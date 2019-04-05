Поздравления с Днем Рождения дяди 5 апреля: стихи и открытки

День Рожденья - самый красивый и важный праздник для каждого человека, ведь в этот день он становится центром внимания всех своих друзей и родных.

Одним из близких родственников считается дядя, с которым важно поддерживать дружеские отношения. К приближающемуся дню рождения дяди нужно подготовить достойное поздравление, которое сможет подарить ему радость и веселье, поднимет настроение и укрепит убеждение в том, что у него самый лучший племянник или племянница.

Также в пожелания ко дню рождения своего дяди можно включить приятные слова о великолепных взаимоотношениях с родственниками, об успехе в семейной или личной жизни, ведь вы родственники, а значит, это касается и Вас. Родному человеку зачастую желают крепкого здоровья, позитива и насыщенности в жизни, пускай Ваш дядя остается таким же дружелюбным и добрым, сохраняя при этом оптимизм на долгие годы и не упуская удачу, благополучие и успех - три основных союзника в жизни каждого среди нас из своих рук.

Сегодня День рожденья,

Дядя, у тебя.

Во всех делах везенья

Тебе желаю я.

Пусть сбудутся желанья,

Пусть будет всё окей!

Тебе любви желаю

И много светлый дней.

Будь ты всегда счастливым,

Не стоит унывать.

Побольше позитива,

Во всём преуспевать!

Пусть будет много смеха,

Удачи и добра.

И в жизни ты с успехом

Будешь идти всегда.

Дядя, с днем рожденья поздравляю!

Радость пусть заполнит все вокруг,

Я люблю тебя и уважаю,

Ты не только дядя, ты мой друг.

Ты всегда подскажешь и поможешь,

Подбодришь и дельный дашь совет,

Много в жизни знаешь ты и можешь,

Лучше дяди в целом мире нет!

С днём рожденья, милый дядя!

На тебя сегодня глядя,

Я имею, что сказать

И желаю пожелать,

Чтоб здоровье не чудило,

Чтоб удача ворожила,

Чтобы не было проблем

У тебя на зависть всем.

Чтобы счастья - воз с прицепом,

Чтобы денег - по потребам,

Чтобы дома - тишь да гладь,

С днём рожденья, милый дядь!

Дядя, что Вам хочу сегодня пожелать?

Здоровья крепкого, вовек не унывать,

Достатка в доме, он всегда так нужен!

И с близкими своими жить лишь дружно.

Желаю сил, чтоб их на все хватало,

Чтоб неприятности Вас никогда не доставали,

А жизнь сложилась радостно, с везеньем,

С удачей, счастьем.

Поздравляю с днем рожденья!

С тобой о самом важном помолчим,

С тобой поговорить о жизни сядем,

Для радости особая причина -

Сегодня ведь твой день рожденья, дядя!

Не вздумай понапрасну ты грустить,

Твоя улыбка дом наш согревает,

Пусть дружбы нашей родственную нить

Ничто не путает, не прерывает,

Огня, задора, веры в чудеса

Я от души желаю, как умею,

Так пусть же твои добрые глаза

С годами никогда не потускнеют!

Желаю радости в судьбе,

Чтоб улыбалась жизнь тебе,

Чтоб счастье каждый день дарил

И ты всегда доволен был.

Живи сегодня и сейчас,

Цени ты каждый день и час,

Улыбкой жизнь укрась свою.

Тебя я искренне люблю!