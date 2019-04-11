Поздравления с 20-летием в стихах и открытках на 11 апреля

Какая же прекрасная дата – 20 лет!

Это возраст, который символизирует старт на пути к достижению карьерных высот и намеченных целей. В это время люди начинают всерьез задумываться о женитьбе, однако многие предпочитают сначала построить карьеру или получить образование, а уж потом связать себя узами брака.

Прекрасный период для реализации планов, так как в двадцатилетнем возрасте жизнь только начинается, поэтому нет практически ничего невозможного! Празднуя этот юбилей, человек гордится, что в его возрасте, наконец, пропала уменьшительная форма в виде приставки "надцать", а жизнь перевалила за второй десяток.

Юбилей 20 лет — это уникальный праздник, который очень важен для любого человека.

Поздравления

Хоть маленький еще твой юбилей,

Но так прекрасен возраст — двадцать лет.

Ты с каждым годом чуточку взрослей

И все прекрасней — в этом спору нет.

Пускай уносят вдаль шальные дни,

Ты сказку детства в сердце сохрани!

20 лет — начало пути,

В жизнь пора смело идти.

Ты удачу возьми поскорей,

Любовь страстную, верных друзей,

О мечте своей не забудь,

Человеком достойным будь.

Двадцать лет — улетный возраст.

Прямо скажем, юбилей.

В 20 звезды светят ярче,

Греет солнышко сильней.

Каждый день похож на праздник

От рассвета до зари.

Будь счастливей всех на свете,

Будь любимой и люби.

Пусть подарками задарит

Благосклонная судьба,

Пусть ничто не омрачает

Твои юные года.

Двадцать лет... Всему начало.

Пусть на жизненном пути

Будет чудных дней немало,

Чтоб мечту свою найти.

Ты иди по жизни смело,

Жизнь хоть, правда, не легка.

И любимое пусть дело

Спорится в твоих руках.

Счастья — без конца и края!

Будет пусть всегда с тобой

Очень верная, большая

И взаимная любовь!

Всего лишь двадцать позади,

А впереди еще так много.

Пускай всегда во всем везет

И будет светлою дорога.

Пускай надежды и мечты

Не прекращают исполняться.

И в счастье чтобы лет до ста

Тебе дано было купаться.

Двадцать лет — ни дать, ни взять,

Это жизни благодать!

Пусть шампанское искрится

И веселье в гости мчится,

Шуток, смеха за столом,

И тебя с рожденья днем!

Двадцать лет — это круглая дата!

Вот и детство ушло без возврата,

А в душе пусть задор остается,

Пусть любовь в твою жизнь ворвется,

Пусть сладким будет запретный плод,

Жизнь победы, свершения принесет!

И сегодня, для сил, настроения,

Выпьем, за твой день рождения!

Поздравляем тебя с юбилеем!

Сегодня тебе 20 лет.

И от сердца всего мы желаем,

Никогда не знать тебе бед.

В жизни твоей это только начало,

еще столько всего предстоит.

Счастье чтоб чаще тебя навещало,

И поменьше чтоб было обид.

20 лет, расцвет мечтаний,

Я с днем рожденья поздравляю.

Пусть сбудется, что ты захочешь

Я знаю: все ты в жизни сможешь

Работу, к дому чтоб поближе,

Курорт в Швейцарии на лыжах.

Забот поменьше, денег больше,

Чтоб лето длилось на год дольше.

В 20 лет все в жизни ново,

В 20 лет — все по плечу!

Жизни долгой и счастливой

Пожелать тебе хочу.

С днем рожденья! С юбилеем!

Счастья, радости, любви.

Пусть печали и сомненья

Не тревожат дни твои.