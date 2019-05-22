Поздравления с Днем Николая Чудотворца: стихи и открытки

День святого Николая Чудотворца в 2019 году: как поздравить, что пожелать. Дважды в году православный мир отмечает память одного из самых великих святых.
Важно отметить, что этого великого святого почитают не только в Православной церкви, но и в католической. Он известен как скорый помощник при любых трудностях, бедах и напастях. О нем знают и к нему обращаются даже люди совсем далекие от церкви.
В День святого Николая Чудотворца верующие направляются в храмы, где возносят молитвы к святому Угоднику Божьему, просят о заступничестве и помощи в делах, благодарят за поддержку.
Также 22 мая принято поздравлять друг друга с Днем святого Николая Чудотворца. Для этого предлагаем воспользоваться подборкой поздравлений, представленной далее.
День Святого Николая
Принесет нам благо, знаю.
В храме свечи зажигают,
И Святого вспоминают.
Пусть в беде не оставляет,
В нашей жизни помогает.
С днем Святого Николая!
Пусть тепла нам всем хватает.
Поздравляю, поздравляю
С Днем Святого Николая!
В этот день мы всем напомним,
Что наш мир добром наполнен.
Принесет он людям благость,
Свет, гармонию и радость,
Счастье, теплоту, здоровье
И одарит нас любовью!
С Днем Святого Николая
Шлю вам поздравления,
Под подушкою подарки
Ждут детей волшебные.
В праздник пожелаю вам
Доброты без меры,
В сказку вместе с детворой
Вам желаю верить.
Николай Святой любовью
Пусть наполнит сердце,
Пусть вам счастье принесет
Добрый праздник детства.
Пусть Николай Святой придет
И озарит мир волшебством,
Большое счастье принесет
И светом твой наполнит дом!
Пусть в этот радостный денек
Положит Николай Святой
Подарок сладенький в носок,
Наполнив душу лишь добром!
С праздником Святого Николая!
Я тебе желаю всей душой,
Пусть тебе во всем он помогает,
Очень добрый Николай Святой!
Помолись ему всем сердцем, рьяно,
Он поддержит в жизненном пути.
Я тебе желаю утром-рано
От него подарочек найти!
Мы Святому Николаю
Воздадим же благодарность,
И помолимся Святому,
Принесет пускай он радость!
Злые силы пусть разрушит,
И избавит от обид,
Защитит пусть от дурного,
Своей силой осенит.
Пусть любовь лишь будет рядом,
А печали все пройдут,
Пусть поможет Николай нам
Проходить весь сложный путь!
День Святого Николая!
Поздравляю с этим днем.
Посиделки мы устроим
И подарки соберем.
Дарим их послушным детям
И любимым, и родным,
Чтобы помнили о Чуде,
Совершенном сим святым!
В день Святого Николая,
Чудный праздник православный,
Я добра тебе желаю,
Жизни легкой, полноправной.
Все недуги пусть излечит
Николай своею силой,
И на сердце станет легче,
И судьба станет счастливой!