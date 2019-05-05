Прикольные поздравление с 16-летием на 5 мая

Шестнадцать лет, это не просто дата, не просто повод собраться, не просто день рождение. Это возраст, с которого ждет каждый подросток, и это не просто праздник, это переход в новый этап жизни.
В 16 лет детство превращается в юность, хочется гулять до утра, веселиться, прыгать от счастья, плясать всю ночь напролет, странствовать и наслаждаться каждым моментом.
Желаю я тебе в шестнадцать
На полную катушку жить,
Идти вперед лишь, улыбаться,
Минуту каждую ценить!
Пускай сегодня, в день рождения,
Все будет так, как хочешь ты,
Пусть будет ярким настроение
И все сбываются мечты!
16 лет – это здорово, классно!
Ты свой праздник скорей начинай!
В ярком мире, большом и прекрасном,
Всюду только улыбки встречай!
Пусть хороших друзей будет много,
И везет постоянно тебе,
Дарит радость и счастье дорога
К самой главной, чудесной мечте!
Этот мир ты украшаешь
Вот уже шестнадцать лет.
Поздравляем и желаем
Много счастья и побед!
Чтобы жизнь была прекрасной,
Как хорошее кино,
Где сбываются желанья,
Что загаданы давно!
Шестнадцать лет бывает раз.
И пожелать хочу сейчас
Тебе завидного упорства,
И обаянья, и проворства.
Чтоб дружба крепкою была,
Чтобы не ранили слова.
Здоровья, радости, веселья
И чумового настроенья!
Шестнадцать в жизни раз бывает
И тот, кто этого не знает —
Все в жизни мимо пропускает!
Желаю в этот яркий день,
Чтоб было праздновать не лень,
Кружиться, петь и танцевать —
Твои шестнадцать отмечать!
Будь словно яркий бриллиант
И покажи всем свой талант,
Подарков кучу получи,
А после этого гулянья —
Садись скорей д/з учи!
Долгожданные 16,
Время самое влюбляться!
Все пути перед тобой,
Выбирай себе любой.
Пусть подарит жизнь тебе
Верных, преданных друзей,
Что подставят если что,
Верное тебе плечо.
Чтобы было вдохновение
И серьезные стремления.
Счастья, радости, везения,
Заводного настроения!
Шестнадцать лет, пора рассвета
И тут завистников не счесть.
Цветет и тело, и душа
И старость просто не страшна.
Желаю этим наслаждаться
И каждым мигом восхищаться.
Лови из жизни все мгновенья,
Живи без капли сожаленья.
И всем завистникам назло,
Все будет просто хорошо!
Пусть будет для тебя удача частой,
Не гостьей, верной спутницей твоей.
А если жизнь подарит вдруг контрасты,
То победит добро пускай скорей.
Пусть будет для тебя удача частой,
И рядом всегда шествует успех,
Любви тебе, здоровья, много счастья
В прекрасный светлый день –
Шестнадцать лет!
Тебе исполнилось 16,
Такой вот интересный юбилей,
Тебе желаю каждый день смеяться,
Благоприятных тебе дней!
Еще желаю позитива,
Поможет в жизнь он тебе,
Удача в принципе необходима,
Ее прошу, прими вдвойне!