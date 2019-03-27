Поздравления с Днем Рождения дяди 27 марта: стихи и открытки

Одним из близких родственников считается дядя, с которым важно поддерживать дружеские отношения. К приближающемуся дню рождения дяди нужно подготовить достойное поздравление, которое сможет подарить ему радость и веселье, поднимет настроение и укрепит убеждение в том, что у него самый лучший племянник или племянница.
Также в пожелания ко дню рождения своего дяди можно включить приятные слова о великолепных взаимоотношениях с родственниками, об успехе в семейной или личной жизни, ведь вы родственники, а значит, это касается и Вас. Родному человеку зачастую желают крепкого здоровья, позитива и насыщенности в жизни, пускай Ваш дядя остается таким же дружелюбным и добрым, сохраняя при этом оптимизм на долгие годы и не упуская удачу, благополучие и успех — три основных союзника в жизни каждого среди нас из своих рук.
Поздравляем с днем рожденья!
Пожелать хотим здоровья,
В доме счастье полной чашей,
Бодрости на много лет!
На работе — уважение,
От друзей — почет и верность,
От родных — любовь, заботу,
И живи еще 100 лет!
Дядя милый и родной,
С днем рожденья, дорогой.
Ты — мужчина хоть куда,
Лишь к лицу тебе года.
Я тебе желаю сил,
Чтоб настрой веселым был.
Пусть удача не оставит,
Каждый день счастливым станет.
И успех пусть непременно
Станет спутником бессменным!
Милый дядя, в День рожденья
Поздравление прими.
И в хорошем настроении
Ты свой праздник проведи.
Пусть удача и везение
Будут рядышком всегда,
А мечты и вдохновение
Не покинут никогда.
Штормы, бури и ненастья
Пусть обходят стороной,
А семейный берег счастья
Дарит радость и покой!
Ну не дядя — просто клад,
Всегда добр и всем он рад,
Будь всегда на позитиве,
Улыбайся, что есть силы,
Пусть бабло шуршит в карманах,
Отдыхал чтоб на Багамах,
Ляма три имел в заначке,
Жарил шашлычок на дачке,
Несколько авто имел,
Не болел и не старел,
Чтоб до пенсии тусил,
И на все хватало сил!
Поздравляю с днем рожденья
Я мужчину одного!
Это дядя мой любимый,
Вот желанья для него:
Я хочу, чтобы здоровье
Было крепким на века,
Чтобы радость была в доме,
Мир, уют и доброта.
Солнца яркого желаю,
Денег — полный кошелек,
Чтобы не было печали,
Счастья — целый узелок!
Поздравляю, дядя, с днем рождения
И желаю долгих, светлых дней,
В сердце — мира, в душу — утешения.
Крепким будь и только молодей!
Пусть успех пребудет в каждом деле,
Злое слово не тревожит слух.
И пускай живет в здоровом теле
Только сильный и здоровый дух!
Желаю жизнью наслаждаться,
На полном приводе кататься,
Смотреть на все оптимистично
И время проводить отлично.
Быть фаворитом у природы,
С икрою кушать бутерброды
И пить элитные напитки.
Все с первой получать попытки.
Работы — легкой и удачной,
Зарплаты в цифре семизначной,
Во всем желанном — совпадения.
Любимый дядя, с днем рождения!