Поздравления с Днем Николая Чудотворца: стихи и открытки

Ежегодно 22 мая и 19 декабря верующие почитают память святого Николая Чудотворца.

День святого Николая Чудотворца в 2019 году: как поздравить, что пожелать. Дважды в году православный мир отмечает память одного из самых великих святых.

Важно отметить, что этого великого святого почитают не только в Православной церкви, но и в католической. Он известен как скорый помощник при любых трудностях, бедах и напастях. О нем знают и к нему обращаются даже люди совсем далекие от церкви.

В День святого Николая Чудотворца верующие направляются в храмы, где возносят молитвы к святому Угоднику Божьему, просят о заступничестве и помощи в делах, благодарят за поддержку.

Также 22 мая принято поздравлять друг друга с Днем святого Николая Чудотворца. Для этого предлагаем воспользоваться подборкой поздравлений, представленной далее.

День Святого Николая

Принесет нам благо, знаю.

В храме свечи зажигают,

И Святого вспоминают.

Пусть в беде не оставляет,

В нашей жизни помогает.

С днем Святого Николая!

Пусть тепла нам всем хватает.

Поздравляю, поздравляю

С Днем Святого Николая!

В этот день мы всем напомним,

Что наш мир добром наполнен.

Принесет он людям благость,

Свет, гармонию и радость,

Счастье, теплоту, здоровье

И одарит нас любовью!

С Днем Святого Николая

Шлю вам поздравления,

Под подушкою подарки

Ждут детей волшебные.

В праздник пожелаю вам

Доброты без меры,

В сказку вместе с детворой

Вам желаю верить.

Николай Святой любовью

Пусть наполнит сердце,

Пусть вам счастье принесет

Добрый праздник детства.

Пусть Николай Святой придет

И озарит мир волшебством,

Большое счастье принесет

И светом твой наполнит дом!

Пусть в этот радостный денек

Положит Николай Святой

Подарок сладенький в носок,

Наполнив душу лишь добром!

С праздником Святого Николая!

Я тебе желаю всей душой,

Пусть тебе во всем он помогает,

Очень добрый Николай Святой!

Помолись ему всем сердцем, рьяно,

Он поддержит в жизненном пути.

Я тебе желаю утром-рано

От него подарочек найти!

Мы Святому Николаю

Воздадим же благодарность,

И помолимся Святому,

Принесет пускай он радость!

Злые силы пусть разрушит,

И избавит от обид,

Защитит пусть от дурного,

Своей силой осенит.

Пусть любовь лишь будет рядом,

А печали все пройдут,

Пусть поможет Николай нам

Проходить весь сложный путь!

День Святого Николая!

Поздравляю с этим днем.

Посиделки мы устроим

И подарки соберем.

Дарим их послушным детям

И любимым, и родным,

Чтобы помнили о Чуде,

Совершенном сим святым!

В день Святого Николая,

Чудный праздник православный,

Я добра тебе желаю,

Жизни легкой, полноправной.

Все недуги пусть излечит

Николай своею силой,

И на сердце станет легче,

И судьба станет счастливой!