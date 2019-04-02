Поздравления с днем рождения дедушке 2 апреля в прозе, открытки

Пожелания дедушке - это уникальное сочетание сдержанности чувств и теплоты.

Они придают силы духа, уверенности в своих силах, особой значимости, важности, которую именинник занимает в жизни своих родственников. Поздравляя дедушку с Днем Рождения, важно подобрать такие слова, которые будут согревающим бальзамом, целебным эликсиром. Речь идет не о громких и пафосных пожеланиях, а о простых и важных вещах, которые так ценятся мужчинами преклонного возраста.

Человек, который научил меня смотреть на этот мир с улыбкой, дорогой дедушка, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть годы не сужают твоего кругозора и не уменьшают твоих возможностей, пусть всегда будет, что вспомнить со старым добрым другом, пусть бальзамом для сердца станут праздники в кругу родных.

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Дорогой дедушка, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю смотреть на жизнь с оптимизмом души и доброй надеждой сердца. Дедуля, пусть в твоей жизни не будет потерь и напрасных тревог, пусть в твоих планах будет ещё много идей и интересных задумок.

Дедушка, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе быть мудрым, как удав Каа, сильным, как медведь Балу, смелым, как пантера Багира, уверенным в себе и отважным, как Маугли. И пусть в твоей жизни не будет глупых людей "гиен" и врагов "Шерханов". Будь здоров, деда, и счастлив сердцем.

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Дедуль, в твой день рождения хочется пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни дня болезни и плохого настроения, ни минуты хандры и печали. Помни, ты — сильный и отважный мужчина, который для всех нас пример. Пусть весёлые праздники радуют душу, пусть близкие люди дарят отраду для сердца.

Дедушка, мой родной и любимый, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе полного благополучия, душевных радостей и физического здоровья. Пусть твое доброе сердце мерно стучит еще не одно десятилетие, а окружающий мир дарит достаток, порядок и любовь!

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Милый наш дедушка — молодой и красивый! поздравляем тебя с днем рождения и желаем, чтобы ты всегда оставался таким же заводным, стройным и очень веселым! чтобы у тебя ничего не болело, всегда занимался спортом и играл с нами в футбол! Желаем, чтобы рыбка ловилась все большая и большая, а бабушка и мы очень тебя любили! Пусть уважают тебя соседи и коллеги на работе, очень ценят и всегда спрашивают твоего совета! Живи очень долго и будь счастливым!

Дорогой дедушка, в твой день рождения желаю тебе жизненной силы и вечного источника энергии, большой любви всех близких и безграничного счастья в твоём доме. Будь крепок, силён, уверен в себе и доволен всем, что имеешь.

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Дедуля, ты кладезь знаний и умений, твои советы всегда помогают, а умения выручают. Поэтому сегодня я хочу пожелать тебе долгих и насыщенных лет жизни. Пусть твоя мудрость становится достоянием для потомков и гордостью для семьи.

Дорогой дедушка, с днем рождения тебя. Желаю, чтобы твои года были для тебя настоящим богатством, чтобы ты ещё многого успел достичь. Желаю крепкого здоровья и внутреннего стержня, бравых сил и надежд, больших праздников и побед.

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В твой день рождения, дорогой дедуля, хочу пожелать жить не цифрами прожитых лет, а наслаждаться всеми яркими моментами счастья и добра. Пусть не стучится в твои двери грусть, пусть не устанет никогда радоваться жизни твоя душа.