепных взаимоотношениях с родственниками, об успехе в семейной или личной жизни, ведь вы родственники, а значит, это касается и Вас. Родному человеку зачастую желают крепкого здоровья, позитива и насыщенности в жизни, пускай Ваш дядя остается таким же дружелюбным и добрым, сохраняя при этом оптимизм на долгие годы и не упуская удачу, благополучие и успех — три основных союзника в жизни каждого среди нас из своих рук.

Поздравляем с днем рожденья!

Пожелать хотим здоровья,

В доме счастье полной чашей,

Бодрости на много лет!

На работе — уважение,

От друзей — почет и верность,

От родных — любовь, заботу,

И живи еще 100 лет!

Дядя милый и родной,

С днем рожденья, дорогой.

Ты — мужчина хоть куда,

Лишь к лицу тебе года.

Я тебе желаю сил,

Чтоб настрой веселым был.

Пусть удача не оставит,

Каждый день счастливым станет.

И успех пусть непременно

Станет спутником бессменным!

Милый дядя, в День рожденья

Поздравление прими.

И в хорошем настроении

Ты свой праздник проведи.

Пусть удача и везение

Будут рядышком всегда,

А мечты и вдохновение

Не покинут никогда.

Штормы, бури и ненастья

Пусть обходят стороной,

А семейный берег счастья

Дарит радость и покой!

Ну не дядя — просто клад,

Всегда добр и всем он рад,

Будь всегда на позитиве,

Улыбайся, что есть силы,

Пусть бабло шуршит в карманах,

Отдыхал чтоб на Багамах,

Ляма три имел в заначке,

Жарил шашлычок на дачке,

Несколько авто имел,

Не болел и не старел,

Чтоб до пенсии тусил,

И на все хватало сил!

Поздравляю с днем рожденья

Я мужчину одного!

Это дядя мой любимый,

Вот желанья для него:

Я хочу, чтобы здоровье

Было крепким на века,

Чтобы радость была в доме,

Мир, уют и доброта.

Солнца яркого желаю,

Денег — полный кошелек,

Чтобы не было печали,

Счастья — целый узелок!

Поздравляю, дядя, с днем рождения

И желаю долгих, светлых дней,

В сердце — мира, в душу — утешения.

Крепким будь и только молодей!

Пусть успех пребудет в каждом деле,

Злое слово не тревожит слух.

И пускай живет в здоровом теле

Только сильный и здоровый дух!

Желаю жизнью наслаждаться,

На полном приводе кататься,

Смотреть на все оптимистично

И время проводить отлично.

Быть фаворитом у природы,

С икрою кушать бутерброды

И пить элитные напитки.

Все с первой получать попытки.

Работы — легкой и удачной,

Зарплаты в цифре семизначной,

Во всем желанном — совпадения.

Любимый дядя, с днем рождения!