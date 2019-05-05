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Прикольные поздравление с 16-летием на 5 мая

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Прикольные поздравление с 16-летием на 5 мая
21:24 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

16 лет — это уникальный день, какой очень важен для любого человека.

Шестнадцать лет, это не просто дата, не просто повод собраться, не просто день рождение. Это возраст, с которого ждет каждый подросток, и это не просто праздник, это переход в новый этап жизни.

В 16 лет детство превращается в юность, хочется гулять до утра, веселиться, прыгать от счастья, плясать всю ночь напролет, странствовать и наслаждаться каждым моментом.

Желаю я тебе в шестнадцать

На полную катушку жить,

Идти вперед лишь, улыбаться,

Минуту каждую ценить!

Пускай сегодня, в день рождения,

Все будет так, как хочешь ты,

Пусть будет ярким настроение

И все сбываются мечты!

16 лет – это здорово, классно!

Ты свой праздник скорей начинай!

В ярком мире, большом и прекрасном,

Всюду только улыбки встречай!

Пусть хороших друзей будет много,

И везет постоянно тебе,

Дарит радость и счастье дорога

К самой главной, чудесной мечте!

Этот мир ты украшаешь

Вот уже шестнадцать лет.

Поздравляем и желаем

Много счастья и побед!

Чтобы жизнь была прекрасной,

Как хорошее кино,

Где сбываются желанья,

Что загаданы давно!

Короткие СМС-поздравления с днем рождения 

Шестнадцать лет бывает раз.

И пожелать хочу сейчас

Тебе завидного упорства,

И обаянья, и проворства.

Чтоб дружба крепкою была,

Чтобы не ранили слова.

Здоровья, радости, веселья

И чумового настроенья!

Шестнадцать в жизни раз бывает

И тот, кто этого не знает —

Все в жизни мимо пропускает!

Желаю в этот яркий день,

Чтоб было праздновать не лень,

Кружиться, петь и танцевать —

Твои шестнадцать отмечать!

Будь словно яркий бриллиант

И покажи всем свой талант,

Подарков кучу получи,

А после этого гулянья —

Садись скорей д/з учи!

Долгожданные 16,

Время самое влюбляться!

Все пути перед тобой,

Выбирай себе любой.

Пусть подарит жизнь тебе

Верных, преданных друзей,

Что подставят если что,

Верное тебе плечо.

Чтобы было вдохновение

И серьезные стремления.

Счастья, радости, везения,

Заводного настроения!

Поздравления с днем рождения в прозе и стихах

Шестнадцать лет, пора рассвета

И тут завистников не счесть.

Цветет и тело, и душа

И старость просто не страшна.

Желаю этим наслаждаться

И каждым мигом восхищаться.

Лови из жизни все мгновенья,

Живи без капли сожаленья.

И всем завистникам назло,

Все будет просто хорошо!

Пусть будет для тебя удача частой,

Не гостьей, верной спутницей твоей.

А если жизнь подарит вдруг контрасты,

То победит добро пускай скорей.

Пусть будет для тебя удача частой,

И рядом всегда шествует успех,

Любви тебе, здоровья, много счастья

В прекрасный светлый день –

Шестнадцать лет!

Прикольные СМС поздравления с днем рождения

Тебе исполнилось 16,

Такой вот интересный юбилей,

Тебе желаю каждый день смеяться,

Благоприятных тебе дней!

Еще желаю позитива,

Поможет в жизнь он тебе,

Удача в принципе необходима,

Ее прошу, прими вдвойне!

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