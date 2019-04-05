Поздравления с Днем Рождения дяди 5 апреля: стихи и открытки

Одним из близких родственников считается дядя, с которым важно поддерживать дружеские отношения. К приближающемуся дню рождения дяди нужно подготовить достойное поздравление, которое сможет подарить ему радость и веселье, поднимет настроение и укрепит убеждение в том, что у него самый лучший племянник или племянница.
Также в пожелания ко дню рождения своего дяди можно включить приятные слова о великолепных взаимоотношениях с родственниками, об успехе в семейной или личной жизни, ведь вы родственники, а значит, это касается и Вас. Родному человеку зачастую желают крепкого здоровья, позитива и насыщенности в жизни, пускай Ваш дядя остается таким же дружелюбным и добрым, сохраняя при этом оптимизм на долгие годы и не упуская удачу, благополучие и успех - три основных союзника в жизни каждого среди нас из своих рук.
Сегодня День рожденья,
Дядя, у тебя.
Во всех делах везенья
Тебе желаю я.
Пусть сбудутся желанья,
Пусть будет всё окей!
Тебе любви желаю
И много светлый дней.
Будь ты всегда счастливым,
Не стоит унывать.
Побольше позитива,
Во всём преуспевать!
Пусть будет много смеха,
Удачи и добра.
И в жизни ты с успехом
Будешь идти всегда.
Дядя, с днем рожденья поздравляю!
Радость пусть заполнит все вокруг,
Я люблю тебя и уважаю,
Ты не только дядя, ты мой друг.
Ты всегда подскажешь и поможешь,
Подбодришь и дельный дашь совет,
Много в жизни знаешь ты и можешь,
Лучше дяди в целом мире нет!
С днём рожденья, милый дядя!
На тебя сегодня глядя,
Я имею, что сказать
И желаю пожелать,
Чтоб здоровье не чудило,
Чтоб удача ворожила,
Чтобы не было проблем
У тебя на зависть всем.
Чтобы счастья - воз с прицепом,
Чтобы денег - по потребам,
Чтобы дома - тишь да гладь,
С днём рожденья, милый дядь!
Дядя, что Вам хочу сегодня пожелать?
Здоровья крепкого, вовек не унывать,
Достатка в доме, он всегда так нужен!
И с близкими своими жить лишь дружно.
Желаю сил, чтоб их на все хватало,
Чтоб неприятности Вас никогда не доставали,
А жизнь сложилась радостно, с везеньем,
С удачей, счастьем.
Поздравляю с днем рожденья!
С тобой о самом важном помолчим,
С тобой поговорить о жизни сядем,
Для радости особая причина -
Сегодня ведь твой день рожденья, дядя!
Не вздумай понапрасну ты грустить,
Твоя улыбка дом наш согревает,
Пусть дружбы нашей родственную нить
Ничто не путает, не прерывает,
Огня, задора, веры в чудеса
Я от души желаю, как умею,
Так пусть же твои добрые глаза
С годами никогда не потускнеют!
Желаю радости в судьбе,
Чтоб улыбалась жизнь тебе,
Чтоб счастье каждый день дарил
И ты всегда доволен был.
Живи сегодня и сейчас,
Цени ты каждый день и час,
Улыбкой жизнь укрась свою.
Тебя я искренне люблю!