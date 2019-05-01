Поздравления с 75-летием на 1 мая в стихах, прозе и открытках

Красивые и добрые поздравления на 75 юбилей.

Встречая 75-летие, на помощь зовется вся "тяжелая артиллерия" в лице родственников и друзей, живущих вдалеке от юбиляра. еще бы, ведь не каждый день празднуется такая дата, как 75-летний юбилей! Встречаясь за столом с такими дорогими гостями, именинник забывает о своем возрасте, предаваясь воспоминаниям молодости и ушедших дней. Поздним вечером, за чашкой чая, вся компания пересматривает старые фотографии, перебирая в памяти смешные и грустные моменты своей жизни.

Поздравления

Семьдесят пять — это дата.

Пройдено много путей.

Жизнь разноцветна, богата,

Много хороших людей...

Много событий прекрасных

Вам пережить удалось:

Было и горе, и счастье.

Все, что хотели, сбылось!

Пусть впереди будет радость,

Бог вам здоровье дает,

И наслажденье, и сладость.

В сердце весна пусть цветет!

Вам исполняется семьдесят пять!

Мы собрались, чтобы вам пожелать

Счастья огромного, жизни большой,

День ото дня быть моложе душой!

Будут вокруг пусть родные, друзья,

Станет надежной поддержкой семья,

Крепким здоровье пусть будет всегда,

Радость и мудрость подарят года!

Поздравляем с юбилеем в три четверти века! Говорят, что 75 — это возраст мудрости, почета, уважения и славы. А мы желаем, чтобы для Вас он также был возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного душевного тепла!

Желаю Вам я здоровья много,

Ждала удача, чтоб у порога,

Чтобы скорее сбылась мечта,

Чтоб радость в сердце была всегда!

С 75-летьем я Вас поздравлю!

И пожеланье свое оставлю,

Чтоб еще долгие все года,

Светились счастьем Ваши глаза!

С 75-летием Вас сегодня

От всей души хочу поздравить я!

Желаю Вам сибирского здоровья,

Чтоб не болели Вы и вся семья.

Пускай Вам жизнь подарит ярких красок

Чтоб расцветить монотонность дней,

И будет Ваша жизнь всегда прекрасной,

И будет лишь удача и счастье в ней!

Поздравляю с юбилеем и от души в 75 лет желаю бравого самочувствия прекрасного здоровья, искренней радости души и замечательных идей, добрых дней и спокойных ночей, веселых праздников и любящих родных.

Юбилей большой сегодня,

Дата мудрости большой.

Вам в 75 желаю

С молодою жить душой.

Черпать силы в своих детях,

Ваша гордость ведь они.

Ну а внуки пусть украсят

Ваши светлые деньки.

Вам желаю я здоровья,

Жить в гармонии с собой.

И в глазах пускай играет

Огонечек озорной.

Не зря три четверти века называют бриллиантовым юбилеем — в этом возрасте мудростью наполнены речи, потому за советом к вам идут близкие, а вы без устали готовы делиться своим жизненным опытом. Мы вам желаем здоровья крепкого, взгляда искрящегося и неподдельного интереса к жизни, ведь она готова вам подарить еще много чудесных моментов.

С юбилеем мы вас поздравляем.

Вам здоровья хотим пожелать.

Официально мы провозглашаем:

Возраст мудрости — семьдесят пять.

Пусть вас радуют дети и внуки,

Солнце светит пусть ярче сейчас.

Нет полезнее, лучше науки,

Чем учиться терпенью у вас.

Поздравляю с 75-летием. Желаю доброго здравия и теплых семейных встреч, благополучия и прекрасного настроения, доброты души и сердечной радости, хорошей погоды за окном и в доме, счастливых мгновений, удачи и веселых воспоминаний.