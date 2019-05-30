Лучшие поздравления с 22 годовщиной свадьбы 30 мая: стихи и открытки

Своим названием эта годовщина символизирует прочность и гибкость отношений и начало этапа к новому развитию семьи. Считается, что к этому сроку муж и жена должны уметь без труда подстраиваться друг к другу, оставаясь при этом единым целым.
Бронзовую свадьбу принято отмечать в узком семейном кругу с детьми и самыми близкими родственниками. Мужу на эту годовщину можно подарить пепельницу, портсигар, брелок или небольшую статуэтку из бронзы. Жене придется по вкусу зеркало в бронзовой рамочке, бронзовое украшение или талисман из этого символичного металла.
Дети могут преподнести родителям памятные бронзовые медали с соответствующей чеканкой. Выбор подарков для гостей огромен: подсвечники, подковы на счастье, дверные ручки, люстры, рамочки для фото и картин, шкатулки, статуэтки и другие предметы интерьера, изготовленные из благородной бронзы.
Поздравления
Двадцать два года прожили вы вместе,
Были когда-то "жених и невеста",
Ну а сегодня, листая страницы,
Времени вовсе стерли границы:
Здесь тот же праздник, та же причина -
Бронзовой свадьбы у вас годовщина.
Так же поздравить хотим вас сердечно
И пожелать вам любви только вечной.
Чувства пусть крепче лишь станут с годами,
Радость всегда пусть живет вместе с вами.
Сегодня вы дошли до пьедестала
В ваш бронзовый семейный юбилей.
Желаем, чтоб и дальше процветала
Любовь, а жизнь была еще светлей.
Ваш брак поистине достоин уваженья,
Вы воспитали замечательных детей.
Желаем счастья вам и вдохновенья
В реализации задуманных идей.
Желаем очень крепкого здоровья,
Желаем быть всегда единым целым,
Смотреть на всё с надеждой и любовью,
Чтоб в унисон сердечки ваши пели!
Мы на пути с тобою к пьедесталу,
Уж бронзу взяли - первая медаль.
Она пределом нам с тобой не станет,
И золото возьмем и бриллиант!
Любить друг друга не устанем,
На отдых летом выезжать,
Ну, а когда зима настанет,
Сядем за чашкой чая помечтать.
Стаж семейный - 22.
Многовато, братцы!
Это ж сколько раз могло
Счастье оборваться?
Но любовь спасала брак,
Ведь она взаимна.
Видать, умная жена,
Муж, конечно, сильный...
Мы поздравить вас хотим
С бронзовою свадьбой.
Пусть любой обычный день
Будет словно праздник!
С бронзовой свадьбой
Вас поздравляем,
22 года любви отмечаем.
Бронза - метал
Мягкий и гибкий,
Прощать научились
Друг другу ошибки.
Слова не нужны,
В вас сердца говорят,
Вздох каждый понятен
И каждый взгляд.
Будем кричать
Снова "Горько!" для вас,
Чтобы огонь любви не погас.
Вы прошли и радость, и печали,
Вместе плыли по волне судьбы
И, рука в руке, весну встречали.
Шаг за шагом ближе стали вы.
Года 22 уж пролетело,
Но для вас и это не беда!
Бронзовая свадьба покраснела,
Видя, как влюбляетесь с утра.
Счастья свечи пусть для вас сияют,
Пусть горят красиво огоньки,
Ведь они собою отражают
Ваши души в омуте любви.
Пусть в доме музыка играет,
Звенят бокалы и стихи,
Ведь бронзовая свадьба наступает -
Вы годы прожили в любви.
Я пожелать хочу вам счастья,
Чтоб исполнялись все мечты.
Пусть в жизни будет только радость,
Чтоб верность сохранили вы.
Чтоб шли по жизни неустанно,
Очаг семейный берегли.
Плечо к плечу, рука об руку,
Любовь сквозь годы пронесли.