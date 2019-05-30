Лучшие поздравления с 22 годовщиной свадьбы 30 мая: стихи и открытки

Бронзовую свадьбу отмечают спустя 22 года после бракосочетания.

Своим названием эта годовщина символизирует прочность и гибкость отношений и начало этапа к новому развитию семьи. Считается, что к этому сроку муж и жена должны уметь без труда подстраиваться друг к другу, оставаясь при этом единым целым.

Бронзовую свадьбу принято отмечать в узком семейном кругу с детьми и самыми близкими родственниками. Мужу на эту годовщину можно подарить пепельницу, портсигар, брелок или небольшую статуэтку из бронзы. Жене придется по вкусу зеркало в бронзовой рамочке, бронзовое украшение или талисман из этого символичного металла.

Дети могут преподнести родителям памятные бронзовые медали с соответствующей чеканкой. Выбор подарков для гостей огромен: подсвечники, подковы на счастье, дверные ручки, люстры, рамочки для фото и картин, шкатулки, статуэтки и другие предметы интерьера, изготовленные из благородной бронзы.

Поздравления

Двадцать два года прожили вы вместе,

Были когда-то "жених и невеста",

Ну а сегодня, листая страницы,

Времени вовсе стерли границы:

Здесь тот же праздник, та же причина -

Бронзовой свадьбы у вас годовщина.

Так же поздравить хотим вас сердечно

И пожелать вам любви только вечной.

Чувства пусть крепче лишь станут с годами,

Радость всегда пусть живет вместе с вами.

Сегодня вы дошли до пьедестала

В ваш бронзовый семейный юбилей.

Желаем, чтоб и дальше процветала

Любовь, а жизнь была еще светлей.

Ваш брак поистине достоин уваженья,

Вы воспитали замечательных детей.

Желаем счастья вам и вдохновенья

В реализации задуманных идей.

Желаем очень крепкого здоровья,

Желаем быть всегда единым целым,

Смотреть на всё с надеждой и любовью,

Чтоб в унисон сердечки ваши пели!

Мы на пути с тобою к пьедесталу,

Уж бронзу взяли - первая медаль.

Она пределом нам с тобой не станет,

И золото возьмем и бриллиант!

Любить друг друга не устанем,

На отдых летом выезжать,

Ну, а когда зима настанет,

Сядем за чашкой чая помечтать.

Стаж семейный - 22.

Многовато, братцы!

Это ж сколько раз могло

Счастье оборваться?

Но любовь спасала брак,

Ведь она взаимна.

Видать, умная жена,

Муж, конечно, сильный...

Мы поздравить вас хотим

С бронзовою свадьбой.

Пусть любой обычный день

Будет словно праздник!

С бронзовой свадьбой

Вас поздравляем,

22 года любви отмечаем.

Бронза - метал

Мягкий и гибкий,

Прощать научились

Друг другу ошибки.

Слова не нужны,

В вас сердца говорят,

Вздох каждый понятен

И каждый взгляд.

Будем кричать

Снова "Горько!" для вас,

Чтобы огонь любви не погас.

Вы прошли и радость, и печали,

Вместе плыли по волне судьбы

И, рука в руке, весну встречали.

Шаг за шагом ближе стали вы.

Года 22 уж пролетело,

Но для вас и это не беда!

Бронзовая свадьба покраснела,

Видя, как влюбляетесь с утра.

Счастья свечи пусть для вас сияют,

Пусть горят красиво огоньки,

Ведь они собою отражают

Ваши души в омуте любви.

Пусть в доме музыка играет,

Звенят бокалы и стихи,

Ведь бронзовая свадьба наступает -

Вы годы прожили в любви.

Я пожелать хочу вам счастья,

Чтоб исполнялись все мечты.

Пусть в жизни будет только радость,

Чтоб верность сохранили вы.

Чтоб шли по жизни неустанно,

Очаг семейный берегли.

Плечо к плечу, рука об руку,

Любовь сквозь годы пронесли.