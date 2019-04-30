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Оригинальные поздравления с 50-летием на 30 апреля: проза и открытки

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Оригинальные поздравления с 50-летием на 30 апреля: проза и открытки
16:42 Сегодня Телеграф

Отмечая 50-летний юбилей, осознание того, что прожито полвека, вызывает абсолютно разные эмоции.

Кто-то гордится, что недаром прожил жизнь, а кто-то с ужасом понимает, что большая ее половина прошла. Началась эпоха, когда больше думаешь о внуках, нежели о детях, когда дни кажутся короткими, а ночи бесконечно долгими. Незаметно подбирается старость. Но это не повод опускать руки! Многие 50-летние люди начинают жить по-новому, добиваясь успехов в своих, достаточно поздних, начинаниях. Кто-то выращивает цветы, а кто-то учит иностранные языки – все зависит от потенциала.

Поздравления

50 лет - это время подводить итоги или, как говорят, "собирать камни". Время, когда можно перевести дух и оглянуться назад. Многое сделано, получен огромный жизненный опыт, но Вы еще полны сил, душа молода, а значит, рано думать об отдыхе! Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, идти вперед к новым целям, вести за собой других. Пусть Вам сопутствует удача! Пусть Вас окружают и во всём поддерживают любимые, близкие и преданные люди!

Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках

Поздравляю тебя с золотым юбилеем - с 50-летием! Желаю, чтоб здоровье не подводило, энергии и оптимизма хватало еще на долгие-долгие года, в душе была весна, радость, счастье и любовь всегда были в твоем доме. Пусть внуки радуют, дети помогают, друзья не забывают. Живи легко и сполна наслаждайся каждой минутой!

С чувством глубокого уважения я поддерживаю все слова поздравлений в ваш адрес и хочу добавить немного романтики. 50 лет - это, несомненно, важная дата, которая несет в себе опыт прожитых лет и мудрость, накопленную годами. Но это и тот возраст, когда человек может позволить себе расслабиться и насладиться каждым мгновением своей жизни. Пусть же эти золотые годы принесут вам только радость и трепетное волнение от встреч с любимыми людьми, беззаботные мысли о завтрашнем дне, спокойствие и душевное равновесие. Счастья и здоровья в ваш юбилейный день рождения!

Красивые СМС поздравления с днем рождения

Сегодня Вам второй раз исполнилось 25. Вы молоды, здоровы и полны сил! Поэтому просто пожелаю Вам счастливо встретить еще как минимум парочку 25-летних юбилеев, а время от юбилея к юбилею проживать на полную катушку: весело, с огоньком, заряжая окружающий мир своей энергией и оптимизмом!

Поздравляю с 50-летием и желаю, чтобы в жизни было 50 на 50 счастья и благополучия. Пусть 5 будет твоей оценкой в любом деле, а 0 - количество проблем в твоей жизни. Желаю неугасаемого оптимизма и вдохновения, бодрости и любви, невероятной силы и энергии!

Задора и энергии - как в 10 лет, но в пятикратном размере. Романтизма и уверенности - как в 25, но в удвоенном количестве. С какой стороны ни подойди, а 50 лет - прекрасный возраст. И пусть еще столько же будет в запасе, чтобы успеть применить всю накопленную мудрость и опыт. Здоровья! С юбилеем!

Красивые поздравления с днем рождения

Поздравляю с чудесным юбилеем, с прекрасным 50-летием. Хочу от души пожелать крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уважения и любви родных, верной поддержки друзей, замечательных идей, доброго благополучия и светлой удачи.

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